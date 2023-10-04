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Идиопатический легочный гемосидероз

Авторы:Joyce Lee, MD, MAS, University of Colorado School of Medicine
Проверено/пересмотрено окт. 2023
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Идиопатический легочный гемосидероз — это редкое заболевание, в результате которого возникают повторные эпизоды кровоизлияний в легкие, приводящие к накоплению в легких железа (гемосидероз).

Идиопатический легочный гемосидероз — это редкое заболевание, которое проявляется эпизодами кровоизлияний в легкие (диффузное альвеолярное кровотечение). Эритроциты, которые просачиваются в легкие, разрушаются и высвобождают железо, накапливающееся в легких и приводящее к их повреждению (см. также Гемосидероз). Идиопатический означает отсутствие выявляемого основного заболевания. Он встречается в основном у детей младше 10 лет, но также может поражать взрослых (молодого или среднего возраста). Считается, что он возникает вследствие основного заболевания легочных клеток, отвечающих за обмен воздуха и углекислого газа, возможно вследствие аутоиммунного заболевания. У некоторых пациентов также присутствует целиакия.

Важная функция иммунной системы — борьба с инфекциями. Для этого иммунная система распознает микроорганизмы как чужеродные человеку и вырабатывает белки (антитела), которые связываются с микроорганизмами, чтобы удалить их из организма. При аутоиммунных заболеваниях организм ошибочно реагирует на собственные ткани человека так, как если бы они были инородными. При аутоиммунных заболеваниях с вовлечением легких иммунная система атакует и повреждает легочную ткань. Аутоиммунные заболевания, поражающие легкие, также часто могут поражать другие органы, в частности почки.

Симптомы идиопатического легочного гемосидероза

К симптомам идиопатического легочного гемосидероза у детей относятся повторные эпизоды одышки и кашля. Кашель вначале обычно сухой. Позже ребенок может откашливать кровь. У детей с идиопатическим легочным гемосидерозом вместо этого может отмечаться замедление прибавки в массе тела и железодефицитная анемия. У детей с замедлением прибавки в весе отмечается чрезвычайно пониженная масса тела. Железодефицитная анемия вызывает утомляемость, бледность и слабость.

Наиболее распространенными симптомами у взрослых являются одышка во время физической активности и симптомы железодефицитной анемии.

Диагностика идиопатического легочного гемосидероза

  • Визуализирующие исследования органов грудной клетки

  • Анализы крови

  • бронхоальвеолярный лаваж.

Лицам с симптомами врачи проводят анализы крови, чтобы обнаружить анемию.

Диагноз идиопатического легочного гемосидероза подтверждается с помощью бронхоальвеолярного лаважа. В ходе этой процедуры врачи вводят бронхоскоп в бронх малого диаметра и затем вводят через аппарат солевой раствор. После этого врач отсасывает воду и посылает ее на исследование в лабораторию. Если результаты исследования показывают излишек железа и ни одно из заболеваний не объясняет это изменение, диагноз считается подтвержденным.

Если диагноз все еще сомнителен, для диагностики идиопатического легочного гемосидероза врачи могут провести биопсию легких.

Лечение идиопатического легочного гемосидероза

  • Кортикостероиды

Во время эпизода кровотечения человеку может потребоваться госпитализация с проведением оксигенотерапии или искусственной вентиляции легких. Человеку с тяжелым кровотечением может потребоваться переливание крови.

Некоторым людям назначают кортикостероиды или лекарственные препараты, угнетающие иммунную систему.

Людям с целиакией также необходимо придерживаться безглютеновой диеты.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.