Поражения нервных корешков возникают вследствие внезапного или длительного сдавливания корешка спинномозгового нерва.
Поражения нервных корешков обычно возникают в результате грыжи межпозвоночного диска или остеоартрита позвоночника.
Эти поражения могут вызывать боль, необычные ощущения и/или мышечную слабость в области тела, которая снабжается нервом.
Врачи ставят диагноз поражения нервных корешков на основании результатов визуализирующих исследований, электродиагностического обследования и исследований для выявления причины нарушения.
Врачи по возможности лечат причину и назначают лекарственные препараты для облегчения боли, включая безрецептурные обезболивающие препараты (например, нестероидные противовоспалительные препараты или ацетаминофен) и кортикостероиды.
(См. также Общие сведения о расстройствах периферической нервной системы).
Нервные корешки — это короткие ветви спинномозгового нерва. Спинномозговые нервы покидают спинной мозг на протяжении всей длины позвоночника. Каждый спинномозговой нерв содержит два нервных корешка: один двигательный и один чувствительный. (Двигательные нервные корешки содержат нервные волокна, которые передают команды от головного и спинного мозга к мышцам. Чувствительные нервные корешки содержат нервные волокна, которые передают сенсорную информацию о таких вещах, как прикосновение, положение, боль и температура, от тела к спинному мозгу). После выхода из спинного мозга эти два нервных корешка образуют один спинномозговой нерв. Каждый спинномозговой нерв проходит между двумя позвонками в позвоночнике, чтобы соединиться с определенной областью тела. Поверхность кожи разделена на участки, называемые дерматомами. Дерматом — это участок кожи, из которого все сенсорные нервы направляются в один и тот же корешок спинномозгового нерва.
Позвоночник
Столб из костей, называемых позвонками, образует позвоночник (позвоночный столб). Позвонки защищают спинной мозг — длинную хрупкую структуру, находящуюся в позвоночном канале, который проходит по центру позвоночника. Между позвонками расположены хрящевые диски, которые обеспечивают амортизацию позвоночника и придают ему некоторую гибкость.
Спинномозговые нервы: между позвонками из спинного мозга выходит 31 пара спинномозговых нервов. Каждый нерв начинается в виде двух коротких веток (корешков) — двигательной и чувствительной, которые соединяются, образовывая при этом спинномозговой нерв.
Двигательные корешки передают команды головного и спинного мозга другим частям тела, в частности скелетным мышцам.
Чувствительные корешки передают информацию головному мозгу из остальных частей тела.
Конский хвост: спинной мозг заканчивается примерно на уровне трех четвертей длины позвоночника, но пучок нервов выходит за пределы спинного мозга. Этот пучок называется «конский хвост», потому что он похож на конский хвост. Конский хвост передает нервные импульсы к ногам, нижней части кишечника, мочевому пузырю и обратно.
Дерматомы
Поверхность кожи разделена на участки, называемые дерматомами. Дерматом — это участок кожи, из которого все сенсорные нервы направляются в один и тот же корешок спинномозгового нерва. Сенсорные нервы передают информацию о прикосновении, боли, температуре и вибрации от кожи в спинной мозг.
Сенсорные корешки спинномозговых нервов парные: по одному на каждую сторону тела. Всего от спинного мозга отходит 31 пара сенсорных корешков.
Каждому из этих сенсорных корешков соответствует определенный дерматом.
Сенсорная информация из определенного дерматома передается по сенсорным нервным волокнам в сенсорный корешок спинного мозга, отходящий от определенного позвонка. Например, сенсорная информация от участка кожи, расположенного на задней поверхности бедра, передается через корешок 2-го крестцового позвонка (S2).
Причины поражения нервных корешков
Наиболее распространенной причиной поражений нервных корешков является
Грыжа межпозвоночного диска может вызвать поражение нервного корешка, оказывая давление на расположенный рядом с ней нервный корешок.
Ревматоидный артрит (РА) или остеоартрит может вызвать изменения в позвоночнике, оказывающие давление на нервные корешки (сдавливающие их), особенно в шее и пояснице. При остеоартрите кости в позвоночнике могут разрастаться и сужать отверстие между позвонками, через которое проходит нервный корешок.
Реже давление на нервный корешок оказывает опухоль или другое объемное новообразование (например, абсцесс).
Сахарный диабет может вызывать поражение нервных корешков за счет повреждения кровеносных сосудов, которые снабжают нервные корешки кровью.
К поражению нервных корешков иногда приводят инфекции, такие как туберкулез (ТБ), болезнь Лайма, сифилис и опоясывающий герпес.
