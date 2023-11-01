Бронхоскопия — это метод непосредственного визуального исследования голосового аппарата (гортани) и дыхательных путей с помощью зонда с оптической системой (бронхоскопа).
На конце бронхоскопа (тонкого зонда с оптической системой и подсветкой) имеется камера, позволяющая врачу рассмотреть легкие через более крупные дыхательные пути (бронхи). Врачи также могут проводить через бронхоскоп небольшие инструменты, что дает им возможность взять образцы ткани легкого или дыхательных путей для диагностики заболеваний легких и лечения некоторых заболеваний легких. Врачи проводят бронхоскоп через нос или рот человека, вниз по дыхательному горлу и в дыхательные пути.
Бронхоскопы могут быть:
гибкими;
жесткими.
Большинство бронхоскопических процедур, особенно диагностических, выполняются с использованием гибкого бронхоскопа.
Некоторые диагностические и терапевтические процедуры требуют использования жесткого бронхоскопа и выполняются под общей анестезией в больнице. Например, удаление инородного тела, купирование кровотечения или расширение дыхательных путей могут быть лучше всего выполнены через жесткий металлический бронхоскоп в операционной.
Большинство процедур, выполняемых с помощью гибкого бронхоскопа, могут выполняться в амбулаторных условиях, то есть пациента не госпитализируют. Иногда пациенту перед процедурой вводят успокоительные препараты и используют местный обезболивающий препарат (назальный и/или ингаляционный).
(См. также Медицинский анамнез и физикальное обследование при заболеваниях легких и Общие сведения о дыхательной системе).
Представление о гибкой бронхоскопии
Для непосредственного осмотра дыхательных путей врач проводит гибкий бронхоскоп через ноздрю или рот больного вниз в дыхательные пути. На круглой вставке показано поле зрения врача.
Бронхоскоп можно использовать в следующих целях:
оценка дыхательных путей и голосового аппарата (гортани) на предмет повреждения у людей, которые побывали в пожаре или могли вдыхать дым.
определение причины легочных инфекций (например, пневмонии), если есть опасения, что причиной является необычная бактериальная инфекция, или ее трудно лечить (например, у людей со СПИДом или другим иммунодефицитом);
осмотр дыхательных путей и взятие образцов ткани из участков, которые могут быть злокачественными;
выявление источника кровотечения в легких;
АНТОНИЯ РИВ (ANTONIA REEVE)/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Бронхоскопия может помочь врачу в лечении определенных заболеваний. Например, бронхоскоп можно использовать для:
использования в качестве проводника, по которому можно ввести трубку для облегчения дыхания (интубация трахеи);
введения лекарственных препаратов или веществ в определенные участки легких;
удаления выделений, крови, гноя и инородных тел.
Перед бронхоскопией пациент не должен пить и принимать пищу в течение, как минимум, 6 часов. Успокоительные препараты часто назначают людям, которым проводится гибкая бронхоскопия, а общую анестезию обычно выполняют пациентам, которым проводится жесткая бронхоскопия. При гибкой бронхоскопии в горле и носовых ходах распыляют анестетик, и бронхоскоп проводят через ноздрю, рот или дыхательную трубку в дыхательные пути легких.
После бронхоскопии пациента наблюдают в течение 2–4 часов. При взятии образца ткани может проводиться рентгенологическое исследование органов грудной клетки, чтобы не пропустить развития осложнений, например, кровотечения или пневмоторакса (наличие воздуха в грудной клетке за пределами легких).
Процедуры, выполняемые с помощью бронхоскопии
Иногда в ходе диагностической бронхоскопии врачи выполняют дополнительные процедуры с целью взятия образцов для изучения в лаборатории.
Бронхоальвеолярный лаваж — это процедура, которую может использовать врач для получения образцов из более мелких дыхательных путей и воздухоносных мешочков (альвеол), которые нельзя рассмотреть через бронхоскоп. После введения бронхоскопа в дыхательный путь малого диаметра врач вводит через аппарат солевой раствор (физиологический раствор). Затем жидкость вновь аспирируется через бронхоскоп, унося с собой клетки и бактерий. Исследование полученного материала под микроскопом помогает в диагностике инфекций и онкологических заболеваний. Жидкость также можно поместить в контейнеры, содержащие специальные питательные вещества, и оставить на некоторое время, чтобы увидеть, растут ли бактерии (культивирование), что является лучшим способом диагностики инфекций.
Трансбронхиальная биопсия легкого включает получение образца (фрагмента) легочной ткани с использованием щипцов, проведенных через канал в бронхоскопе. Бронхоскоп проводят в постепенно сужающиеся дыхательные пути, пока он не достигнет проблемной области. Врач может использовать аппарат для рентгеноскопии (устройство для визуализации, в котором используется рентгеновское излучение для выявления на экране внутренних структур организма) для ориентации при установлении области, представляющей интерес. Такой визуальный контроль также может уменьшить риск случайной перфорации легкого, приводящей к утечке воздуха в плевральную полость (пневмоторакс). Несмотря на то, что трансбронхиальная биопсия легких увеличивает риск осложнений во время бронхоскопии, она предоставляет дополнительную диагностическую информацию, и серьезное хирургическое вмешательство может не потребоваться.
Иногда выполняют трансбронхиальную игольную аспирацию. При этой процедуре иглу проводят через бронхоскоп в стенку бронха. Игла может быть проведена через стенку крупного бронха при прямой визуализации и через стенку мелкого бронха с использованием рентгеновского аппарата для визуализации. Врач может иметь возможность получить клетки из подозрительных лимфатических узлов для исследования под микроскопом. При игольной биопсии для визуального контроля может использоваться эндобронхиальное ультразвуковое исследование (эндобронхиальное УЗИ).
При промывании бронхов через бронхоскоп вводится раствор соленой воды, который затем отсасывается из дыхательных путей. Затем полученные клетки и другие материалы можно исследовать, чтобы выявить заболевание легких. Промывание бронхов похоже на бронхоальвеолярный лаваж, но требует гораздо меньше воды.
При очистке бронхов через бронхоскоп продвигают щетку, которую используют с целью отделения клеток в проблемных областях для дальнейшего исследования.
Навигационная бронхоскопия использует программное обеспечение для объединения изображений, полученных с помощью компьютерной томографии (КТ), для создания (трехмерной) «виртуальной» карты легких. Карта используется для определения пути к области, предназначенной для биопсии, но расположенной глубоко (на периферии) в легких. Доступ к таким областям при бронхоскопии сложнее, чем к областям, расположенным не так далеко на периферии легких. Во время навигационной бронхоскопии изображения бронхоскопа можно комбинировать с виртуальной картой в режиме реального времени, чтобы вести бронхоскоп по наилучшему пути. Электромагнитная навигационная бронхоскопия — это форма навигационной бронхоскопии, при которой также используются изображения, полученные с помощью электромагнитного поля.