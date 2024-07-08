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Общие сведения об инфекциях головного мозга

Авторы:Robyn S. Klein, MD, PhD, University of Western Ontario
Проверено/пересмотрено июл. 2024
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Основная информация

    Инфекции головного мозга могут быть вызваны вирусами, бактериями, грибами и иногда простейшими или паразитами. Еще одну группу заболеваний головного мозга — губчатые энцефалопатии — вызывают аномальные белки прионы.

    Инфекции головного мозга часто распространяются также на другие части центральной нервной системы, в том числе спинной мозг. Спинной мозг и головной мозг обычно защищены от инфекций, но если инфекция в них попадает, последствия часто бывают очень серьезными.

    Инфекции могут вызывать воспаление головного мозга (энцефалит). Чаще всего причиной энцефалита бывают вирусы. Инфекции также могут вызывать воспаление тканей, покрывающих головной и спинной мозг (мозговых оболочек) — это называются менингитом. Бактериальный менингит часто может распространиться на головной мозг и вызвать энцефалит. Точно также при вирусном энцефалите вирусная инфекция может привести к развитию менингита. Теоретически, если поражены головной мозг и мозговые оболочки, это нарушение называется менингоэнцефалитом. На практике, если какая-то инфекция поражает, главным образом, мозговые оболочки, ее обычно называют менингитом, если инфекция поражает в основном головной мозг, ее обычно называют энцефалитом.

    Обычно при энцефалитах и менингитах инфекция не ограничена одной областью. Инфекция может развиться во всем мозге или в оболочках по всей длине спинного мозга и вокруг всего головного мозга.

    Однако при некоторых нарушениях инфекция ограничена одной областью (локализованная), например, это может быть наполненная гноем полость, которая называется эмпиемой или абсцессом в зависимости от своей локализации.

    • Эмпиемы образуются в уже существующих полостях тела, например, в пространстве между тканями, покрывающими головной мозг (мозговыми оболочками) или легкие.

    • Абсцессы похожи на гнойники. Они могут образовываться в любой части тела, в том числе в головном мозге.

    Грибки (например, аспергиллы), простейшие (такие как Toxoplasma gondii) и паразиты (например, Taenia solium и свиной цепень) могут вызывать образование цист в головном мозге. Эти локализованные инфекции головного мозга, состоят из скопления микроорганизмов, заключенных в защитную оболочку.

    Иногда инфекция головного мозга, вакцина, злокачественное новообразование или другое расстройство провоцируют появление неправильной иммунной реакции, что приводит к тому, что иммунная система атакует нормальные клетки головного мозга аутоиммунная реакция). Вследствие этого в головном мозге возникает воспаление. Это заболевание называется послеинфекционным энцефалитом.

    Бактерии и другие инфекционные организмы попадают в мозг по-разному:

    • С током крови.

    • Непосредственно в мозг извне (например, при переломе черепа или во время операции на мозге).

    • При распространении инфекций из соседних органов, например, из синусов или среднего уха.

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.