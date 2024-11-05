Вводные сведения о менингите

Менингит — это воспаление оболочек, покрывающих головной и спинной мозг (мозговые оболочки), а также заполненного жидкостью пространства между мозговыми оболочками (субарахноидальное пространство).

Менингит может быть вызван бактериями, вирусами или грибками, неинфекционными заболеваниями или лекарственными препаратами.

Симптомы менингита включают повышенную температуру, головную боль и ригидность затылочных мышц, при которой опускание подбородка к груди затруднено или невозможно. При этом у младенцев может не быть ригидности затылочных мышц, и симптомы могут отличаться у очень пожилых людей и у людей, которые принимают лекарственные препараты, подавляющие иммунную систему.

Для получения образца спинномозговой жидкости для анализа проводят спинномозговую пункцию.

Лечение менингита зависит от причины (например, антибиотики назначаются при бактериальном менингите) и включает лекарственные препараты для облегчения симптомов.

(См. также Общие сведения об инфекциях головного мозга и Менингит у детей).

Головной и спинной мозг покрыты тремя слоями тканей, которые называются мозговыми оболочками. К этим слоям относятся:

твердая оболочка (самая внешняя);

паутинная оболочка (средняя);

мягкая оболочка (самая внутренняя).

Оболочки, покрывающие мозг

Между паутинной и мягкой оболочкой находится субарахноидальное пространство. Это пространство заполнено спинномозговой жидкостью, которая протекает между мозговыми оболочками, заполняет пространства в головном мозге, а также помогает защищать головной и спинной мозг.

Чаще всего менингит возникает из-за:

Микроорганизмов, вызывающих инфекции, таких как бактерии, вирусы или грибки.

Однако некоторые лекарственные препараты и неинфекционные заболевания иногда приводят к развитию менингита (который называют неинфекционным). К таким заболеваниям относятся:

Саркоидоз

Синдром Бехчета

Опухоль мозга

Раковые заболевания, которые распространились на мозговые оболочки, включая лейкемию и лимфому

Воспаление мозговых оболочек как реакция на определенные лекарственные препараты, такие как нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) и лекарственные препараты, подавляющие иммунную систему (иммунодепрессанты)

Часто менингит возникает внезапно (острый менингит). Иногда он развивается в течение нескольких дней или недель (подострый менингит). Если менингит длится в течение 4 недель и более, он считается хроническим. После исчезновения заболевания оно может вернуться (рецидивирующий менингит).

Менингит могут классифицировать по этиологии (бактериальный, вирусный и др.) или по его течению (острый, подострый или хронический). Но обычно его классифицируют следующим образом:

Острый бактериальный менингит особенно серьезен, быстро усугубляется и требует немедленного применения антибиотиков, обычно в отделении неотложной помощи. Большинство людей с вирусным или с неинфекционным менингитом выздоравливают в течение нескольких недель. Подострый и хронический менингит обычно прогрессирует медленно и постепенно, но у врачей могут возникать трудности с определением причины и, таким образом, с выбором лечения.

Термин «асептический менингит» часто используют для обозначения вирусного менингита, но на самом деле он означает менингит, вызванный всем, кроме бактерий (которые вызывают острый бактериальный менингит). Таким образом, причиной асептического менингита могут быть:

Вирусы

Иногда другие микроорганизмы (например, бактерии, вызывающие болезнь Лайма или сифилис)

Неинфекционные заболевания (например, саркоидоз)

Реакции на лекарственные препараты

Симптомы менингита Разные виды менингита сопровождаются разными симптомами. Также симптомы различаются по их тяжести и скорости течения. Однако все виды менингита сопровождаются следующими симптомами: Болезненная, ригидная шея, когда не получается или трудно опускать подбородок к груди

Головная боль

лихорадка Тем не менее эти симптомы часто отсутствуют или трудно определяются у младенцев. Кроме того, ригидности затылочных мышц или повышенной температуры может не быть у очень пожилых людей и у людей, страдающих заболеваниями или принимающих препараты, которые подавляют иммунную систему. Больной становится вялым или не реагирует на стимулы.

Диагностирование менингита Люмбальная пункция и анализ спинномозговой жидкости Врачи подозревают наличие менингита на основании симптомов. Но поскольку менингит может быть серьезным, делают анализы. Если врачи подозревают бактериальный менингит, они сначала берут образец крови для анализа и посева (выращивания микроорганизмов), чтобы установить наличие бактерий и, в случае положительного результата, идентифицировать их. Однако, бактериальный менингит нельзя диагностировать при помощи анализа крови. При всех видах менингита врачи делают спинномозговую пункцию (люмбальную пункцию), чтобы подтвердить диагноз и установить причину. Проводится взятие образца спинномозговой жидкости, который отправляется в лабораторию на исследование, анализ и посев. При спинномозговой пункции тонкую иглу вводят между двумя костями (позвонками) в нижнем отделе позвоночника для взятия спинномозговой жидкости. Затем выполняются следующие действия. Внимательно изучают спинномозговую жидкость: она должна быть прозрачной, но у больных менингитом жидкость становится мутной.

Измеряют давление в субарахноидальном пространстве (содержащем спинномозговую жидкость) перед взятием спинномозговой жидкости: обычно при менингите давление высокое.

Проводят анализ спинномозговой жидкости в лаборатории: Измеряется уровень сахара и белка, а также количество и тип лейкоцитов в жидкости. Такая информация помогает врачу диагностировать менингит и различать бактериальную или вирусную форму этого заболевания.

Спинномозговая жидкость изучается под микроскопом для проверки наличия и идентификации бактерий. Специальная окраска (называемая окраской по Граму) используется, чтобы более четко показать бактерии и лучше идентифицировать их.

Другие обследования Однако если существует подозрение на повышенное внутричерепное давление (например, из-за абсцесса, опухоли или другого объемного образования в головном мозге), то сначала необходимо выполнить компьютерную томографию (КТ) или магнитно-резонансную томографию (МРТ) для исключения наличия объемного образования. Назначение спинномозговой пункции при повышенном внутричерепном давлении может быть опасным. Отделы головного мозга могут смещаться вниз, и при этом может возникнуть представляющее угрозу для жизни нарушение, называемое дислокацией головного мозга. Если спинномозговая пункция не может быть выполнена немедленно, а врачи подозревают бактериальный менингит, они немедленно начинают лечение антибиотиками, не дожидаясь результатов анализа. После снижения внутричерепного давления или если обнаружено отсутствие объемного образования, выполняется спинномозговая пункция и врачи корректируют лечение, если необходимо, после получения результатов.