Поражения нервных корешков

Наиболее распространенной причиной поражений нервных корешков является

Грыжа межпозвоночного диска может вызвать поражение нервного корешка, оказывая давление на расположенный рядом с ней нервный корешок.

Ревматоидный артрит (РА) или остеоартрит может вызвать изменения в позвоночнике, оказывающие давление на нервные корешки (сдавливающие их), особенно в шее и пояснице. При остеоартрите кости в позвоночнике могут разрастаться и сужать отверстие между позвонками, через которое проходит нервный корешок.

Реже давление на нервный корешок оказывает опухоль или другое объемное новообразование (например, абсцесс).

Сахарный диабет может вызывать поражение нервных корешков за счет повреждения кровеносных сосудов, которые снабжают нервные корешки кровью.

К поражению нервных корешков иногда приводят инфекции, такие как туберкулез (ТБ), болезнь Лайма, сифилис и опоясывающий герпес.