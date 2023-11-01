Бронхоскопия — это метод непосредственного визуального исследования голосового аппарата (гортани) и дыхательных путей с помощью зонда с оптической системой (бронхоскопа).

На конце бронхоскопа (тонкого зонда с оптической системой и подсветкой) имеется камера, позволяющая врачу рассмотреть легкие через более крупные дыхательные пути (бронхи). Врачи также могут проводить через бронхоскоп небольшие инструменты, что дает им возможность взять образцы ткани легкого или дыхательных путей для диагностики заболеваний легких и лечения некоторых заболеваний легких. Врачи проводят бронхоскоп через нос или рот человека, вниз по дыхательному горлу и в дыхательные пути.

Бронхоскопы могут быть:

гибкими;

жесткими.

Большинство бронхоскопических процедур, особенно диагностических, выполняются с использованием гибкого бронхоскопа.

Некоторые диагностические и терапевтические процедуры требуют использования жесткого бронхоскопа и выполняются под общей анестезией в больнице. Например, удаление инородного тела, купирование кровотечения или расширение дыхательных путей могут быть лучше всего выполнены через жесткий металлический бронхоскоп в операционной.

Большинство процедур, выполняемых с помощью гибкого бронхоскопа, могут выполняться в амбулаторных условиях, то есть пациента не госпитализируют. Иногда пациенту перед процедурой вводят успокоительные препараты и используют местный обезболивающий препарат (назальный и/или ингаляционный).

(См. также Медицинский анамнез и физикальное обследование при заболеваниях легких и Общие сведения о дыхательной системе).

Бронхоскопия: Визуализация дых... Видео

Представление о гибкой бронхоскопии

Бронхоскоп можно использовать в следующих целях:

оценка дыхательных путей и голосового аппарата (гортани) на предмет повреждения у людей, которые побывали в пожаре или могли вдыхать дым.

определение причины легочных инфекций (например, пневмонии), если есть опасения, что причиной является необычная бактериальная инфекция, или ее трудно лечить (например, у людей со СПИДом или другим иммунодефицитом);

осмотр дыхательных путей и взятие образцов ткани из участков, которые могут быть злокачественными;

выявление источника кровотечения в легких;

Гибкая бронхоскопия Изображение АНТОНИЯ РИВ (ANTONIA REEVE)/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Бронхоскопия может помочь врачу в лечении определенных заболеваний. Например, бронхоскоп можно использовать для:

использования в качестве проводника, по которому можно ввести трубку для облегчения дыхания (интубация трахеи);

введения лекарственных препаратов или веществ в определенные участки легких;

удаления выделений, крови, гноя и инородных тел.

Гибкая бронхоскопия: Введение Видео

Перед бронхоскопией пациент не должен пить и принимать пищу в течение, как минимум, 6 часов. Успокоительные препараты часто назначают людям, которым проводится гибкая бронхоскопия, а общую анестезию обычно выполняют пациентам, которым проводится жесткая бронхоскопия. При гибкой бронхоскопии в горле и носовых ходах распыляют анестетик, и бронхоскоп проводят через ноздрю, рот или дыхательную трубку в дыхательные пути легких.

После бронхоскопии пациента наблюдают в течение 2–4 часов. При взятии образца ткани может проводиться рентгенологическое исследование органов грудной клетки, чтобы не пропустить развития осложнений, например, кровотечения или пневмоторакса (наличие воздуха в грудной клетке за пределами легких).