Общие сведения об инсульте

Инсульт возникает, когда артерия, ведущая к головному мозгу, закупоривается или разрывается, что приводит к отмиранию участка ткани головного мозга из-за потери кровоснабжения (инфаркт головного мозга). Симптомы возникают внезапно.

В большинстве случаев инсульты — ишемические (обычно вследствие закупорки артерии), но некоторые из них геморрагические (вследствие разрыва артерии).

Транзиторные ишемические атаки напоминают ишемические инсульты, но необратимого повреждения головного мозга нет, а разрешение симптомов обычно наступает в течение 1 часа.

Симптомы возникают внезапно и могут включать мышечную слабость, паралич, необычные ощущения или потерю чувствительности с одной стороны тела, затруднения речи, дезориентацию, нарушения зрения, головокружение, потерю равновесия и координации, а также, при некоторых геморрагических инсультах, внезапную, сильную головную боль.

Диагностика основана главным образом на симптомах, но также выполняются визуализирующие обследования и анализы крови.

Лечение ишемического инсульта может включать прием лекарственных препаратов, способствующих разжижению крови или разрушению сгустков крови, а иногда — различных процедур для лечения закупоренных или суженных артерий (ангиопластика), или хирургическое вмешательство для удаления сгустка крови (тромбэктомия).

Лечение геморрагического инсульта может включать прием лекарственных препаратов и процедуры для контроля артериального давления и снижения давления вокруг головного мозга, а также хирургическое вмешательство для устранения источника кровотечения.

Восстановление после инсульта зависит от многих факторов, таких, как местоположение и масштабы повреждения головного мозга, возраст пациента, а также наличие других заболеваний.

Профилактические меры, способствующие предотвращению инсульта, включают контроль повышенного артериального давления, высокого уровня холестерина и высокого уровня глюкозы в крови, а также отказ от курения.

Инсульт называется цереброваскулярной болезнью, поскольку при инсульте поражается мозг (церебро-) и кровеносные сосуды (васкулярный), которые снабжают кровью головной мозг.

Снабжение головного мозга кровью

Инсульт является второй наиболее распространенной причиной смерти во всем мире. В Соединенных Штатах Америки инсульты — это пятая по частоте причина смерти и наиболее распространенная причина нетрудоспособности вследствие повреждений нервной системы у взрослых. В США инсульт ежегодно возникает приблизительно у 795 000 пациентов, и около 130 000 человек каждый год умирают от инсульта.

Инсульты случаются гораздо чаще у пожилых людей по сравнению с молодыми, как правило, по той причине, что заболевания, приводящие к инсультам, прогрессируют по мере старения. Около двух третей всех инсультов случаются у людей в возрасте старше 65 лет. Инсульт чаще встречается у женщин, чем у мужчин, при этом около 60 % случаев смерти вследствие инсульта случаются у женщин, возможно, потому, что на момент развития инсульта женщины в среднем старше.

инсульт; Видео

У афроамериканцев, латиноамериканцев, американских индейцев и коренных жителей Аляски инсульт возникает с более высокой вероятностью, чем у представителей европеоидной расы нелатиноамериканского происхождения и монголоидной расы. Риск первого инсульта у афроамериканцев в два раза выше, чем у представителей европеоидной расы. У афроамериканцев, по сравнению с европеоидной расой, вероятность смертельного исхода также выше.