Симптомы поражения нервных корешков
Симптомы поражения нервных корешков зависят от того, какой из них поврежден. В области тела, которая снабжается нервом, возникает боль, необычные ощущения и/или мышечная слабость. Боль может ощущаться как электрический разряд, который проходит через пораженный участок. Мышцы могут атрофироваться и/или подергиваться. Может развиваться паралич пораженных мышц.
Боль может усугубляться движением, в том числе движением спины, кашлем и чиханием.
Если поражены расположенные ниже всего корешки спинного мозга (конский хвост), у людей может быть слабость в ногах, проблемы с мочеиспусканием (например, недержание мочи или задержка мочи), потеря контроля над кишечником и потеря чувствительности в ягодицах, половых органах, мочевом пузыре и прямой кишке. Мужчины могут испытывать трудности с эрекцией. Это нарушение, называемое синдромом конского хвоста, является неотложным медицинским состоянием. Проблему, такую как грыжа межпозвоночного диска, абсцесс, опухоль или сгусток крови, оказывающую давление на конский хвост, необходимо устранить, чтобы предотвратить необратимое повреждение нерва.
Диагностика поражения нервных корешков
Визуализирующие исследования
Иногда электродиагностическое обследование
Врач спросит о симптомах и проведет физикальное обследование. Полученные результаты дают необходимую информацию для постановки диагноза и помогают врачам определить, где находится проблема.
Диагноз подтверждается результатами компьютерной томографии (КТ) или магнитно-резонансной томографии (МРТ). МРТ позволяет увидеть спинной мозг и аномалии окружающих его мягких тканей, такие как абсцессы, гематомы (скопления крови), опухоли и разрывы межпозвоночных дисков, а также костей, такие как опухоли, переломы, остеоартрит и шейный спондилез.
Если МРТ не может быть выполнена, а результаты КТ сомнительны, выполняется миелография. При миелографии в пространство, окружающее спинной мозг, вводят рентгеноконтрастное вещество (видимое на рентгеновских снимках), после чего проводят рентгенологическое исследование. Также может быть выполнена миелография с КТ. Миелография с КТ может предоставить подробные изображения спинного мозга и окружающих костей.
Электродиагностическое обследование (электромиография и исследования нервной проводимости) проводится для определения того, какой из нервных корешков поражен, и подтверждения того, что симптомы вызваны сдавливанием спинномозгового нерва, а не проблемами в спинном мозге или в нервном сплетении (сеть нервных волокон, где волокна различных спинномозговых нервов сортируются и перераспределяются для иннервации определенного участка тела). Однако эти исследования не всегда могут выявить причину.
Если визуализирующие исследования не выявили причину, выполняется спинномозговая пункция, и врачи анализируют жидкость, окружающую головной и спинной мозг (спинномозговую жидкость), для выявления инфекций. Врачи также измеряют уровень глюкозы в крови натощак, чтобы выявить диабет, и могут назначать другие анализы в зависимости от подозреваемой причины.
Лечение поражения нервных корешков
Лечение причины
Лечение боли
Хирургическое вмешательство (обычно в качестве крайней меры)
По мере возможности проводится лечение причин поражения нервных корешков.
При внезапной, резкой боли используются неопиоидные обезболивающие (анальгетики), такие как ацетаминофен и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Если симптомы не облегчаются с помощью анальгетиков, врач может назначить кортикостероиды внутрь или ввести их в эпидуральное пространство (между позвоночником и внешним слоем ткани, покрывающей спинной мозг). Тем не менее, при применении кортикостероидов облегчение боли обычно является умеренным и временным.
Лечение длительной (хронической) боли может быть затруднительным. Ацетаминофен и НПВП часто эффективны лишь частично, при этом прием НПВП в течение длительного времени несет существенные риски. Для опиоидных болеутоляющих препаратов характерен риск возникновения зависимости. Уменьшить боль, возникающую при поражении нервов, могут некоторые антидепрессанты и противосудорожные препараты, которые обычно не считаются болеутоляющими. Облегчению боли также может способствовать физиотерапия. Если все эти методы лечения неэффективны, некоторые люди могут выразить желание попробовать методы альтернативной медицины (такие как чрескожная электронейростимуляция, хиропрактика, акупунктура или лекарственные травы).
Если боль не ослабевает, или если давление на спинномозговые нервы вызывает мышечную слабость или потерю чувствительности, может потребоваться хирургическое вмешательство для уменьшения давления. Если сдавление конского хвоста или спинного мозга приводит к недержанию мочи или кала, то для предотвращения необратимого повреждения обычно необходимо хирургическое вмешательство, которое выполняется немедленно.