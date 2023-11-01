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Паралич четвертого черепного нерва (блоковый нерв)

Авторы:Michael Rubin, MDCM, New York Presbyterian Hospital-Cornell Medical Center
Проверено/пересмотрено нояб. 2023
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Паралич 4-го черепного нерва нарушает движение глаза в вертикальном направлении.

  • Часто врачи не могут выяснить причину, но если им это удается, причина обычно заключается в травме головы, иногда незначительной.

  • У больных двоится в глазах, но они могут избавиться от этого нарушения, наклоняя голову в сторону, противоположную пораженному глазу.

  • Диагноз паралича 4-го черепного нерва ставится на основании симптомов, но врачи могут назначить компьютерную или магнитно-резонансную томографию.

  • Если причина выявлена, то ее лечат.

(См. также Общие сведения о черепных нервах).

Параличом считается снижение силы мышц, которое может быть частичным или полным.

Причины паралича четвертого черепного нерва

Часто причину паралича 4-го черепного нерва установить не удается. Если причину можно установить, ею обычно оказывается:

  • травма головы, чаще всего у мотоциклистов в результате несчастного случая, иногда даже относительно незначительная травма головы.

Иногда этот паралич вызывает диабет, повреждая мелкие кровеносные сосуды, которые снабжают нервы кровью. В редких случаях причина — опухоль, выпячивание (аневризма) стенки артерии в черепе или рассеянный склероз.

Симптомы паралича четвертого черепного нерва

Поражен может быть один глаз или оба. Пораженный глаз не может поворачиваться вовнутрь и вниз. В результате больной видит два изображения, одно выше или слегка вбок от другого. Такому больному трудно ходить по лестнице, потому что для этого нужно смотреть внутрь и вниз. Больной может, однако, компенсировать это нарушение и избавиться от двоения, наклоняя голову в направлении, противоположном пораженной мышце глаза. Этот прием позволяет избавиться от двоения, потому что человек может использовать действующие мышцы глаз, чтобы сфокусировать взгляд на предмете.

Диагностика паралича четвертого черепного нерва

  • Неврологическое обследование

  • Компьютерная томография или магнитно-резонансная томография

Обычно подозрение на паралич 4-го черепного нерва возникает тогда, когда у больного движения глаза ограничены характерным образом. Для обнаружения причины проводится магнитно-резонансная томография (МРТ) или компьютерная томография (КТ) головного мозга.

Лечение паралича четвертого черепного нерва

  • Лечение причины, если она выявлена;

  • Упражнения для глаз

  • призматические очки.

Если можно установить причину паралича 4-го черепного нерва, лечат причину.

Может помочь выполнение упражнений для глаз или использование призматических очков. Линзы призматических очков тоньше на верхушке и толще на основе. Когда свет проходит через призму, он перемещается через основу призмы медленнее, чем через верхушку. Таким образом, призма отклоняет лучи света и корректирует двоение, вызванное параличом.

Паралич обычно проходит со временем, но, в конечном итоге, иногда требуется хирургическое вмешательство.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.