Артерии головного мозга 3D модель

Виды Существует два вида инсульта: Ишемический инсульт

Геморрагический инсульт Примерно 80 % случаев инсультов — ишемические инсульты, происходящие, как правило, вследствие закупорки артерии, зачастую сгустком крови. Клетки головного мозга, лишенные снабжения кровью, не получают достаточного количества кислорода и глюкозы (сахара), которые переносятся кровью. Повреждение в результате этого зависит от того, насколько долго клетки головного мозга были лишены крови. Если период лишения кратковременный, клетки головного мозга подвергаются стрессу, но могут восстановиться. При более продолжительном периоде клетки головного мозга гибнут, и могут быть утрачены некоторые функции, иногда необратимо. Время гибели клеток головного мозга после отсутствия кровоснабжения варьирует. В определенных участках головного мозга они гибнут спустя несколько минут, а на других — лишь через 30 или более минут. В некоторых случаях после гибели клеток другая область головного мозга может научиться выполнению функций, за которые отвечал поврежденный участок. Транзиторные ишемические атаки (ТИА), иногда называемые микроинсультами, часто являются ранним предупреждающим признаком предстоящего ишемического инсульта. Они вызываются кратковременным прерыванием доставки крови в отдел головного мозга. Поскольку снабжение крови быстро восстанавливается, ткань головного мозга не отмирает, как происходит при инсульте, и функция головного мозга быстро восстанавливается. Остальные 20 % инсультов — геморрагические, вследствие кровотечения в головной мозг или в область вокруг головного мозга. При таком типе инсульта кровеносный сосуд разрывается, нарушая нормальное кровообращение и приводя к утечке крови в ткань головного мозга или вокруг него. При непосредственном контакте с тканью головного мозга кровь раздражает ткань и со временем может вызывать ее рубцевание, что иногда приводит к судорожным припадкам.

Симптомы инсульта Симптомы инсульта или транзиторной ишемической атаки возникают внезапно. Они изменяются в зависимости от точного местоположения закупорки или кровотечения в головном мозге. Снабжение кровью каждого участка головного мозга обеспечивается определенными артериями. Например, если закупоривается артерия, снабжающая кровью зону головного мозга, которая контролирует мышечные движения левой ноги, левая нога ослабевает или становится парализованной. Если повреждается участок головного мозга, отвечающий за чувствительность к прикосновению правой руки, теряется чувствительность в правой руке. Когда повреждаются определенные области головного мозга Инсульты обычно поражают только одну сторону головного мозга. Поскольку большинство нервов головного мозга переходят на противоположную сторону тела, симптомы проявляются на стороне тела, противоположной поврежденной части головного мозга. Однако если инсульт повреждает ствол головного мозга и поражает черепные нервы, некоторые симптомы также могут проявляться на той же стороне, что и поврежденная сторона ствола головного мозга. Инсульты, которые повреждают ствол головного мозга, также могут поражать обе стороны тела. (Ствол головного мозга соединяет большой головной мозг, который является самой крупной частью головного мозга, со спинным мозгом. Черепные нервы соединяют головной мозг непосредственно со стволом головного мозга с глазами, ушами, носом и горлом, а также с различными частями головы, шеи и туловища). Почему инсульты обычно поражают только одну сторону тела Предупреждающие симптомы инсульта Поскольку лечение инсульта на ранней стадии помогает ограничить потерю функции и чувствительности, каждый должен знать, как распознать ранние симптомы инсульта. При появлении любых из следующих симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу, даже если симптом быстро проходит: Внезапная слабость или паралич с одной стороны тела (например, половины лица, одной руки или ноги, или полностью одной стороны)

Внезапная потеря чувствительности или непривычные ощущения с одной стороны тела

Внезапные затруднения речи, включая проблемы с выбором слов, и иногда невнятная речь

Внезапная дезориентация, сопровождающаяся затрудненным пониманием речи

Внезапная мутность, размытость или потеря зрения, в особенности в одном глазу, а также двоение зрения

Внезапное головокружение или потеря равновесия и координации, приводящая к падениям Один или более этих симптомов обычно возникают как при геморрагическом, так и при ишемическом инсульте. Симптомы транзиторной ишемической атаки такие же, но они обычно проходят в течение нескольких минут и в редких случаях продолжаются более 1 часа. Симптомы геморрагического инсульта могут также включать следующие: Внезапная сильная головная боль.

