Обзор демиелинизирующих заболеваний

Большинство нервных волокон внутри мозга и за его пределами покрыты многими слоями миелина. Миелин состоит из жира (липопротеин). Эти слои называются миелиновой оболочкой. Она действует так же, как изоляция электрического провода. Миелиновая оболочка способствует быстрой и точной передаче нервных сигналов (электрических импульсов) по нервному волокну. Если она повреждена, нервы передают импульсы неправильно. Иногда повреждаются также сами нервные волокна.

Если оболочка может восстановиться, восстановится и нормальная работа нерва. Если оболочка сильно повреждена, может погибнуть и нервное волокно, которое она окружала. Нервные волокна в центральной нервной системе (головной и спинной мозг) не могут сами полностью восстановиться. Поэтому повреждение этих нервных клеток будет необратимым.

Изоляция нервного волокна

Некоторые заболевания, вызывающие демиелинизацию, поражают в основном центральную нервную систему. Другие заболевания, например, хроническая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия, поражают преимущественно нервы в других частях тела.