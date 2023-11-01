Паралич четвертого черепного нерва (блоковый нерв)

Паралич 4-го черепного нерва нарушает движение глаза в вертикальном направлении.
Часто врачи не могут выяснить причину, но если им это удается, причина обычно заключается в травме головы, иногда незначительной.
У больных двоится в глазах, но они могут избавиться от этого нарушения, наклоняя голову в сторону, противоположную пораженному глазу.
Диагноз паралича 4-го черепного нерва ставится на основании симптомов, но врачи могут назначить компьютерную или магнитно-резонансную томографию.
Если причина выявлена, то ее лечат.
(См. также Общие сведения о черепных нервах).
Параличом считается снижение силы мышц, которое может быть частичным или полным.
Причины паралича четвертого черепного нерва
Часто причину паралича 4-го черепного нерва установить не удается. Если причину можно установить, ею обычно оказывается:
травма головы, чаще всего у мотоциклистов в результате несчастного случая, иногда даже относительно незначительная травма головы.
Иногда этот паралич вызывает диабет, повреждая мелкие кровеносные сосуды, которые снабжают нервы кровью. В редких случаях причина — опухоль, выпячивание (аневризма) стенки артерии в черепе или рассеянный склероз.
Симптомы паралича четвертого черепного нерва
Поражен может быть один глаз или оба. Пораженный глаз не может поворачиваться вовнутрь и вниз. В результате больной видит два изображения, одно выше или слегка вбок от другого. Такому больному трудно ходить по лестнице, потому что для этого нужно смотреть внутрь и вниз. Больной может, однако, компенсировать это нарушение и избавиться от двоения, наклоняя голову в направлении, противоположном пораженной мышце глаза. Этот прием позволяет избавиться от двоения, потому что человек может использовать действующие мышцы глаз, чтобы сфокусировать взгляд на предмете.
Диагностика паралича четвертого черепного нерва
Неврологическое обследование
Компьютерная томография или магнитно-резонансная томография
Обычно подозрение на паралич 4-го черепного нерва возникает тогда, когда у больного движения глаза ограничены характерным образом. Для обнаружения причины проводится магнитно-резонансная томография (МРТ) или компьютерная томография (КТ) головного мозга.
Лечение паралича четвертого черепного нерва
Лечение причины, если она выявлена;
Упражнения для глаз
призматические очки.
Если можно установить причину паралича 4-го черепного нерва, лечат причину.
Может помочь выполнение упражнений для глаз или использование призматических очков. Линзы призматических очков тоньше на верхушке и толще на основе. Когда свет проходит через призму, он перемещается через основу призмы медленнее, чем через верхушку. Таким образом, призма отклоняет лучи света и корректирует двоение, вызванное параличом.
Паралич обычно проходит со временем, но, в конечном итоге, иногда требуется хирургическое вмешательство.