тошнота и рвота;

Временная или сохраняющаяся потеря сознания

очень высокое артериальное давление; Другие симптомы: Другие симптомы, которые могут развиваться на ранней стадии, включают нарушения памяти, мышления, внимания или обучения. Может утрачиваться способность различать части тела, а также способность осознавать последствия инсульта. Может уменьшаться периферическое поле зрения, а также частично теряться слух. Также могут возникать проблемы с глотанием, головокружение и системное головокружение. Через несколько дней после инсульта у пациентов могут возникнуть проблемы с контролем кишечника и/или мочевого пузыря. Потеря контроля может быть необратимой. Более поздние симптомы также могут включать непроизвольную скованность и спазмы мышц (спастичность), а также неспособность контролировать эмоции. Многие пациенты становятся подавленными в связи с инсультом. Эффекты инсульта В большинстве случаев при ишемическом инсульте наивысшая степень утраты функций проявляется обычно сразу после развития инсульта. Тем не менее, примерно в 15–20 % случаев инсульт прогрессирует, вызывая наивысшую степень потери функций через день или два. Этот тип инсульта называется прогрессирующим инсультом. У пациентов, перенесших геморрагический инсульт, потеря функций обычно прогрессирует в течение нескольких минут или нескольких часов. В течение периода от нескольких дней до нескольких месяцев происходит восстановление некоторых функций, поскольку даже если некоторые клетки головного мозга отмирают, другие только оказываются в стрессовом состоянии и могут восстанавливаться. Кроме того, определенные участки головного мозга могут иногда переключаться на функции, ранее выполняемые поврежденной зоной — свойство, называемое пластичностью. Тем не менее, ранние последствия инсульта, включая паралич, могут стать необратимыми. Мышцы, которые не используются, обычно становятся необратимо спастичными и скованными, при этом возникают болезненные мышечные спазмы. Могут оставаться трудности с ходьбой, четкой артикуляцией слов, а также выполнением повседневных дел. Могут сохраняться различные нарушения памяти, мышления, внимания, обучения или контролирования эмоций. Могут продолжаться депрессия, нарушения слуха или зрения, или системное головокружение. Осложнения инсульта Если инсульт тяжелый, развивается отек головного мозга, что повышает внутричерепное давление. Геморрагические инсульты возникают вследствие кровоизлияния в головной мозг или в покрывающие его ткани. Эта кровь может повышать давление внутри черепа. Повышенное давление может непосредственно или косвенно повреждать головной мозг, выдавливая его в стороны и вниз во внутричерепном пространстве. Головной мозг может продавливаться через плотные структуры, разделяющие головной мозг на отделы, что приводит к опасному нарушению, называемому вклинением. Давление действует на участки ствола головного мозга (который соединяет большой мозг со спинным мозгом), контролирующие сознание и дыхание. Вклинение может привести к потере сознания, коме, нерегулярному дыханию и смерти. Симптомы, вызываемые инсультом, могут приводить и к другим нарушениям. При затрудненном глотании пациенты могут вдыхать пищу, жидкости или слюну изо рта в легкие. Такое вдыхание (называемое аспирацией) может вызвать аспирационную пневмонию, которая может быть серьезной. Затрудненное глотание также нарушает прием пищи, приводя к недостаточности питания и обезвоживанию. У пациентов может возникнуть затруднение дыхания. Невозможность двигаться со временем может привести к развитию пролежней, потере мышечной массы, стойкому укорочению мышц (контрактурам), а также образованию сгустков крови в глубоких венах ног и малого таза (тромбоз глубоких вен). Сгустки могут отрываться, переноситься кровотоком и закупоривать артерию, ведущую к легким (тромбоэмболия легочной артерии). Если нарушается функция мочевого пузыря, более вероятно развитие инфекций мочевыводящих путей.

