Общие сведения о заболеваниях спинного мозга

Спинной мозг — это основной путь, по которому осуществляется связь между головным мозгом и остальным организмом. Это длинный, толстый, легко уязвимый орган, который идет вниз от основания мозга. Спинной мозг защищен позвонками позвоночника (позвоночного столба). Между позвонками расположены межпозвоночные диски. Они разделяют позвонки и амортизируют нагрузки на позвонки.

Позвоночник разделен на четыре отдела, каждый из них обозначается своей буквой.

Шейный (С): Шея

Грудной (Т): Грудная клетка

Поясничный (L): поясница

Крестцовый (S): таз и копчик

Позвонки каждого отдела пронумерованы сверху вниз. Эти обозначения (буква и цифра) используются также, чтобы обозначать место (уровень) в спинном мозге. Врачи иногда могут определить место (уровень) повреждения спинного мозга на основании имеющихся у человека симптомов. Например, если у человека парализованы ноги, туловище и руки, но может нормально двигать плечами и локтями, то спинной мозг поврежден в шейном отделе между 7 и 8 уровнями (С7–C8).

Места повреждений спинного мозга?

По всей длине спинного мозга через межпозвоночные отверстия от него отходит 31 пара спинномозговых нервов. Каждый спинномозговой нерв отходит от определенного позвонка и иннервирует определенную область тела. Области кожи, иннервируемые определенными нервами, называются дерматомами. Дерматом — это участок кожи, из которого все сенсорные нервы направляются в один и тот же корешок спинномозгового нерва. Потеря чувствительности в определенном дерматоме указывает на то, где именно поврежден спинной мозг.

Дерматомы

Каждый спинномозговой нерв имеет два корешка нерва (двигательный корешок и чувствительный корешок). Единственное исключение — это первый спинномозговой нерв, у которого нет сенсорного корешка.

Двигательный корешок. Передний корешок (двигательный, или вентральный) содержит нервные волокна, по которым импульсы (сигналы) поступают от спинного мозга к мышцам и стимулируют их сокращение.

Чувствительный корешок. Задний корешок (сенсорный, или дорсальный) содержит нервные волокна, по которым в спинной мозг поступает сенсорная информация о прикосновении, боли и температуре.

Знаете ли Вы, что...

Спинной мозг заканчивается на уровне поясницы (на уровне позвонка L1 или L2), но нижние спинномозговые нервы продолжаются вниз, образуя пучок, похожий на конский хвост (так он и называется, латинское название cauda equina).

Спинной мозг — это высокоорганизованный орган. Центральная часть спинного мозга состоит из серого вещества, имеющего форму бабочки. «Крылья» бабочки называются рогами:

Передние (вентральные, или двигательные) рога содержат нервные клетки, которые через двигательный корешок спинномозгового нерва передают сигналы от головного или спинного мозга к мышцам.

Задние (дорсальные, или сенсорные) рога содержат нервные клетки, которые через сенсорный корешок получают от периферических нервов, расположенных вне спинного мозга, информацию о боли, температуре и т. д.

Внешний слой спинного мозга состоит из белого вещества. Оно содержит нервные пути (тракты или колонны), идущие вдоль спинного мозга. Каждый тракт несет определенные сигналы: либо в головной мозг (восходящий тракт), либо от головного мозга (нисходящий тракт).

Спинной мозг: вверх и вниз, туда и обратно