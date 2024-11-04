Эозинофильный фасциит — редкое системное ревматическое заболевание, при котором быстро возникает прогрессирующее болезненное воспаление и отечность кожи и подкожных тканей на руках и ногах.

Его причина неизвестна, но он может быть спровоцирован факторами окружающей среды, болезнью или лекарственными препаратами.

Симптомы включают боль, отек и воспаление кожи и подкожных тканей.

Назначается биопсия — забор ткани для исследования и анализа.

Целесообразно применение кортикостероидов и иногда других иммунодепрессантов.

Термин эозинофильный относится к увеличению в крови числа одного из видов белых кровяных клеток, называемых эозинофилами. Понятие фасциит связано с воспалением фасций — плотных волокнистых тканей, окружающих мышцы и лежащих между ними.

Причина эозинофильного фасциита неизвестна, но он может быть спровоцирован интенсивными физическими нагрузками или травмой, болезнью Лайма или воздействием определенных лекарственных препаратов и веществ. Эозинофильный фасциит может возникать у некоторых людей с заболеванием крови, например, неспособностью вырабатывать эритроциты (так называемая апластическая анемия) или раком плазматических клеток в костном мозге (множественная миелома).

Заболевание преимущественно поражает мужчин среднего возраста, но также может наблюдаться среди женщин и детей.

Симптомы эозинофильного фасциита Обычными первоначальными симптомами эозинофильного фасциита является боль, отечность и воспаление кожи, особенно на внутренней поверхности рук и передней поверхности ног. Кожа лица, грудной клетки и живота поражается редко, а пальцы рук и ног не поражаются вообще. Обычно симптомы развиваются постепенно. Спустя несколько недель воспаленная кожа начинает огрубевать, в результате чего ее поверхность становится похожей на апельсиновую корку. У некоторых людей можно заметить линейные углубления на участках, где вены находятся вблизи поверхности кожи, обычно при поднятой руке или ноге. С постепенным огрубением кожи движения рук и ног становятся затруднены. При отсутствии раннего лечения в конце концов руки и ноги могут принять постоянное необычное положение (так называемые контрактуры). Мышечная сила, как правило, не уменьшается, но случаются боли в мышцах и суставах. В редких случаях, когда поражение распространяется на руки, у пациентов развивается синдром запястного канала. Часто наблюдается снижение массы тела и утомляемость.

Диагностика эозинофильного фасциита Биопсия

Анализы крови Диагноз эозинофильного фасциита устанавливается на основании всей собранной врачом информации, включая симптомы, результаты физикального обследования и результаты всех обследований. Для подтверждения диагноза проводится биопсия пораженной кожи и фасции с последующим анализом образцов. Образец для биопсии должен быть представлен всеми слоями кожи, до самой мышцы. Лабораторное исследование Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) Также делают анализы крови. По результатам анализов крови выявляется повышение числа эозинофилов и скорости оседания эритроцитов (СОЭ). (СОЭ — тест на воспаление, который заключается в измерении скорости, с которой эритроциты оседают на дно пробирки с кровью). Повышение этих показателей указывает на воспаление. Хотя результаты анализов крови могут помочь диагностировать эозинофильный фасциит, сами по себе они не могут служить подтверждением диагноза эозинофильного фасциита, поскольку обнаруженные с их помощью аномалии иногда присутствуют у здоровых людей или у лиц с другими заболеваниями. Подтверждению диагноза также способствует магнитно-резонансная томография (МРТ), но она не настолько надежна, как биопсия.

Лечение эозинофильного фасциита Кортикостероиды Лечение эозинофильного фасциита следует начать как можно раньше, что позволит предотвратить рубцевание, потерю тканей (атрофию) и контрактуры. Состояние большинства людей быстро улучшается при приеме высоких доз кортикостероида преднизона (тип иммунодепрессанта). Прием кортикостероидов не позволяет излечить ткани, уже подвергшиеся атрофии и рубцеванию. Доза постепенно снижается. В комбинации с кортикостероидами могут применяться другие иммунодепрессанты (например, метотрексат или, в качестве альтернативы, азатиоприн или микофенолата мофетил). Для лечения контрактур и синдрома запястного канала может понадобиться хирургическое вмешательство. Физиотерапия может помочь уменьшить тяжесть и предотвратить появление новых контрактур. Врачи продолжают наблюдать пациентов с помощью анализов крови, так что при развитии изменений со стороны крови их можно выявить и в кратчайшие сроки назначить лечение. Больным, получающим иммунодепрессанты, также назначают лекарственные препараты для профилактики инфекций, вызванных такими грибками, как Pneumocystis jirovecii (см. Профилактика пневмонии у людей с ослабленной иммунной системой), и вакцины против распространенных инфекций, таких как пневмония, грипп и COVID-19.