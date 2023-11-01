Паралич четвертого черепного нерва (блоковый нерв)

Часто причину паралича 4-го черепного нерва установить не удается. Если причину можно установить, ею обычно оказывается:

травма головы, чаще всего у мотоциклистов в результате несчастного случая, иногда даже относительно незначительная травма головы.

Иногда этот паралич вызывает диабет, повреждая мелкие кровеносные сосуды, которые снабжают нервы кровью. В редких случаях причина — опухоль, выпячивание (аневризма) стенки артерии в черепе или рассеянный склероз.