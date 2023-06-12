Аневризма представляет собой выпячивание (расширение) в стенке артерии. Аневризмы, которые возникают в артериях головного мозга (мозговых артериях), называются аневризмами сосудов головного мозга.
Аневризмы могут возникать в любой артерии. (См. также Аневризмы ветвей аорты и Аневризмы артерий рук, ног и сердца).
В Соединенных Штатах Америки аневризмы головного мозга встречаются у 3–5 % людей. Аневризмы головного мозга могут возникать в любом возрасте, но наиболее распространены среди людей в возрасте от 30 до 60 лет. Они чаще встречаются среди женщин, чем среди мужчин.
У людей аневризма сосудов головного мозга может быть только одна или несколько.
Причины аневризм головного мозга
Многие аневризмы сосудов головного мозга развиваются из-за слабого места в стенке артерии, присутствующего при рождении (врожденного). Причиной других является атеросклероз (бляшки или скопление жироподобного материала в стенке кровеносных сосудов).
Другие аневризмы появляются в результате бактериальных или грибковых инфекций в стенке артерии, которые развиваются после использования запрещенных внутривенных наркотиков, таких как героин. Такие инфекции, как правило, возникают в других частях тела, в типичном случае на сердечном клапане, прежде чем распространиться на стенку артерии.
Факторы, повышающие риск развития аневризмы головного мозга, могут включать:
наследственные заболевания соединительной ткани (например, синдромы Элерса-Данлоса,эластическая псевдоксантома и аутосомно-доминантный поликистоз почек);
наличие родственника первой степени родства (родитель, брат, сестра или ребенок), у которого была аневризма;
Курение сигарет
Наркотическую зависимость и токсикоманию
Симптомы аневризм головного мозга
Большинство аневризм сосудов головного мозга не проявляются симптомами, если их размер невелик или они не разрываются.
Более крупные неразорвавшиеся аневризмы головного мозга могут давить на ткани головного мозга и нервы и вызывать головную боль, которая может ощущаться как пульсирующая в такт с пульсом (пульсирующая). Реже у людей могут наблюдаться расширенные зрачки и/или симптомы инсульта, такие как слабость или паралич с одной стороны тела. У людей с аневризмами, вызванными бактериальной или грибковой инфекцией, может наблюдаться лихорадка и снижение массы тела.
Разрыв аневризмы головного мозга вызывает субарахноидальное кровоизлияние с немедленной сильной головной болью. Боль достигает максимальной интенсивности в течение нескольких секунд. Иногда ее описывают как громоподобную и «самую сильную головную боль, которую когда-либо приходилось испытывать». Разрыв аневризмы также может вызывать тошноту, рвоту, ригидность затылочных мышц, повышенную чувствительность к свету, потерю сознания и/или судорожные припадки.
Если кровоизлияние при разрыве аневризмы происходит в ткань головного мозга (кровоизлияние в головной мозг), у людей часто развиваются симптомы инсульта (который обычно вызывается сгустками крови, а не кровотечением). Кровотечение может повысить давление в головном мозге, что может привести к коме и к смерти.
Диагностика аневризм головного мозга
Компьютерная томографическая (КТ) ангиография или магнитно-резонансная ангиография
Поскольку аневризмы сосудов головного мозга располагаются рядом с мозгом и, как правило, невелики по размеру, их диагностика и лечение отличаются от таковых при других аневризмах.
Аневризмы головного мозга могут быть обнаружены случайно при проведении визуализирующих исследований по другому поводу.
Диагноз аневризмы головного мозга основывается на результатах компьютерной томографической (КТ) ангиографии (КТ выполняется после внутривенного введения контрастного вещества) или магнитно-резонансной ангиографии. Однако наиболее точным способом диагностики аневризм является цифровая субтракционная ангиография.
При цифровой субтракционной ангиографии рентгеновские снимки кровеносных сосудов получают до и после введения рентгеноконтрастного вещества. Затем компьютер отделяет один снимок от другого. Убираются изображения структур, не относящихся к артериям (например, костей). Это позволяет четко рассмотреть артерии.
Исследования, используемые для диагностики инфицированной аневризмы, включают КТ-ангиографию или магнитно-резонансную ангиографию и посев крови, который может показать рост микроорганизмов (например, бактерий или грибков).
Лечение аневризм головного мозга
При небольших неразорванных аневризмах — регулярные визуализирующие исследования для контроля роста;
при больших неразорванных аневризмах — хирургическая или катетерная пластика.
Лечение неразорванных аневризм зависит от следующих факторов:
тип, размер и расположение аневризмы;
риск разрыва;
возраст и состояние здоровья человека;
анамнез пациента и членов его семьи для выявления предшествующих аневризм и факторов риска их развития;
риски лечения.
Врачи сообщают о рисках лечения в сравнении с рисками возможного разрыва, чтобы пациент мог принять информированное решение.
Важно контролировать факторы риска развития атеросклероза, особенно отказаться от курения и применять гипотензивные препараты.
Если риск разрыва низкий, единственной необходимой мерой может стать регулярный мониторинг аневризмы.
Если аневризма большая или вызывает симптомы, лечение часто предполагает хирургическое вмешательство. Для пластики аневризмы используют одну из следующих хирургических процедур (эндоваскулярная хирургия):
Эндоваскулярная спиральная эмболизация
Эндоваскулярное стентирование
Обычно используется эндоваскулярная спиральная эмболизация, которая представляет собой менее инвазивное лечение. Она предполагает введение в аневризму проволочных спиралей. При выполнении этой процедуры катетер вводится в артерию, обычно паховую, и проводится к пораженной артерии в головном мозге. Чтобы аневризму было видно в рентгеновских лучах, вводят контрастное вещество. После этого катетер используют для установки спиралей в аневризму. Таким образом, в этой процедуре не требуется трепанация черепа. Замедляя кровоток через аневризму, спирали способствуют образованию сгустков, которые закупоривают аневризму и не дают ей разорваться. Эндоваскулярную спиральную эмболизацию можно проводить одновременно с ангиографией головного мозга, когда диагностируют аневризму. Спираль остается на месте навсегда.
При эндоваскулярном стентировании катетер используют для установки трубки, сделанной из проволоки (стента), в просвет аневризмы. Стент перенаправляет нормальный кровоток вокруг аневризмы, предотвращая попадание крови в аневризму и устраняет риск разрыва. Стент остается на месте навсегда.
Реже поперек аневризмы накладывают металлическую скобку. Для этой процедуры хирурги делают разрез кожи головы и удаляют часть кости черепа; таким образом, они могут видеть аневризму. После этого через просвет аневризмы накладывают скобку. Такая процедура предотвращает попадание крови в аневризму и исключает риск разрыва. Скобка остается на месте постоянно. При хирургической установке скобки необходимо несколько ночей провести в больнице.
При инфицировании аневризмы назначаются антибиотики или противогрибковые препараты.
При разрыве аневризмы для ее локализации используется цифровая субтракционная ангиография, после чего проводится эндоваскулярное или открытое хирургическое вмешательство.