Общие сведения о заболеваниях спинного мозга

Заболевания спинного мозга могут вызывать постоянные серьезные проблемы, такие как паралич или нарушение функции мочевого пузыря и кишечника (недержание мочи и недержание кала). Иногда этих проблем можно избежать или свести их к минимуму, если быстро провести обследование и лечение.
Причины заболеваний спинного мозга включают травмы, инфекции, нарушение кровоснабжения и сдавление опухолью или участком сломанной кости.
Обычно наблюдается мышечная слабость или паралич, ощущения необычные или отсутствуют, больному трудно управлять опорожнением мочевого пузыря и кишечника.
Диагноз ставится на основании симптомов, результатов физикального обследования и визуализирующих исследований, таких как магнитно-резонансная томография.
Причину заболевания стараются по возможности устранить.
Для как можно более полного восстановления нарушенных функций часто требуется реабилитация.
Анатомия спинного мозга
Спинной мозг — это основной путь, по которому осуществляется связь между головным мозгом и остальным организмом. Это длинный, толстый, легко уязвимый орган, который идет вниз от основания мозга. Спинной мозг защищен позвонками позвоночника (позвоночного столба). Между позвонками расположены межпозвоночные диски. Они разделяют позвонки и амортизируют нагрузки на позвонки.
Позвоночник разделен на четыре отдела, каждый из них обозначается своей буквой.
Шейный (С): Шея
Грудной (Т): Грудная клетка
Поясничный (L): поясница
Крестцовый (S): таз и копчик
Позвонки каждого отдела пронумерованы сверху вниз. Эти обозначения (буква и цифра) используются также, чтобы обозначать место (уровень) в спинном мозге. Врачи иногда могут определить место (уровень) повреждения спинного мозга на основании имеющихся у человека симптомов. Например, если у человека парализованы ноги, туловище и руки, но может нормально двигать плечами и локтями, то спинной мозг поврежден в шейном отделе между 7 и 8 уровнями (С7–C8).
Места повреждений спинного мозга?
По всей длине спинного мозга через межпозвоночные отверстия от него отходит 31 пара спинномозговых нервов. Каждый спинномозговой нерв отходит от определенного позвонка и иннервирует определенную область тела. Области кожи, иннервируемые определенными нервами, называются дерматомами. Дерматом — это участок кожи, из которого все сенсорные нервы направляются в один и тот же корешок спинномозгового нерва. Потеря чувствительности в определенном дерматоме указывает на то, где именно поврежден спинной мозг.
Дерматомы
Поверхность кожи разделена на участки, называемые дерматомами. Дерматом — это участок кожи, из которого все сенсорные нервы направляются в один и тот же корешок спинномозгового нерва. Сенсорные нервы передают информацию о прикосновении, боли, температуре и вибрации от кожи в спинной мозг.
Сенсорные корешки спинномозговых нервов парные: по одному на каждую сторону тела. Всего от спинного мозга отходит 31 пара сенсорных корешков.
Каждому из этих сенсорных корешков соответствует определенный дерматом.
Сенсорная информация из определенного дерматома передается по сенсорным нервным волокнам в сенсорный корешок спинного мозга, отходящий от определенного позвонка. Например, сенсорная информация от участка кожи, расположенного на задней поверхности бедра, передается через корешок 2-го крестцового позвонка (S2).
Каждый спинномозговой нерв имеет два корешка нерва (двигательный корешок и чувствительный корешок). Единственное исключение — это первый спинномозговой нерв, у которого нет сенсорного корешка.
Двигательный корешок. Передний корешок (двигательный, или вентральный) содержит нервные волокна, по которым импульсы (сигналы) поступают от спинного мозга к мышцам и стимулируют их сокращение.
Чувствительный корешок. Задний корешок (сенсорный, или дорсальный) содержит нервные волокна, по которым в спинной мозг поступает сенсорная информация о прикосновении, боли и температуре.
Знаете ли Вы, что...
Спинной мозг заканчивается на уровне поясницы (на уровне позвонка L1 или L2), но нижние спинномозговые нервы продолжаются вниз, образуя пучок, похожий на конский хвост (так он и называется, латинское название cauda equina).
Спинной мозг — это высокоорганизованный орган. Центральная часть спинного мозга состоит из серого вещества, имеющего форму бабочки. «Крылья» бабочки называются рогами:
Передние (вентральные, или двигательные) рога содержат нервные клетки, которые через двигательный корешок спинномозгового нерва передают сигналы от головного или спинного мозга к мышцам.
Задние (дорсальные, или сенсорные) рога содержат нервные клетки, которые через сенсорный корешок получают от периферических нервов, расположенных вне спинного мозга, информацию о боли, температуре и т. д.
