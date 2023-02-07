Деменция с тельцами Леви и деменция при болезни Паркинсона

Симптомы деменции с тельцами Леви очень похожи на симптомы болезни Альцгеймера. Они включают потерю памяти, дезориентацию, а также проблемы с запоминанием, мышлением, пониманием, общением и контролем поведения. Но деменция с тельцами Леви может распознаваться на основании следующих признаков:

На ранних стадиях психическая функция колеблется, нередко сильно, в течение от нескольких дней до недель, но иногда и в течение нескольких моментов. В один день пациент может быть активным и способным сосредоточить внимание и вести связный разговор, а на следующий день — сонливым, невнимательным и почти безмолвным. Пациент может уставиться в пространство и пребывать в таком состоянии длительное время.

Сначала внимание и активность могут нарушаться сильнее, чем память, в том числе память о недавних событиях. На ранних стадиях деменции проблемы с памятью могут быть в большей степени результатом отсутствия внимания, а не фактических нарушений функции запоминания. Более заметные проблемы с памятью обычно возникают позже, по мере прогрессирования деменции.

У людей присутствуют трудности с планированием, решением проблем и сложных задач, и в использовании здравого суждения (исполнительная функция).

Способность копировать и рисовать может быть нарушена в большей степени по сравнению с другими функциями головного мозга.

Симптомы психоза, например, галлюцинации, бред и паранойя, более характерны для деменции с тельцами Леви, при этом галлюцинации обычно появляются на более ранней стадии.

При деменции с тельцами Леви галлюцинации обычно зрительные, нередко сложные и подробные. Они могут включать узнаваемых животных и людей. Зачастую галлюцинации являются угрожающими. Более чем у половины пациентов, страдающих деменцией с тельцами Леви, возникает сложный, причудливый бред. Нейролептики, вместо облегчения таких симптомов, часто усугубляют эти и другие симптомы, или вызывают другие тяжелые, иногда угрожающие жизни, побочные эффекты, такие как злокачественный нейролептический синдром.

Так же, как и у пациентов с болезнью Паркинсона, у пациентов, страдающих деменцией с тельцами Леви, возникает скованность мышц, они двигаются медленно и вяло, шаркают при ходьбе и сутулятся. Они легко теряют равновесие, что увеличивает вероятность падений. Также развивается тремор, но обычно это происходит позже и приводит к меньшим проблемам по сравнению с болезнью Паркинсона. Проблемы с мышлением, а также проблемы с мышцами и движением обычно начинаются с интервалом в 1 год после возникновения одной из них.

Нередко развиваются проблемы со сном. У многих пациентов, страдающих деменцией с тельцами Леви, возникает нарушение поведения во время сна с быстрым движением глаз (БДГ). Пациенты с таким нарушением разыгрывают свои сны, иногда нанося травму соседу по постели.

Может нарушаться функция вегетативной нервной системы, что препятствует регуляции внутренних функций организма, таких, как артериальное давление и температура тела. В результате пациенты могут потерять сознание, чрезмерно или недостаточно потеть, у них отмечается сухость во рту, или проблемы с мочеиспусканием или запор.

После появления симптомов пациенты обычно живут от 6 до 12 лет.