Общие сведения о черепных нервах

От головного мозга к разным частям головы, шеи и туловища идут двенадцать пар черепных нервов. Некоторые из них передают в мозг информацию от органов чувств (зрение, слух и вкус), другие управляют работой желез и мышц лица. Все нервы имеют номера и названия (номер зависит от положения нерва, нервы нумеруются в направлении от передней части мозга к задней).

Изображение черепных нервов

Заболевание черепных нервов может возникнуть при повреждении или нарушении функции следующих структур:

Некоторые заболевания черепных нервов нарушают движения глаз. Движения глаз контролируются 3 парами мышц. Эти мышцы двигают глаз вверх-вниз, вправо-влево и по диагонали. Эти мышцы контролируются следующими черепными нервами:

Если одни из этих нервов или участок в головном мозге, контролирующий их, повреждены, мышцы, которые ими контролируются, может парализовать с разной степенью тяжести (паралич), и люди тогда не способны нормально двигать глазами. Насколько сильно страдают движения глаз, зависит от того, насколько сильно поражен нерв. У больного с параличом одного из этих нервов может двоиться в глазах, когда он смотрит в определенных направлениях.

Знаете ли Вы, что...

Симптомы заболеваний черепных нервов Симптомы заболеваний черепных нервов различаются в зависимости от пораженных нервов и характера самого повреждения. Заболевания черепных нервов могут оказывать влияние на восприятие запаха, вкуса, чувствительность лица, выражение лица, слух, чувство равновесия, речь, глотание и мышцы шеи. Например, возможны следующие варианты нарушения зрения: При повреждении одного 2-го черепного нерва (зрительного нерва) зрение на пораженный глаз может частично или полностью пропадать.

При повреждении любого из трех черепных нервов, которые контролируют движение глаз (3-го, 4-го или 6-го черепного нерва), больной не может нормально двигать глазами. Симптомы включают двоение зрения, когда больной смотрит в определенном направлении.

При параличе 3-го черепного нерва (глазодвигательного нерва) люди не могут двигать верхним веком. Веко опускается на глаз и нарушает зрение. При поражении 8-го черепного нерва (слуховой, или преддверно-улитковый нерв) либо нарушении его функции у больных может возникать нарушение слуха и/или системное головокружение — ощущение, что они сами, окружающие их предметы или и то и другое вращаются. Заболевания черепных нервов также могут стать причиной разнообразной лицевой или головной боли.

Диагностика заболеваний черепных нервов Обследование врачом;

исследования функции черепных нервов;

обычно магнитно-резонансная томография. Если врачи подозревают заболевание черепных нервов, они подробно расспрашивают больного об имеющихся симптомах. Они также проверяют функцию черепных нервов, для чего просят пациента выполнить простые задания, например, следить глазами за движущимся предметом. Часто необходимо проведение визуализации головного мозга методом магнитно-резонансной томографии. Таблица Неврологическое обследование при поражениях черепных нервов Таблица