Абсцесс головного мозга

Абсцесс мозга — это полость, наполненная гноем.
Абсцесс может образоваться в любой части мозга, если в нее попадает бактериальная инфекция. Инфекция может проникнуть в мозг из расположенного в голове инфекционного очага или быть занесена кровью.
Возможны головная боль, сонливость, тошнота, слабость с одной стороны тела и припадки.
Для диагностики требуется визуализирующее исследование.
Назначают антибиотики, обычно после дренирования абсцесса с помощью иглы или хирургического вмешательства с целью его удаления.
(См. также Общие сведения об инфекциях головного мозга).
Абсцессы мозга встречаются достаточно редко.
В тканях вокруг абсцесса головного мозга скапливается жидкость. В результате возникает отек окружающих тканей мозга и повышается внутричерепное давление. Чем больше абсцесс, тем сильнее отек и выше давление. Если абсцесс вскрывается и гной попадает в спинномозговую жидкость (эта жидкость циркулирует через оболочки головного и спинного мозга), у больного развивается острый менингит.
Причины абсцесса головного мозга
Абсцессы головного мозга могут возникать в результате:
распространения инфекции из какой-либо другой области головы (например, зуба, носа или уха);
попадания инфекции в головной мозг через кровоток из другой части тела;
инфицирования бактериями раны головы, достигающей головного мозга, в том числе при операциях на головном мозге.
Иногда причина неизвестна.
Абсцесс мозга могут вызывать многие виды бактерий, в том числе бактерии рода Streptococcus, Staphylococcus aureus и Bacteroides fragilis. У людей с ослабленной иммунной системой причиной абсцессов головного мозга часто бывают простейшие Toxoplasma gondii (она вызывает токсоплазмоз) и грибки, такие как аспергиллы. Иммунная система может быть ослаблена болезнью, например инфекцией, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), которая прогрессировала до терминальной стадии (СПИД), или лекарственными препаратами, подавляющими активность иммунной системы (иммунодепрессантами). Иммунодепрессанты могут назначаться с целью профилактики отторжения пересаженного органа, для лечения рака и аутоиммунных заболеваний.
Симптомы абсцесса головного мозга
Абсцесс мозга может сопровождаться разными симптомами. Симптомы зависят от положения абсцесса, его размера и выраженности воспаления и отека вокруг абсцесса.
Вначале возможны высокая температура и озноб, но затем эти симптомы исчезают.
У больного с абсцессом головного мозга возможны головные боли, тошнота, рвота и необычная сонливость, затем больной впадает в кому (наступает при нарастании внутричерепного давления). У больного возможны судорожные припадки, возможна слабость с одной стороны тела, возможны умственные нарушения. Симптомы могут развиться за несколько дней или недель. Однако у некоторых людей лихорадка и озноб легкие, не появляются до поздних сроков инфекции или вообще не возникают.
Диагностика абсцесса головного мозга
Магнитно-резонансная томография или компьютерная томография
Взятие и анализ образца гноя из абсцесса
Если врач подозревает абсцесс головного мозга, больному проводят магнитно-резонансную томографию (МРТ) перед и после внутривенной инъекции гадолиния. Гадолиний (контрастное вещество, используемое при МРТ) делает абсцесс заметнее на МРТ-снимках. Если провести МРТ нельзя, больному выполняют компьютерную томографию (КТ) после внутривенной инъекции рентгеноконтрастного вещества (которое делает абсцесс заметнее на КТ-снимках). При МРТ можно разглядеть более мелкие подробности, кроме того, на МРТ-снимках лучше, чем на КТ-снимках, видны ранние изменения. Кроме того, для подтверждения диагноза могут потребоваться дополнительные исследования. Дело в том, что симптомы опухоли мозга и поражения вследствие инсульта или рассеянного склероза напоминают симптомы абсцесса головного мозга.
Чтобы выяснить, какой микроорганизм вызвал абсцесс, и таким образом определить, какие лекарственные препараты будут наиболее эффективны, врачи берут иглой образец гноя из абсцесса. Гной изучают под микроскопом, кроме того, в лаборатории гной высевают на питательную среду, чтобы выросла бактерия, вызвавшая абсцесс. Чтобы правильно ввести иглу в абсцесс, врач использует МРТ или КТ. Для проведения этой процедуры (называется стереотаксическая игольная аспирация) на череп устанавливают рамку. Эта рамка дает точки привязки на снимках МРТ и КТ. Таким образом, после просверливания небольшого отверстия через череп врачи могут ввести иглу точно в абсцесс.
Однако врачи начинают лечение, не дожидаясь результатов посева образца.
Лечение абсцесса головного мозга
Антибиотики;
Обычно дренирование гноя с помощью иглы или хирургическое вмешательство для удаления абсцесса
Иногда лекарственные препараты для уменьшения отека и давления
Абсцесс мозга смертелен без лечения. Лечение проводится антибиотиками; в некоторых случаях требуется операция. Консервативное лечение используется при глубоких мелких абсцессах (< 2 см), при сопутствующем менингите и в некоторых других отдельных случаях. Обычно рассматривается сочетание консервативного и хирургического подходов. Наиболее часто используемые антибиотики
Цефалоспорины (например, цефотаксим или цефтриаксон)
Ванкомицин (или нафциллин)
Метронидазол
Эти антибиотики могут применяться вместе, пока врачи не определят, какой именно антибиотик является наиболее эффективным в отношении микроорганизма, вызвавшего абсцесс. Как правило, большие абсцессы (> 2 см) считаются показанием для аспирации или иссечения. Подход к множественным абсцессам включает длительный курс (4–8 недель) антибиотиков в высоких дозах с аспирацией или без нее с проведением еженедельной КТ.
При крупных абсцессах или абсцессах, которые увеличиваются в размерах несмотря на лечение антибиотиками, хирурги дренируют абсцесс иглой (хирург направляет иглу с использованием стереотаксической техники) или проводят открытое хирургическое вмешательство по удалению всего абсцесса.
Выздоровление может быть быстрым или медленным в зависимости от того,
насколько успешной была операция;
сколько было абсцессов;
насколько хорошо работает иммунная система больного.
Если у больного с ослабленной иммунной системой развился абсцесс, вызванный Toxoplasma gondii или грибком, такому больному, возможно, нужно будет принимать антибиотики пожизненно.
Отек и повышение внутричерепного давления требуют активного лечения, поскольку могут привести к стойкому повреждению головного мозга. Для снижения отечности и давления могут использоваться кортикостероиды (например, дексаметазон) и другие лекарства.
Для предотвращения судорожных припадков могут назначаться противосудорожные препараты.