Общие сведения о черепных нервах

От головного мозга к разным частям головы, шеи и туловища идут двенадцать пар черепных нервов. Некоторые из них передают в мозг информацию от органов чувств (зрение, слух и вкус), другие управляют работой желез и мышц лица. Все нервы имеют номера и названия (номер зависит от положения нерва, нервы нумеруются в направлении от передней части мозга к задней).
Изображение черепных нервов
Двенадцать пар черепных нервов выходят с нижней стороны мозга, проходят через отверстия в черепе и идут к разным частям головы, шеи и туловища.
Заболевание черепных нервов может возникнуть при повреждении или нарушении функции следующих структур:
Участки головного мозга, контролирующие черепные нервы (центры или ядра), как при инсульте, который поражает участки, контролирующие лицевой нерв
Нервные волокна, соединяющие центры черепных нервов в головном мозге, как при межъядерной офтальмоплегии
Только один черепной нерв, как при параличе глазодвигательного нерва, невралгии тройничного нерва, параличе Белла и гемифациальном спазме
Некоторые заболевания черепных нервов нарушают движения глаз. Движения глаз контролируются 3 парами мышц. Эти мышцы двигают глаз вверх-вниз, вправо-влево и по диагонали. Эти мышцы контролируются следующими черепными нервами:
Если одни из этих нервов или участок в головном мозге, контролирующий их, повреждены, мышцы, которые ими контролируются, может парализовать с разной степенью тяжести (паралич), и люди тогда не способны нормально двигать глазами. Насколько сильно страдают движения глаз, зависит от того, насколько сильно поражен нерв. У больного с параличом одного из этих нервов может двоиться в глазах, когда он смотрит в определенных направлениях.
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Причины заболеваний черепных нервов
Заболевания черепно-мозговых нервов имеют множество причин, включая следующие:
травмы головы;
Опухоли
инфекции, такие как COVID-19, болезнь Лайма и опоясывающий лишай;
недостаточное кровоснабжение (как происходит при диабете или инсульте);
давление на нерв из-за аномалий кровеносных сосудов, таких как выпячивание (аневризма) стенки артерии или патологическое соединение между артерией и веной (артериовенозная мальформация);
заболевания, которые вызывают дегенерацию нервных клеток, как это происходит при боковом амиотрофическом склерозе (БАС) или рассеянном склерозе;
заболевания, вызывающие воспаление стенок кровеносных сосудов (васкулит);
некоторые лекарственные препараты, особенно антибиотики, такие как аминогликозиды и стрептомицин;
некоторые токсины, такие как ртуть.
Симптомы заболеваний черепных нервов
Симптомы заболеваний черепных нервов различаются в зависимости от пораженных нервов и характера самого повреждения. Заболевания черепных нервов могут оказывать влияние на восприятие запаха, вкуса, чувствительность лица, выражение лица, слух, чувство равновесия, речь, глотание и мышцы шеи.
Например, возможны следующие варианты нарушения зрения:
При повреждении одного 2-го черепного нерва (зрительного нерва) зрение на пораженный глаз может частично или полностью пропадать.
При повреждении любого из трех черепных нервов, которые контролируют движение глаз (3-го, 4-го или 6-го черепного нерва), больной не может нормально двигать глазами. Симптомы включают двоение зрения, когда больной смотрит в определенном направлении.
При параличе 3-го черепного нерва (глазодвигательного нерва) люди не могут двигать верхним веком. Веко опускается на глаз и нарушает зрение.
При поражении 8-го черепного нерва (слуховой, или преддверно-улитковый нерв) либо нарушении его функции у больных может возникать нарушение слуха и/или системное головокружение — ощущение, что они сами, окружающие их предметы или и то и другое вращаются.
Заболевания черепных нервов также могут стать причиной разнообразной лицевой или головной боли.
Диагностика заболеваний черепных нервов
Обследование врачом;
исследования функции черепных нервов;
обычно магнитно-резонансная томография.
Если врачи подозревают заболевание черепных нервов, они подробно расспрашивают больного об имеющихся симптомах. Они также проверяют функцию черепных нервов, для чего просят пациента выполнить простые задания, например, следить глазами за движущимся предметом.
Часто необходимо проведение визуализации головного мозга методом магнитно-резонансной томографии.
Неврологическое обследование при поражениях черепных нервов
Номер черепного нерва
Название
Функция
Тест
1-ая пара
Обонятельный
Ощущение запахов
Для того чтобы проверить способность больного ощущать запахи, его просят определить запах поднесенных к носу предметов (например, мыла, кофе, гвоздики). Каждую ноздрю проверяют отдельно.
