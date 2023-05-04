Другие первичные демиелинизирующие заболевания

Адренолейкодистрофия и адреномиелоневропатия — редкие наследственные нарушения обмена веществ. При таких нарушениях жиры не расщепляются, как обычно. Эти жиры накапливаются преимущественно в головном мозге, спинном мозге и надпочечниках. В головном мозге они вызывают демиелинизацию нервов.

Адренолейкодистрофией заболевают маленькие мальчики, обычно в возрасте 4–8 лет. Если эта болезнь начинается в подростковом или молодом возрасте, она может протекать легче и медленнее прогрессировать.

Адреномиелоневропатия — это более легкая форма. Она начинается у мужчин в 20 или 30 лет.

При этих заболеваниях рассеянная демиелинизация часто сочетается с нарушением работы надпочечников. У мальчиков наблюдаются нарушения поведения и ухудшаются слух и зрение. В конце концов развивается умственная отсталость, возникают непроизвольные и некоординированные мышечные сокращения (спастичность) и слепота. Через 2–3 года после постановки диагноза у некоторых мальчиков с адренолейкодистрофией наступает полная инвалидность или смерть. Часто взрослые пациенты с адреномиелоневропатией сначала замечают возникновение слабости и скованности ног, они не могут контролировать мочевой пузырь или кишечник (недержание) и/или у них развивается эректильная дисфункция.

Диагноз адренолейкодистрофии или адреномиелоневропатии подтверждается генетическим анализом.

Ни одна из этих болезней не лечится. Может быть полезным применение пищевых добавок с триолеатом глицерина и триэрукатом глицерина (известны под названием масла Лоренцо), однако необходимы дополнительные исследования.

В случае поражения надпочечников (а не головного мозга) сохранить жизнь может лечение гормонами надпочечников. В настоящее время многие эксперты рекомендуют проводить трансплантацию стволовых клеток на ранней стадии заболевания до развития серьезных симптомов.