Диагностика инсульта Обследование врачом;

Компьютерная томография или магнитно-резонансная томография

лабораторные исследования, включая определение уровня сахара в крови. Диагностика инсульта основана на симптомах и результатах физикального обследования, но врачам необходимо провести обследование для выявления следующих факторов: произошел ли инсульт;

является ли инсульт ишемическим или геморрагическим;

степень тяжести инсульта и необходимость немедленного лечения;

каков оптимальный метод профилактики будущих инсультов;

существует ли потребность в реабилитационной терапии, если да, какие мероприятия она должна включать. Немедленно определяется уровень сахара в крови, поскольку низкий уровень сахара в крови (гипогликемия) в некоторых случаях вызывает симптомы, аналогичные симптомам инсульта, такие, как паралич одной стороны тела. Компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ) мозга проводятся с целью: Установления, произошел ли инсульт, и сколько времени назад он произошел

Определения вида инсульта (ишемический или геморрагический)

Обнаружения всех крупных артерий, заблокированных сгустками крови, которые могут быть удалены механически — так называемая эндоваскулярная (механическая) тромбэктомия

Определения признаков повышения давление внутри черепа (внутричерепное давление) Эти обследования могут выявить геморрагические инсульты, за исключением некоторых субарахноидальных кровоизлияний. Если на КТ признаки инсульта не обнаружены, может быть сделана спинномозговая пункция для выявления крови вследствие субарахноидального кровоизлияния. КТ и МРТ также могут обнаружить многие ишемические инсульты, но иногда лишь через несколько часов после развития симптомов. Другие визуализирующие исследования включают магнитно-резонансную ангиографию, КТ-ангиографию и ангиографию головного мозга. Ангиография головного мозга выполняется с помощью тонкой гибкой трубки (катетера), которая вводится в паховую артерию, проводится через аорту в сонную артерию в области шеи и дальше в череп. Контрастное вещество вводят в артерии головного мозга, чтобы сделать их видимыми на рентгеновских снимках. Тем не менее, ангиографию головного мозга в большинстве случаев заменила КТ-ангиография, поскольку она менее инвазивна. КТ-ангиография предполагает введение контрастного вещества в вену на руке — несколько более безопасный вариант, чем введение катетера в артерию, как это делается при ангиографии головного мозга. При необходимости подтвердить диагноз специализированный тип МРТ, который называется диффузионно-взвешенная МРТ, может выявить участки ткани головного мозга, которые подверглись тяжелому и обычно необратимому поражению и не функционируют. С помощью диффузионно-взвешенной МРТ врачи часто могут провести дифференциальную диагностику транзиторной ишемической атаки и ишемического инсульта. Однако эта процедура не всегда доступна. Чтобы обнаружить причину инсульта, врачи пытаются определить, где находится проблема: Сердце: Для выявления поражения сердца, которое может привести к образованию сгустков крови и их перемещению в головной мозг, выполняют электрокардиографию (ЭКГ), эхокардиографию и анализы крови.

Кровеносные сосуды: для проверки кровеносных сосудов, идущих от сердца в головной мозг, выполняют КТ, МРТ и ультразвуковое исследование.

Кровь: для выявления заболеваний, которые приводят к свертыванию крови, выполняют анализы крови. Врачи также выполняют исследования для выявления нарушений, которые могут способствовать возникновению инсульта или вызывать инсульт, например, инфекции, низкий уровень кислорода в крови и обезвоживание. Врачи проверяют мочу на кокаин. При необходимости выполняются дополнительные анализы. Способность глотать оценивается сразу после возникновения подозрения на инсульт, иногда с помощью рентгенологического исследования, которое выполняется после проглатывания вещества, видимого в рентгеновских лучах (рентгеноконтрастное вещество), например, бария. Если у пациента возникает затрудненное глотание, ему ничего не дают внутрь, за исключением некоторых лекарственных препаратов, пока глотание не улучшится. В зависимости от того, какой из типов инсульта подозревают врачи, выполняются дополнительные обследования для выявления причины. Врачи часто используют стандартный набор вопросов и команд для определения степени тяжести инсульта и скорости выздоровления. Проводится оценка уровня сознания, способности отвечать на вопросы, выполнять простые команды, проверка зрения, оценка функционирования рук и ног и речи.

