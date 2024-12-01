Общие сведения о васкулите

Факторы, провоцирующие развитие васкулита, как правило, неизвестны. В таких случаях васкулит называется первичным васкулитом. Однако если это заболевание провоцируют инфекции, токсины, определенные вирусы, особенно вирусы гепатита, и лекарственные препараты, такой васкулит называется вторичным.

Причиной васкулита может стать рак или другое заболевание, приводящее к воспалительной реакции. Воспаление предположительно возникает в тех случаях, когда иммунная система ошибочно распознает кровеносные сосуды или элементы кровеносных сосудов как инородные тела, и атакует их. Клетки иммунной системы, вызывающие воспаление, окружают кровеносные сосуды и проникают в них, приводя к повреждениям. В результате повреждения кровеносных сосудов возможно нарушение целостности стенок, сужение или закупорка. В результате нарушается кровоснабжение тканей, к которым ведут поврежденные сосуды. При недостаточном поступлении крови в ткани (участки ишемии) возможно их необратимое повреждение или гибель.