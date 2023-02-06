Боль в суставах: несколько суставов

Боль более чем в одном суставе называется полиартикулярной суставной болью. Сустав может быть просто болезненным (артралгия), но также воспаленным (артрит).

Источником боли, ощущаемой в суставах, могут быть другие образования вблизи суставов, например, связки, сухожилия или мышцы (см. Вводные сведения о биологии костно-мышечной системы). В качестве примера таких заболеваний можно назвать бурсит и тендинит.

Истинная боль в суставе (артралгия) может сопровождаться или не сопровождаться воспалением сустава (артрит). Наиболее частым симптомом воспаления сустава является боль. При воспалении суставов также может наблюдаться жар и отёк, несколько реже наблюдается покраснение кожи в области сустава. Артрит может поражать только суставы конечностей или также суставы центральной части скелета, например, позвоночник или таз. Боль может возникать только при движениях сустава или может присутствовать в состоянии покоя. В зависимости от причины боли в суставе, возможно наличие других симптомов, например, сыпи, жара, боли в глазах или язв в полости рта.

Различные заболевания способны приводить к поражению различных суставов. В связи с этим врачи при болях в одном (см. Боль в одном суставе) или нескольких суставах подозревают различные причины боли. При поражении нескольких суставов для некоторых заболеваний более характерно поражение того же сустава с обеих сторон тела (например, обоих коленных суставов или обеих кистей), для других заболеваний такое явление менее характерно. Это называется симметричным артритом. Кроме того, при некоторых заболеваниях приступ артрита затрагивает только один сустав до разрешения приступа. При других заболеваниях артрит передвигается от сустава к суставу (мигрирующий артрит).

Обследование при боли в нескольких суставах При оценке болей в суставах врачи в первую очередь стремятся установить, является ли боль в суставе следствием патологического процесса самих суставов, либо проявлением системного заболевания. Серьезные системные заболевания могут требовать специального немедленного лечения. Следующая информация поможет вам решить, когда следует обратиться к врачу. Также вы узнаете, как именно проходит обследование. Настораживающие признаки У больных с болями в нескольких суставах симптомы, требующие срочного обследования, включают: отек, жар и покраснение сустава;

появление кожной сыпи, пятен, лиловых бугорков или точечных углублений на ногтях;

язвы в полости рта или носа, а также на половых органах;

боль в груди, одышка, впервые возникший или сильный кашель;

боль в животе;

лихорадка, потливость, потеря веса или озноб;

покраснение или боль в глазах. Когда обращаться к врачу При наличии настораживающих признаков необходимо немедленно обращаться к врачу. При отсутствии настораживающих признаков следует обратиться к врачу. Врач установит неотложность ситуации на основании тяжести и локализации боли, наличия или отсутствия отёка суставов, установленной ранее причины заболевания и других факторов. Как правило, при отсутствии настораживающих признаков допускается отсрочка в несколько дней. Что делает врач Сначала врачи расспрашивают пациента о его симптомах и медицинском анамнезе. Затем проводит физикальное обследование. Результаты опроса и врачебного осмотра часто позволяют определить возможную причину возникновения боли и составить перечень необходимых обследований (см. таблицу Некоторые причины и характеристики боли в нескольких суставах). Врачи выяснят тяжесть боли, характер возникновения (внезапный или постепенный), изменения в симптоматике с течением времени и факторы, приводящие к усилению или ослаблению боли (например, покой или движение, время дня, когда симптомы усиливаются или ослабляются). Врачи расспросят о скованности и отеке суставов, ранее диагностированных болезнях суставов и затем определят вероятность наличия инфекций, передающихся половым путем, и болезни Лайма. Затем будет проведено полное физикальное обследование. Будет проведен осмотр всех суставов (в том числе суставов позвоночника) на предмет отёка, покраснения, жара, повышенной чувствительности при прикосновении и звуков при движениях суставов (крепитации). Будут выполнены движения суставов в полном диапазоне движений, сначала усилиями больного без сторонней помощи (активное движение), затем врачом без усилий пациента (пассивное движение). Такой осмотр позволяет определить структуры, вызывающие боль, и наличие воспаления. Также будет проведен осмотр глаз, рта, носа и гениталий на предмет язв и прочих признаков воспаления. Будет выполнен осмотр кожи на предмет сыпи. Поиск увеличенных лимфатических узлов и осмотр легких и сердца. Врачи обычно изучают функции нервной системы в целях обнаружения заболеваний мышц или нервов. Некоторые результаты облегчают установление причины. Например, при болезненности кожи вокруг сустава, но не над самим суставом, вероятной причиной является бурсит или тендинит. Если болезненность присутствует во многих областях, помимо суставов, возможна фибромиалгия. При болезненности в области позвоночника и суставов возможные причины включают остеоартрит, реактивный артрит, анкилозирующий спондилит и псориатический артрит. Результаты осмотра кисти позволяют дифференцировать ревматоидный артрит и остеоартрит — два широко распространенных типа артрита. Например, ревматоидный артрит с большей вероятностью поражает суставы пястных костей (между костями пальцев и кисти руки) и запястья. Остеоартрит чаще всего поражает суставы пальцев, расположенные ближе к ногтю. Вероятность поражения суставов запястья при остеоартрите невысока, за исключением сустава в основании большого пальца. Таблица Некоторые причины и характеристики боли в нескольких суставах Таблица Проведение анализов Наиболее важными являются следующие анализы: Анализ синовиальной жидкости