Лечение инсульта При необходимости — меры по поддержанию жизненно важных функций, например, дыхания

Различные лекарственные препараты, разрушающие сгустки крови или способствующие разжижению крови

Различные процедуры для лечения закупоренных или суженных артерий, хирургическое вмешательство для удаления сгустка крови или введение спирали для блокирования аневризмы

Реабилитация для максимально возможного восстановления функции

Лечение нарушений после инсульта При возникновении симптомов инсульта необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Чем раньше начнется лечение, тем выше вероятность выздоровления. Поэтому службы и больницы экстренной медицинской помощи постоянно разрабатывают новые и более эффективные способы лечения людей, перенесших инсульт, как можно скорее после начала симптомов. Врачи проверяют жизненно важные функции пациента, такие, как частота сердечных сокращений, дыхание, температура тела и артериальное давление, чтобы убедиться, что они в норме. Если обнаружены отклонения, немедленно принимаются меры для их коррекции. Например, если пациент в коме или не реагирует на раздражители (что может быть результатом дислокации головного мозга), для поддержания дыхания может понадобиться искусственная вентиляция легких (дыхательная трубка вводится через рот или нос). Если симптомы указывают на высокое внутричерепное давление, могут вводиться лекарственные препараты для уменьшения отека головного мозга, а в головной мозг может вводиться датчик для периодического измерения давления. В зависимости от типа инсульта, в течение первых часов и первых дней используются и другие методы лечения. Лечение ишемических инсультов может включать следующее: лекарственные препараты (например, антиагреганты, антикоагулянты, препараты для разрушения сгустков крови и препараты для контроля повышенного артериального давления);

введение тонкой гибкой трубки (катетера) в артерию, обычно в паху, которую затем проводят через аорту в артерию в области шеи, с последующей инъекцией лекарственного препарата через катетер для растворения сгустка (внутриартериальный тромболизис);

использование инструментов, проведенных через катетер (эндоваскулярные процедуры), для удаления сгустка (механическая тромбэктомия), расширения суженного просвета артерии (ангиопластика) и/или установки стента для расширения суженного просвета артерии;

хирургическое вмешательство (эндартерэктомия) для удаления отложений жира, блокирующих кровоток в артерии шеи. Лечение геморрагического инсульта может включать следующее: при необходимости — лекарственные препараты, которые способствуют свертыванию крови (например, витамин К и вливания свежезамороженной плазмы или тромбоцитов);

при слишком высоком артериальном давлении — лекарственные препараты для его контроля;

в некоторых случаях — хирургическое вмешательство для удаления больших объемов скопившейся крови или для постановки шунта для снижения повышенного давления внутри черепа;

проведение через катетер к пораженной области небольших спиралей или стентов для лечения разрыва аневризмы головного мозга (наиболее распространенной причины субарахноидального кровоизлияния — одного из видов геморрагического инсульта). Дальнейшее и продолжающееся лечение сконцентрировано на: профилактике последующих инсультов;

лечении и профилактике нарушений, которые могут возникать после инсульта;

помощи пациентам в восстановлении максимально возможного количества функций (реабилитация). Таблица Профилактика и лечение нарушений после инсульта Таблица Реабилитация Интенсивная реабилитация после инсульта может помочь многим пациентам преодолеть нетрудоспособность. Физические упражнения и реабилитационные тренировки помогают неповрежденным частям головного мозга научиться выполнять функции, за которые отвечала пораженная область. Кроме того, пациентов обучают новым способам использования мышц, не затронутых инсультом, чтобы восполнять утрату функции. Целями реабилитации являются: восстановить нормальную функцию при выполнении повседневной деятельности как можно в большей степени;

сохранять и улучшать физическое состояние, а также улучшить ходьбу;