Внешний слой спинного мозга состоит из белого вещества. Оно содержит нервные пути (тракты или колонны), идущие вдоль спинного мозга. Каждый тракт несет определенные сигналы: либо в головной мозг (восходящий тракт), либо от головного мозга (нисходящий тракт).
Спинной мозг: вверх и вниз, туда и обратно
Спинномозговые нервы передают нервные импульсы в спинной мозг и из спинного мозга по двум корешкам:
В центре спинного мозга расположено серое вещество, похожее в поперечном разрезе на бабочку. Оно участвует в передаче импульсов в спинномозговые нервах и от них. «Крылья» бабочки называются рогами.
Импульсы движутся по спинному мозгу вверх (к головному мозгу) или вниз (от головного мозга) по специальным путям (трактам). Каждый тракт передает определенный тип сигнала либо в головной мозг, либо из него. Ниже приводится несколько примеров:
Причины заболеваний спинного мозга
Причины заболеваний спинного мозга могут находиться за пределами спинного мозга или, реже, внутри спинного мозга.
За пределами спинного мозга
Эти нарушения включают:
Спинной мозг может сдавливаться костью (например, в результате шейного спондилеза, стеноза позвоночного канала или перелома), скоплением крови (гематома), опухолью, скоплением гноя (абсцесс) или в результате разрыва или грыжи межпозвоночного диска.
Внутреннее строение спинного мозга
В число этих нарушений входят заполненные жидкостью полости (патологические полости), нарушение кровоснабжения, воспаление (например, при остром поперечном миелите), опухоли, абсцессы, кровотечение (кровоизлияние), дефицит витамина B12, дефицит меди, инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), COVID-19, рассеянный склероз и сифилис.
Также спинной мозг может повреждать лучевая терапия.
Симптомы заболеваний спинного мозга
Поскольку спинной мозг устроен и работает определенным образом, поражение спинного мозга часто проявляется определенным сочетанием симптомов, зависящим от локализации поражения. Различные сочетания симптомов включают следующие признаки:
Потеря чувствительности (например, способности чувствовать легкое прикосновение, боль, температуру или вибрацию или ощущать положение рук и ног)
Утрата контроля над мочеиспусканием (недержание мочи)
Утрата контроля над дефекацией (недержание кала)
Уменьшение потоотделения
Паралич
Определив, какие функции утрачены, врачи часто могут выяснить, какая часть спинного мозга (спереди, сзади, сбоку, в центре или по всей толщине) повреждена. Выяснив локализацию симптомов (например, какие мышцы парализованы и какие части тела потеряли чувствительность), врачи могут определить, где именно поврежден спинной мозг (т. е., на каком уровне).
Функции, управляемые областями спинного мозга ниже повреждения, могут быть полностью или частично утрачены. Функции, управляемые областями спинного мозга, расположенными над местом поражения, не утрачиваются.
В случае внезапного наступления слабости или паралича мышцы становятся дряблыми (вялыми) и теряют тонус. После того, как мышцы становятся вялыми, мышечный тонус в течение нескольких дней или недель повышается, и мышцы непроизвольно сокращаются (эти явления называются спазмами или спастичностью).
Когда заболевания (например, шейный спондилез и наследственная спастическая параплегия) медленно разрушают спинной мозг, они могут вызвать паралич, повышение мышечного тонуса и мышечные спазмы (так называемый спастический паралич).
Причиной спазмов может быть нарушение в месте повреждения передачи от мозга к мышцам сигналов, управляющих некоторыми рефлексами. Это приводит к тому, что в течение дней или недель рефлексы становятся слишком выраженными. После этого мышцы, участвующие в рефлексе, становятся тугими, твердыми на ощупь, и время от времени неконтролируемо сокращаются.
Диагностика заболеваний спинного мозга
Физикальное обследование
Магнитно-резонансная томография или миелография с компьютерной томографией
Врач часто может диагностировать повреждение спинного мозга на основании типичной для этого поражения картины симптомов. Врач всегда проводит физикальное обследование: его результаты дают врачу важную информацию и в случае повреждения спинного мозга позволяют установить локализацию поражения. Для подтверждения диагноза и определения причины проводятся визуализирующие обследования.
В случае болезней спинного мозга самым точным методом считается магнитно-резонансная томография (МРТ). МРТ позволяет увидеть спинной мозг и аномалии окружающих его мягких тканей (абсцессы, гематомы, опухоли, разрывы межпозвоночных дисков и т. д.) и костей (опухоли, переломы, шейные спондилезы и т. д.).
