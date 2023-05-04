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Обзор демиелинизирующих заболеваний

Авторы:Michael C. Levin, MD, College of Medicine, University of Saskatchewan
Проверено/пересмотрено мая 2023 | Изменено июн. 2023
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Большинство нервных волокон внутри мозга и за его пределами покрыты многими слоями миелина. Миелин состоит из жира (липопротеин). Эти слои называются миелиновой оболочкой. Она действует так же, как изоляция электрического провода. Миелиновая оболочка способствует быстрой и точной передаче нервных сигналов (электрических импульсов) по нервному волокну. Если она повреждена, нервы передают импульсы неправильно. Иногда повреждаются также сами нервные волокна.

Если оболочка может восстановиться, восстановится и нормальная работа нерва. Если оболочка сильно повреждена, может погибнуть и нервное волокно, которое она окружала. Нервные волокна в центральной нервной системе (головной и спинной мозг) не могут сами полностью восстановиться. Поэтому повреждение этих нервных клеток будет необратимым.

Изоляция нервного волокна

Большинство нервных волокон внутри мозга и за его пределами покрыты многими слоями миелина. Миелин состоит из жира (липопротеин). Эти слои называются миелиновой оболочкой. Она действует так же, как изоляция электрического провода. Миелиновая оболочка способствует быстрой и точной передаче нервных сигналов (электрических импульсов) по нервному волокну. Если миелиновая оболочка повреждена (демиелинизация), нервы передают электрические импульсы неправильно.

Некоторые заболевания, вызывающие демиелинизацию, поражают в основном центральную нервную систему. Другие заболевания, например, хроническая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия, поражают преимущественно нервы в других частях тела.

Знаете ли Вы, что...

  • Нервные волокна покрыты веществом, которое действует практически так же, как изоляция электрического провода. Эта изоляция помогает нервному волокну передавать импульсы.

Причины демиелинизирующих заболеваний

У ребенка сразу после рождения многие нервные волокна не имеют миелиновой оболочки. Вот почему движения новорожденного судорожные, некоординированные и неуклюжие. По мере формирования миелиновых оболочек движения становятся более ровными, целенаправленными и координированными.

Образование миелиновых оболочек у детей нарушается при некоторых редких наследственных болезнях: при болезни Тая-Сакса, болезни Ниманна-Пика, болезни Гоше и синдроме Гурлер. У детей с такими заболеваниями наблюдаются стойкие, часто значительные неврологические нарушения.

У взрослых миелиновая оболочка может повреждаться или разрушаться следующими факторами:

Разрушение миелиновой оболочки называется демиелинизацией.

Причина некоторых расстройств, которые вызывают демиелинизацию, не известна. Такие расстройства называются первичными демиелинизирующими заболеваниями. Наиболее частыми среди таких расстройств являются:

другие первичные демиелинизирующие заболевания, в том числе:

Иногда первичные демиелинизирующие заболевания развиваются после вирусной инфекции или вакцинации против вирусной инфекции. Возможное объяснение этого явления — вирус или другое вещество каким-то образом побуждает иммунную систему атаковать собственные ткани организма (аутоиммунная реакция). Аутоиммунная реакция вызывает воспаление, которое разрушает миелиновую оболочку и окруженное нею нервное волокно.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.