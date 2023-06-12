Большинство аневризм сосудов головного мозга не проявляются симптомами, если их размер невелик или они не разрываются.

Более крупные неразорвавшиеся аневризмы головного мозга могут давить на ткани головного мозга и нервы и вызывать головную боль, которая может ощущаться как пульсирующая в такт с пульсом (пульсирующая). Реже у людей могут наблюдаться расширенные зрачки и/или симптомы инсульта, такие как слабость или паралич с одной стороны тела. У людей с аневризмами, вызванными бактериальной или грибковой инфекцией, может наблюдаться лихорадка и снижение массы тела.

Разрыв аневризмы головного мозга вызывает субарахноидальное кровоизлияние с немедленной сильной головной болью. Боль достигает максимальной интенсивности в течение нескольких секунд. Иногда ее описывают как громоподобную и «самую сильную головную боль, которую когда-либо приходилось испытывать». Разрыв аневризмы также может вызывать тошноту, рвоту, ригидность затылочных мышц, повышенную чувствительность к свету, потерю сознания и/или судорожные припадки.

Если кровоизлияние при разрыве аневризмы происходит в ткань головного мозга (кровоизлияние в головной мозг), у людей часто развиваются симптомы инсульта (который обычно вызывается сгустками крови, а не кровотечением). Кровотечение может повысить давление в головном мозге, что может привести к коме и к смерти.