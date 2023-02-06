Острый поперечный миелит — это воспалительное заболевание спинного мозга, захватывающее большую часть его поперечника. Оно блокирует передачу нервных импульсов вверх и вниз по спинному мозгу.

Острый поперечный миелит может развиваться у людей, страдающих определенными болезнями, такими, как рассеянный склероз, нейромиелит зрительного нерва, болезнь Лайма, волчанка, COVID-19, или принимающих некоторые лекарственные препараты.

Больной внезапно ощущает боль в спине, на уровне воспаления возникает ощущение тугого ремня, позже иногда развиваются тяжелые симптомы, такие, как паралич.

Магнитно-резонансная томография помогает поставить диагноз, но может потребоваться пункция для анализа спинномозговой жидкости.

Около трети больных выздоравливают полностью, еще треть выздоравливают частично и еще у трети удается достигнуть только незначительного улучшения.

По возможности лечат причину заболевания или, если это невозможно, лечение может включать применение кортикостероидов или, в некоторых случаях, плазмаферез.

(См. также Общие сведения о заболеваниях спинного мозга).

В США острым поперечным миелитом каждый год болеет около 1400 человек. Кроме того, у 33 000 человек причиной инвалидизации была, по-видимому, эта болезнь.

При остром поперечном миелите весь поперечник одного или нескольких отделов спинного мозга, как правило, грудного отдела, воспаляется.

Причины острого поперечного миелита Неизвестно, что провоцирует острый поперечный миелит, но он может возникать в результате аутоиммунной реакции, когда иммунная система принимает ткани своего организма за чужие и вырабатывает антитела, которые атакуют и разрушают ткани. При остром поперечном миелите ткани разрушаются в спинном мозге. Острый поперечный миелит также может развиваться при следующих заболеваниях: рассеянный склероз (чаще всего);

нейромиелит зрительного нерва, рецидивирующее заболевание, которое может вызывать ухудшение зрения;

определенные бактериальные инфекции (такие как болезнь Лайма, сифилис, COVID-19 или туберкулез);

воспаление сосудов (васкулит), в том числе волчанка (системная красная волчанка);

вирусный менингоэнцефалит (инфекция головного мозга и окружающих тканей);

инъекция героина в вену (внутривенно) или под кожу или использование амфетаминов; иногда болезнь развивается после легкой вирусной инфекции или вакцинации.

Симптомы острого поперечного миелита Обычно симптомы острого поперечного миелита возникают внезапно с боли в спине и ощущения охватывающего тело тугого ремня на уровне воспаленной области (например, вокруг груди или живота). Люди с этим заболеванием также могут испытывать боль в голове или шее. В течение часов или нескольких дней покалывание, онемение и мышечная слабость распространяются на ноги и поднимаются вверх. Несмотря на сильные позывы, больному становится трудно мочиться. Симптомы могут нарастать в течение еще нескольких дней и стать очень тяжелыми: паралич, потеря чувствительности, задержка мочи, недержание мочи и кала. Степень инвалидизации зависит от места (уровня), на котором в спинном мозге возникло воспаление, и от серьезности этого воспаления.

Диагностика острого поперечного миелита магнитно-резонансная томография.

Спинномозговая пункция

другие анализы для выявления причин. Диагноз острого поперечного миелита можно заподозрить на основании симптомов. но требует исключения болезней, которые сопровождаются сходными симптомами: синдром Гийена-Барре, сдавление спинного мозга, нарушение кровоснабжения спинного мозга. Сперва проводится магнитно-резонансная томография (МРТ) спинного мозга. МРТ помогает исключить другие возможные причины симптомов, например, сдавление спинного мозга. При тяжелом миелите на МРТ обычно виден вызванный воспалением отек спинного мозга. Для получения образца спинномозговой жидкости проводят спинномозговую пункцию (люмбальную пункцию). Если у больного острый поперечный миелит, в спинномозговой жидкости обнаруживается повышенное число определенных белых клеток крови и высокий уровень белка. Для того, чтобы выяснить причины болезни, больному делают рентген грудной клетки и анализы крови. Врачи также спрашивают людей об использовании лекарственных препаратов или рекреационных наркотиков, которые могут вызывать острый поперечный миелит.

Лечение острого поперечного миелита Лечение причины, если она выявлена;

Иногда кортикостероиды

иногда плазмаферез. Если поперечный миелит вызван другой болезнью, врачи лечат эту болезнь. Если причину установить невозможно, больным часто назначают высокие дозы кортикостероидов, например, преднизона. Это позволяет подавить активность иммунной системы, которая может быть ответственна за развитие поперечного миелита. Кроме того, больному могут назначить плазмаферез (удаление значительной части плазмы) с переливанием плазмы. Цель процедуры заключается в удалении из крови антител, которые атакуют и разрушают спинной мозг. Однако неясно, приносит ли пользу применение кортикостероидов и плазмаферез. Кроме того, проводится симптоматическое лечение.