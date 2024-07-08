Абсцесс головного мозга

Абсцесс мозга может сопровождаться разными симптомами. Симптомы зависят от положения абсцесса, его размера и выраженности воспаления и отека вокруг абсцесса.

Вначале возможны высокая температура и озноб, но затем эти симптомы исчезают.

У больного с абсцессом головного мозга возможны головные боли, тошнота, рвота и необычная сонливость, затем больной впадает в кому (наступает при нарастании внутричерепного давления). У больного возможны судорожные припадки, возможна слабость с одной стороны тела, возможны умственные нарушения. Симптомы могут развиться за несколько дней или недель. Однако у некоторых людей лихорадка и озноб легкие, не появляются до поздних сроков инфекции или вообще не возникают.