помочь пациенту заново научиться известным навыкам и по мере необходимости научиться новым. Степень успеха зависит от поврежденной области головного мозга, а также от общего физического состояния пациента, его функциональных и когнитивных способностей до инсульта, социальной ситуации, способности к обучению и мотивации. Терпение и настойчивость — главный залог успеха. Активное участие в программе реабилитации помогает пациентам избежать депрессии или уменьшить ее. Реабилитация начинается в стационаре, как только пациент становится физически способен, как правило, через 1 или 2 дня после поступления. Важной частью реабилитации является выполнение движений пораженными конечностями. Регулярные движения конечностями помогают предотвратить укорочение и уплотнение мышц (спастичность). Они также помогают поддерживать мышечный тонус и силу. Если пациенты не в состоянии двигать мышцами самостоятельно, вместо них конечностями двигает физиотерапевт. Пациентов поощряют выполнять и другие действия, например, двигаться в постели, переворачиваться, менять положение и садиться. Некоторые нарушения, возникающие в результате инсульта, требуют специальной терапии, например, помощи в ходьбе (обучение ходьбе или передвижению), улучшения координации и равновесия, уменьшения спастичности (непроизвольного натяжения мышц) или же компенсации нарушений зрения или речи. После выписки из больницы реабилитация может продолжаться в амбулаторном режиме, в доме для престарелых, в реабилитационном центре или дома. Трудотерапевты и физиотерапевты могут предложить варианты облегчения жизни, а также советы, как сделать дом более безопасным для пациентов с инвалидностью. Члены семьи и друзья могут содействовать реабилитации пациента, не забывая, какие последствия может иметь инсульт, чтобы лучше понимать и поддерживать пациента. Группы поддержки предоставляют эмоциональную поддержку и практические советы пациентам, перенесшим инсульт, а также тем, кто за ними ухаживает.

Прогноз при инсульте Чем раньше начать лечение инсульта, тем менее серьезным может быть повреждение головного мозга и тем выше шансы на выздоровление. Определенные факторы указывают на неблагоприятный прогноз после инсульта. Инсульты, вызывающие нарушение сознания или повреждающие значительные области левой части головного мозга (которая отвечает за речь), могут быть особенно серьезными. Обычно чем быстрее улучшается состояние пациентов после инсульта, тем лучше они окончательно восстанавливаются. Восстановление обычно занимает 6 месяцев после инсульта. У взрослых пациентов, перенесших ишемический инсульт, те нарушения, которые сохранились через 12 месяцев после инсульта, обычно являются необратимыми, но у детей улучшение медленно продолжается в течение многих месяцев. Пожилые люди выздоравливают намного хуже по сравнению с молодыми. У пациентов, уже страдающих другими серьезными заболеваниями (например, деменцией), выздоровление еще более ограничено. Если геморрагический инсульт не является обширным, а давление в головном мозге не слишком высоко, то исход может быть более благоприятным, чем после ишемического инсульта с аналогичными симптомами. Кровь (при геморрагическом инсульте) повреждает головной мозг не так сильно, как недостаточное снабжение кислородом (при ишемическом инсульте). Часто после инсульта возникает депрессия, которая может помешать выздоровлению. Тем не менее, депрессия излечима. Поэтому если человек, перенесший инсульт, чувствует себя необычно грустно или теряет интерес или удовольствие от ранее приятных занятий, то он должен сообщить об этом врачу. Врач также может расспрашивать членов семьи о том, замечали ли они у человека признаки депрессии. После этого врач сможет определить наличие депрессии и, при необходимости, назначить ее лечение.

Вопросы, связанные с окончанием жизни По прогнозам, у некоторых людей, перенесших инсульт, функция остается очень ограниченной, несмотря на лечение. Такими людьми качество их жизни может восприниматься как плохое. Уход за такими пациентами может быть сосредоточен на контроле боли, обеспечении комфорта и предоставлении жидкостей и питания. Пациентам, перенесшим инсульт, следует оформить предварительные медицинские указания в кратчайшие сроки, поскольку рецидив и прогрессирование инсультов непредсказуемы. Предварительные медицинские указания помогают врачу определить вид медицинского ухода, который пациент выбирает на случай, если уже не будет способен принимать такие решения.