2-ая пара
Зрительный
Нарушения зрения
Для того, чтобы проверить зрительные возможности больного, его просят прочитать таблицу для проверки остроты зрения. Для того чтобы проверить периферическое (боковое) зрение, больного просят смотреть прямо, в то время как врач медленно перемещает палец сверху, снизу, слева и справа к центру поля зрения пациента. Затем больного просят сказать, когда он впервые увидит палец.
Восприятие света
Для того, чтобы проверить способность больного воспринимать свет, его помещают в темную комнату и направляют сильный луч света (например, из фонарика) поочередно в каждый зрачок.
3-я пара
Глазодвигательный
Движение глаз вверх, вниз и внутрь
Для того, чтобы проверить способность больного поворачивать каждый из глаз вверх, вниз и внутрь, его просят следовать взглядом за предметом, который врач двигает перед лицом больного.
Сужение и расширение зрачка в ответ на изменение освещенности.
Для того, чтобы проверить реакцию зрачков на свет, больного помещают в темную комнату и направляют сильный луч света (например, из фонарика) поочередно в каждый зрачок.
Поднимание век
Врач проверяет, не опущено ли верхнее веко (птоз).
4-ая пара
Блоковый
Движение глаз вниз и внутрь
Для того, чтобы проверить способность больного поворачивать каждый из глаз вниз и внутрь, его просят следовать взглядом за предметом, который врач двигает перед лицом больного.
5-ая пара
Тройничный
Чувствительность лица
Чувствительность разных областей лица врач проверяет иглой и ваткой.
Мигательный рефлекс врач проверяет, прикасаясь ваткой к роговице глаза.
Жевание
Для того, чтобы проверить силу жевательных мышц и их движения, врач просит больного сжать зубы или открыть рот, преодолевая нагрузку.
6-ая пара
Отводящий
Движение глаз кнаружи
Для того, чтобы проверить способность больного поворачивать каждый из глаз кнаружи, врач просит пациента посмотреть в сторону.
7-ая пара
Лицевой
Способность двигать мышцами лица (например, меняя выражения лица), ощущение вкуса передними двумя третьими языка, выработка слюны и слезы, а также контроль над мышцей, участвующей в восприятии звуков
Для того, чтобы проверить способность больного совершать мимические движения, врач просит его улыбнуться, открыть рот, показать зубы и крепко зажмуриться.
Вкусовую чувствительность проверяют с помощью веществ, имеющих сладкий (сахар), кислый (лимонный сок), соленый (соль) и горький (аспирин, хинин или алоэ) вкус.
8-ая пара
Слуховой (преддверно-улитковый)
Слух
Для того чтобы проверить слух больного, врач использует камертон или наушники, в которых звучат тоны разной частоты (высоты) и громкости (аудиометрия).
Упражнения на равновесие
Для проверки чувства равновесия врач просит больного пройти вдоль прямой линии.
9-ая пара
Языкоглоточный
Глотание, глоточный рефлекс, речь
Поскольку глотанием и глоточным рефлексом управляют 9-ая и 10-ая пары черепных нервов, проверку их работы проводят одновременно.
Больного просят совершить глотательное движение. Больного просят сказать «аааа» и следят, как при этом движутся нёбо (верхняя поверхность рта) и язычок (небольшой мягкий отросток, свисающий на заднем крае мягкого нёба).
Врач может прикоснуться шпателем к заднему краю мягкого неба, у большинства людей это прикосновение вызывает глоточный рефлекс.
Еще один способ проверить, как движется нёбо, состоит в том, что больного просят поговорить; голос здорового человека не должен звучать гнусаво.
10-ая пара
Блуждающий
Глотание, глоточный рефлекс, речь
Управляет мышцами некоторых внутренних органов и частотой сердечных сокращений.
В ходе проверки работы черепных нервов эту функцию блуждающего нерва не проверяют.
11-ая пара
Добавочный
Поворот головы и приподнимание плеча
Больного просят повернуть голову или пожать плечами, преодолевая создаваемую врачом нагрузку.
12-ая пара
Подъязычный
Движения языка
Больного просят высунуть язык, врач проверяет, не отклоняется ли язык в какую-нибудь сторону.
Лечение заболеваний черепных нервов
Лечение причины
Лечение заболеваний конкретного черепного нерва зависит от причины его поражения.