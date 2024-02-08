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Хорея, атетоз и гемибаллизм

Авторы:Alex Rajput, MD, University of Saskatchewan;
Eric Noyes, MD, University of Saskatchewan
Проверено/пересмотрено февр. 2024
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Хорея характеризуется потоком случайных, непроизвольных движений, которые невозможно подавить. Они начинаются в одной части тела и резко, непредсказуемо, зачастую непрерывно переходят на другую часть тела. Хорея обычно вовлекает лицо, рот, туловище и конечности. Атетоз — это непрерывный поток непроизвольных, медленных, извивающихся движений. Он обычно наблюдается на кистях рук и стопах. Гемибализм — это тип хореи, обычно состоящий в быстрых, размашистых, непроизвольных движениях одной рукой и/или одной ногой. Движения более размашистые и интенсивные, чем при хорее.

  • Хотя у пожилых людей и у беременных хорея может развиваться самостоятельно, обычно хорея и атетоз представляют собой симптомы другой болезни.

  • Хорея и атетоз могут возникать одновременно, обычно вызывая извивающиеся, танцевальные движения.

  • Гемибализм поражает конечность (чаще руку, чем ногу) с одной стороны тела, вызывая ее неконтролируемые взмахи.

  • При хорее и атетозе может помочь лечение основного заболевания. Кроме того, помогает лечение нейролептиками.

(См. также Общие сведения о двигательных нарушениях).

Хорея, атетоз и их сочетание, хореоатетоз, болезнями не являются. Они представляют собой скорее симптомы нескольких очень разных болезней.

Причины

Хорея и атетоз возникают в результате гиперактивности базальных ганглиев — отдела головного мозга, который отвечает за инициирование, сглаживание и координацию преднамеренных (произвольных) движений, запускаемых нервными сигналами, поступающими из головного мозга. При большинстве форм хореи нарушение работы базальных ганглиев связано с избытком дофамина, основного нейромедиатора этой области мозга. Если уровень дофамина или чувствительность нервных клеток к этому нейромедиатору повышается под действием определенных лекарственных препаратов, других веществ и в результате некоторых заболеваний, тяжесть хореи и атетоза возрастает.

Местоположение базальных ганглиев

Базальные ганглии — это скопление нервных клеток в глубине головного мозга. К ним относятся:

  • Хвостатое ядро (C-образная структура, которая суживается с образованием тонкого хвоста)

  • Скорлупа

  • Бледный шар (находится рядом со скорлупой)

  • Субталамическое ядро

  • Черная субстанция

Базальные ганглии помогают инициировать и сглаживать движения мышц, подавлять непроизвольные движения и координировать изменения положения тела.

Хорея и атетоз наблюдаются при болезни Гентингтона — наследственном дегенеративном заболевании. Болезнь Гентингтона является наиболее распространенным дегенеративным заболеванием, которое вызывает хорею.

Хорея также может возникать при:

  • Хорее Сиденгама (также называется пляской святого Витта или болезнью Сиденгама), которая представляет собой осложнение ревматической лихорадки (детская инфекция, вызываемая некоторыми стрептококками) и характеризуется отрывистыми, неконтролируемыми движениями, которые могут длиться несколько месяцев

  • Аутоиммунных заболеваниях, таких как волчанка (системная красная волчанка)

  • Гиперактивности щитовидной железы (гипертиреозе)

  • Высоком уровне сахара в крови (гипергликемии)

  • Низком уровне паратиреоидного гормона (гипопаратиреозе)

  • Опухоли или инсульте в области базальных ганглиев под названием caudate nucleus

  • Паранеопластических синдромах (симптомах, вызванных гормонами, вырабатываемыми некоторыми типами опухолей, или антителами, вырабатываемыми иммунной системой в ответ на опухоль)

  • Беременности, вызывающей состояние под названием «хорея беременных», которая может возникать у женщин в первые 3 месяца беременности и которая вскоре после родов обычно проходит без лечения

  • Применении пероральных контрацептивов

  • Применении некоторых лекарственных препаратов и веществ, например, леводопы у людей, страдающих болезнью Паркинсона, фенитоина, трициклических антидепрессантов и кокаина

У некоторых больных нейролептики могут вызвать хорею, которая называется поздней дискинезией (характеризующаяся, например, сморщиванием губ и языка или хореоатетозом).

