Подострый и хронический менингит

Подострый или хронический менингит обычно вызван инфекцией. Множество различных микроорганизмов могут вызывать подострый или хронический менингит. К самым важным микроорганизмам относятся

Бактерии, вызывающие туберкулез ( микобактерия туберкулеза )

Бактерии, вызывающие болезнь Лайма ( Borrelia burgdorferi )

Грибки, включая Cryptococcus neoformans, Cryptococcus gattii, Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum и бластомицеты

Бактерии, вызывающие туберкулез, могут также вызвать одну из форм хронического менингита (туберкулезный менингит). Туберкулезный менингит может развиваться как быстро, так и постепенно. Менингит может развиваться при первом инфицировании человека. Или же бактерии могут оставаться в организме в неактивном состоянии, реактивироваться через некоторое время и вызывать менингит. Реактивация бактерий может произойти, когда люди получают лекарственные препараты, подавляющие иммунную систему (такие как ингибиторы фактора некроза опухоли, включая инфликсимаб, адалимумаб, голимумаб, цертолизумаб и этанерцепт).

Менингит возникает почти у 8 % детей и у некоторых взрослых с болезнью Лайма. Менингит вследствие болезни Лайма может быть острым или хроническим. Обычно он начинается медленнее, чем острый вирусный менингит.

Самой распространенной причиной хронического менингита в западном полушарии является

Cryptococcus neoformans (который вызывает криптококкоз).

Эти грибки с большей вероятностью могут стать причиной менингита у людей с ослабленной иммунной системой вследствие таких заболеваний, как инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), либо у людей, принимающих лекарственные препараты, подавляющие иммунную систему. Симптомы менингита, возбудителем которого является Cryptococcus neoformans, возникают постепенно и незаметно, они могут появляться и исчезать.

Менее распространенные причины хронического менингита:

другие бактерии (например, те, что вызывают сифилис);

грибки, такие как Coccidioides immitis (которые вызывают кокцидиоидомикоз);

паразиты, например простейшие Toxoplasmosis gondii (которые вызывают токсоплазмоз), чаще всего среди больных ВИЧ-инфекцией;

вирусы, например ВИЧ и энтеровирусы.

Хронический менингит распространен среди людей, зараженных ВИЧ-инфекцией. Менингит может развиться в результате ВИЧ-инфекции. Однако многие другие микроорганизмы (в том числе Cryptococcus neoformans, Mycobacterium tuberculosis и некоторые грибки) также могут вызывать хронический менингит у людей с ВИЧ-инфекцией.

Неинфекционные заболевания также могут вызывать хронический менингит. Они включают:

Много лет назад у некоторых людей развился хронический грибковый менингит после инъекции метилпреднизолона (кортикостероида) в пространство вокруг спинного мозга (эпидуральная инъекция) в пояснице (например, для снятия боли при пояснично-крестцовом радикулите). Во всех случаях лекарственный препарат готовился с нарушением стерильности. К симптомам относятся головная боль, спутанность сознания, тошнота и/или жар. У большинства людей также наблюдается ригидность затылочных мышц, но примерно у одной трети больных этот симптом отсутствует. Симптомы могут возникать в течение 6 месяцев после инъекции. Если у человека наблюдается хотя бы один из вышеперечисленных симптомов через несколько недель или месяцев после инъекции кортикостероида в спину, ему необходимо обратится к врачу.

Иногда хронический менингит длится в течение нескольких месяцев или даже лет, но никакие микроорганизмы не выявляют и смерть не наступает. Этот вид менингита называется хроническим идиопатическим менингитом. Лечение противогрибковыми препаратами или кортикостероидами не помогает. Тем не менее, некоторые люди с хроническим идиопатическим менингитом в конечном итоге выздоравливают без лечения.