Обзор демиелинизирующих заболеваний

Большинство нервных волокон внутри мозга и за его пределами покрыты многими слоями миелина. Миелин состоит из жира (липопротеин). Эти слои называются миелиновой оболочкой. Она действует так же, как изоляция электрического провода. Миелиновая оболочка способствует быстрой и точной передаче нервных сигналов (электрических импульсов) по нервному волокну. Если она повреждена, нервы передают импульсы неправильно. Иногда повреждаются также сами нервные волокна.
Если оболочка может восстановиться, восстановится и нормальная работа нерва. Если оболочка сильно повреждена, может погибнуть и нервное волокно, которое она окружала. Нервные волокна в центральной нервной системе (головной и спинной мозг) не могут сами полностью восстановиться. Поэтому повреждение этих нервных клеток будет необратимым.
Изоляция нервного волокна
Большинство нервных волокон внутри мозга и за его пределами покрыты многими слоями миелина. Миелин состоит из жира (липопротеин). Эти слои называются миелиновой оболочкой. Она действует так же, как изоляция электрического провода. Миелиновая оболочка способствует быстрой и точной передаче нервных сигналов (электрических импульсов) по нервному волокну. Если миелиновая оболочка повреждена (демиелинизация), нервы передают электрические импульсы неправильно.
Некоторые заболевания, вызывающие демиелинизацию, поражают в основном центральную нервную систему. Другие заболевания, например, хроническая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия, поражают преимущественно нервы в других частях тела.
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Причины демиелинизирующих заболеваний
У ребенка сразу после рождения многие нервные волокна не имеют миелиновой оболочки. Вот почему движения новорожденного судорожные, некоординированные и неуклюжие. По мере формирования миелиновых оболочек движения становятся более ровными, целенаправленными и координированными.
Образование миелиновых оболочек у детей нарушается при некоторых редких наследственных болезнях: при болезни Тая-Сакса, болезни Ниманна-Пика, болезни Гоше и синдроме Гурлер. У детей с такими заболеваниями наблюдаются стойкие, часто значительные неврологические нарушения.
У взрослых миелиновая оболочка может повреждаться или разрушаться следующими факторами:
Инфекции
Иммунные заболевания
нарушения обмена веществ;
дефицит питательных веществ (например, отсутствие витамина B12);
яды (например, угарный газ);
наркотики или лекарственные препараты (например, антибиотик этамбутол);
Разрушение миелиновой оболочки называется демиелинизацией.
Причина некоторых расстройств, которые вызывают демиелинизацию, не известна. Такие расстройства называются первичными демиелинизирующими заболеваниями. Наиболее частыми среди таких расстройств являются:
другие первичные демиелинизирующие заболевания, в том числе:
заболевания спектра нейромиелита зрительного нерва (нейромиелит зрительного нерва).
Иногда первичные демиелинизирующие заболевания развиваются после вирусной инфекции или вакцинации против вирусной инфекции. Возможное объяснение этого явления — вирус или другое вещество каким-то образом побуждает иммунную систему атаковать собственные ткани организма (аутоиммунная реакция). Аутоиммунная реакция вызывает воспаление, которое разрушает миелиновую оболочку и окруженное нею нервное волокно.