Если провести МРТ невозможно, больному проводят миелографию с компьютерной томографией (КТ). При миелографии с компьютерной томографией (КТ) последняя проводится после введения рентгеноконтрастного вещества (видимого на рентгеновских снимках) в пространство, окружающее спинной мозг.
Для выявления проблем с позвоночником, таких как переломы или опухоли, могут быть проведены рентгенологические исследования, но КТ дает больше информации о костной ткани и обычно является предпочтительной.
Знаете ли Вы, что...
Лечение заболеваний спинного мозга
Лечение причины, если возможно
Профилактика осложнений
Физиотерапия и трудотерапия
В случае внезапного возникновения симптомов дисфункции спинного мозга (например, паралича или потери чувствительности) больной должен незамедлительно обратиться в отделение неотложной помощи. Иногда это позволяет избежать развития необратимого повреждения спинного мозга или паралича. Причину симптомов по возможности лечат или устраняют. Однако лечение не всегда возможно и не всегда успешно.
Больным, которые оказались парализованы или прикованы к кровати из-за заболевания спинного мозга, для предупреждения осложнений требуется квалифицированная сестринская помощь. В противном случае возможны следующие осложнения:
Пролежни: Сестра ежедневно осматривает кожу больного, следит за тем, чтобы она была сухая и чистая, часто его переворачивает. При необходимости используется специальная кровать с поверхностью, которая снижает давление и обеспечивает поддержку. Эти рамы можно использовать, чтобы перемещать вес тела со спины на грудь и с правого бока на левый. К таким поверхностям относятся воздушные, пенные, гелевые или водяные покрытия для матрасов. Для функционирования других поверхностей или матрасов требуется электричество. Например, некоторые перемещают поддерживающее давление из одной области тела человека в другую. Некоторые из них имеют воздушные полости, которые попеременно надуваются и сдуваются насосом.
Нарушения мочеиспускания. Если больной неподвижен и не может пользоваться туалетом, ему может понадобиться мочевой катетер. Для того, чтобы уменьшить опасность инфицирования мочевых путей, сестра устанавливает катетер с соблюдением стерильности и ежедневно смазывает это место бактерицидными мазями и растворами.
Пневмония: Для того, чтобы уменьшить вероятность развития воспаления легких, врач и сестры обучают больного глубокому дыханию. Кроме того, больного могут укладывать таким образом, чтобы слизь и мокрота поступали не в легкие, а наружу (постуральный дренаж) и больной мог бы их откашливать или сестра могла бы их удалять вручную.
Сгустки крови: Больному могут делать уколы антикоагулянтов (гепарин, низкомолекулярный гепарин и т. д.). Если применять антикоагулянты нельзя (например, если больной страдает кровотечениями или язвой желудка), больному могут установить кава-фильтр, иногда называемый зонтиком, в нижнюю полую вену. Это большая вена, которая переносит кровь из области живота к сердцу. Фильтр задерживает сгустки крови, попавшие в полую вену из вен ног, и не дает им добраться до сердца.
Серьезное нарушение многих функций организма способно сломить больного, ввергнуть его в пучину депрессии и лишить самоуважения. Очень полезны формальные консультации. Если больному объяснить, что с ним случилось и чего ему ждать в ближайшем и отдаленном будущем, это, возможно, поможет ему справиться с потерей и подготовиться к реабилитации.
Реабилитация
Реабилитация позволяет больным как можно более полно восстановить утраченные возможности. Лучше всего помогают совместные усилия группы, в состав которой входят медицинские сестры, физиотерапевт, трудотерапевт, социальный работник, диетолог, психолог и психотерапевт, и, в некоторых случаях, врач, который специализируется на реабилитации (реабилитолог), а также сам пациент и члены его семьи. Медицинская сестра обучает больного тому, как он может управлять работой мочевого пузыря и кишечника, т. е. как устанавливать катетер, когда принимать слабительные, как пальцем стимулировать дефекацию.
Физиотерапевт обучает упражнениям, укрепляющим и растягивающим мышцы. Больной может научиться тому, как пользоваться вспомогательными устройствами, такими как шины, ходунок, инвалидное кресло, и как справляться с мышечными спазмами.
Специалист по двигательной реабилитации обучает больного тому, как выполнять обычные повседневные действия, и работает над улучшением двигательных навыков и координации больного. Такой специалист обучает больного тому, как он может компенсировать утраченные возможности. Врач и консультант помогают больному приобрести навыки, которые помогут ему вернуться к работе, прежним увлечениям и развлечениям. Больного учат справляться с нарушениями половой сферы. Даже при потере чувствительности многие больные могут, тем не менее, вести половую жизнь.
Очень важна эмоциональная поддержка членов семьи и друзей больного.