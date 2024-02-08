Хорея, атетоз и гемибаллизм

Хорея и атетоз возникают в результате гиперактивности базальных ганглиев — отдела головного мозга, который отвечает за инициирование, сглаживание и координацию преднамеренных (произвольных) движений, запускаемых нервными сигналами, поступающими из головного мозга. При большинстве форм хореи нарушение работы базальных ганглиев связано с избытком дофамина, основного нейромедиатора этой области мозга. Если уровень дофамина или чувствительность нервных клеток к этому нейромедиатору повышается под действием определенных лекарственных препаратов, других веществ и в результате некоторых заболеваний, тяжесть хореи и атетоза возрастает.

Местоположение базальных ганглиев

Хорея и атетоз наблюдаются при болезни Гентингтона — наследственном дегенеративном заболевании. Болезнь Гентингтона является наиболее распространенным дегенеративным заболеванием, которое вызывает хорею.

Хорея также может возникать при:

Хорее Сиденгама (также называется пляской святого Витта или болезнью Сиденгама), которая представляет собой осложнение ревматической лихорадки (детская инфекция, вызываемая некоторыми стрептококками) и характеризуется отрывистыми, неконтролируемыми движениями, которые могут длиться несколько месяцев

Аутоиммунных заболеваниях, таких как волчанка (системная красная волчанка)

Гиперактивности щитовидной железы (гипертиреозе)

Высоком уровне сахара в крови (гипергликемии)

Низком уровне паратиреоидного гормона (гипопаратиреозе)

Опухоли или инсульте в области базальных ганглиев под названием caudate nucleus

Паранеопластических синдромах (симптомах, вызванных гормонами, вырабатываемыми некоторыми типами опухолей, или антителами, вырабатываемыми иммунной системой в ответ на опухоль)

Беременности, вызывающей состояние под названием «хорея беременных», которая может возникать у женщин в первые 3 месяца беременности и которая вскоре после родов обычно проходит без лечения

Применении пероральных контрацептивов

Применении некоторых лекарственных препаратов и веществ, например, леводопы у людей, страдающих болезнью Паркинсона, фенитоина, трициклических антидепрессантов и кокаина

У некоторых больных нейролептики могут вызвать хорею, которая называется поздней дискинезией (характеризующаяся, например, сморщиванием губ и языка или хореоатетозом).

Иногда хорея развивается у пожилых людей без всякой видимой причины. Такая хорея называется сенильной (старческой) и обычно распространяется на мышцы рта и околоротовые мышцы. В случае возникновения таких движений необходимо обратиться к врачу.

Причиной гемибаллизма обычно является инсульт, поражающий небольшую область, которая расположена непосредственно под базальными ганглиями и называется subthalamic nucleusСубталамическое subthalamic nucleus помогает контролировать произвольные движения.