Иногда хорея развивается у пожилых людей без всякой видимой причины. Такая хорея называется сенильной (старческой) и обычно распространяется на мышцы рта и околоротовые мышцы. В случае возникновения таких движений необходимо обратиться к врачу.

Причиной гемибаллизма обычно является инсульт, поражающий небольшую область, которая расположена непосредственно под базальными ганглиями и называется subthalamic nucleusСубталамическое subthalamic nucleus помогает контролировать произвольные движения.

Симптомы

Хорея обычно распространяется на кисти рук, ступни и лицо. Больные могут морщить нос, их глаза могут постоянно «бегать» в разных направлениях, они могут все время открывать и закрывать рот и двигать языком. Движения случайные и выглядят так, как будто они перетекают от одной мышцы к другой. Они могут напоминать танец. Эти движения могут незаметно присоединяться к целенаправленным сознательным или полуосознанным движениям — иногда это затрудняет диагностику хореи.

Атетоз обычно наблюдается на кистях рук и стопах. Медленные извивающиеся движения часто перемежаются с удержанием элементов конечностей в определенных положениях. Эта особенность атетоза создает впечатление непрерывного потока движений.

Когда хорея и атетоз возникают одновременно, они вызывают извивающиеся, танцевальные и более медленные движения, чем при хорее, но более быстрые, чем при атетозе.

Гемибаллизм поражает только одну сторону тела. В руках он наблюдается чаще, чем в ногах. Поскольку рука больного гемибаллизмом при попытке совершить движение может произвести неконтролируемый взмах, это состояние временно ограничивает физические возможности больного. Движения невозможно подавить, они могут казаться грубыми, агрессивными.

Диагностика

  • Обследование врачом;

  • Иногда обследования для выявления причины

Диагностика хореи, атетоза и гемибаллизма основывается на симптомах. Врач также спрашивает, какие лекарственные препараты и другие вещества принимает пациент, чтобы выявить лекарственные препараты и другие вещества, которые могут вызывать симптомы.

Чтобы выяснить причину, могут проводиться обследования. Эти обследования могут быть следующими:

  • анализы крови для измерения уровня гормонов щитовидной железы и/или сахара крови;

  • для выявления признаков инсульта или опухолей выполняются визуализирующие обследования головного мозга, такие как магнитно-резонансная томография (МРТ) или компьютерная томография (КТ);

  • иногда другие обследования в зависимости от подозреваемой причины.

Лечение

  • Лечение причины

  • Лекарственные препараты, помогающие контролировать патологические движения

Хорея, возникшая у больных гипертиреозом или гипергликемией, обычно уменьшается по мере лечения этого заболевания. Хорея Сиденгама и хорея, вызванная инсультом, часто постепенно исчезают без лечения. Если хорея вызвана лекарственным препаратом или другим веществом, может помочь его отмена, но такая хорея исчезает не всегда.

Хорею беременных можно лечить в течение беременности барбитуратами. Однако после родов хорея уменьшается и обычно проходит сама.

У людей с хореей и атетозом лечение, которое уменьшает хорею, может также содействовать уменьшению атетоза.

Уменьшить непроизвольные движения можно с помощью лекарственных препаратов, блокирующих действие дофамина. К числу таких лекарственных препаратов относятся такие нейролептики, как флуфеназин, галоперидол и рисперидон. Полезны могут быть также лекарственные препараты, уменьшающие высвобождаемое клетками количество дофамина (такие, как резерпин и тетрабеназин), но улучшение может быть ограниченным.

Гемибаллизм обычно через несколько дней проходит самостоятельно, но иногда длится 6–8 недель. При тяжелой форме его лечат с помощью нейролептиков. Нейролептики могут подавлять проявления гемибаллизма. Если лекарственные препараты неэффективны, можно использовать глубокую стимуляцию головного мозга. Хирург вживляет в определенную область базальных ганглиев тонкие электроды. Электроды посылают небольшие электрические импульсы в вызывающие гемибаллизм определенные участки базальных ганглиев, и это способствует уменьшению симптомов.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.