Анализ крови на наличие аутоантител

Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) и С-реактивный белок При отёке суставов врачи обычно вводят в просвет сустава иглу для отбора образца жидкости в целях ее анализа (процедура под названием аспирация содержимого полости сустава или артроцентез). Перед отбором образца врачи замораживают участок кожи, вследствие чего больной не чувствует боли (или чувствует слабую боль) во время процедуры отбора. Врачи обычно передают жидкость для бактериологического посева в целях установления инфекции. Проводят микроскопический анализ жидкости на предмет наличия кристаллов, указывающих на подагру или связанные с ней заболевания. Наличие лейкоцитов в жидкости указывает на воспаление сустава. Часто назначают анализы крови на аутоантитела. Примеры таких анализов включают антинуклеарные антитела, антитела к двухцепочечной ДНК, антитела к циклическому цитруллинизированному пептиду и ревматоидный фактор. Аутоантитела в крови могут указывать на наличие аутоиммунного заболевания, например, ревматоидного артрита или системной красной волчанки. СОЭ — анализ, который заключается в измерении скорости, с которой эритроциты оседают на дно пробирки с образцом крови. Ускоренное оседание эритроцитов характерно для генерализованного (системного) воспаления, но на результаты СОЭ могут влиять многие факторы, например, возраст и наличие анемии, так что временами результаты этого анализа недостоверны. Для подтверждения системного воспалительного процесса иногда проводят другой анализ на С-реактивный белок (белок, циркулирующий в крови, содержание которого резко увеличивается при наличии воспаления). В ряде случаев требуются визуализирующие исследования, особенно при вероятном наличии опухоли костной ткани или тканей сустава. В первую очередь проводят рентгенологическое исследование, иногда необходима компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ). При подозрении на конкретное заболевание могут потребоваться другие обследования (см. таблицу Некоторые причины и характеристики боли в нескольких суставах).

Лечение боли в нескольких суставах Проводится лечение заболевания, обусловливающего это состояние. Например, при аутоиммунном заболевании (таком, как системная красная волчанка) назначают препарат, подавляющий функции иммунной системы. Больным с поражением суставов вследствие гонококковой инфекции назначают антибиотики. Симптомы обычно проходят до постановки диагноза. Воспаление часто лечат с помощью нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). Боль при отсутствии воспаления обычно более безопасно лечить парацетамолом. Иммобилизация сустава с помощью шины или повязки изредка позволяет ослабить боль. Приложение тепла (например, грелки) позволяет ослабить боль, снимая спазмы мышц вокруг сустава (например, после травмы). Приложение холода (например, льда) позволяет ослабить боль вследствие воспаления сустава. Действие тепла или холода должно длиться минимум 15 минут для глубокого проникновения. Необходимо обеспечить защиту кожи от тепла и холода. Например, лед помещают в пластиковый пакет и заворачивают в полотенце. После ослабления острой боли и воспаления целесообразно назначить курс лечебной физкультуры для восстановления или сохранения диапазона движения и укрепления окружающих мышц. При хроническом артрите необходима непрерывная физическая деятельность для предотвращения необратимой скованности сустава (контрактуры) и потери мышечной массы (атрофии).

Главное, что нужно знать пожилым людям: Боль в суставах Остеоартрит — наиболее частая причина болей в нескольких суставах у пожилых людей. Несмотря на более широкую распространенность среди более молодых больных (от 30 до 40 лет), ревматоидный артрит также может начинаться в старшем возрасте (после 60 лет). У больных старше 55 лет со скованностью тазобедренного и плечевого сустава, сопровождающейся болью, обычно усиливающейся в утреннее время, может быть ревматическая полимиалгия. Диагностика ревматической полимиалгии крайне важна, поскольку своевременное лечение позволяет предотвратить другие проблемы. Подагра у женщин старшего возраста, как правило, поражает дистальные межфаланговые суставы рук (первые «костяшки» от кончика пальцев).