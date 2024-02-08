Паркинсонизмом называются нарушения, при которых симптомы болезни Паркинсона (такие, как замедленность движений и тремор) вызваны другой болезнью.
Причиной паркинсонизма могут быть заболевания головного мозга, травмы головного мозга или воздействие некоторых препаратов и токсинов.
Люди с паркинсонизмом, как и пациенты с болезнью Паркинсона, имеют тремор, которые возникает в расслабленных мышцах, скованность мышц, замедление движений и нарушения равновесия и ходьбы.
Врачи стараются установить причину паркинсонизма, расспрашивая пациентов о состояниях, которые могут его вызывать, и выполняя визуализирующие исследования головного мозга на предмет возможной причины.
Проводится лечение причины, если это возможно, могут применяться лекарственные препараты для уменьшения симптомов, а общие меры (например, упрощение повседневной деятельности) могут помочь улучшить функционирование.
(См. также Общие сведения о двигательных нарушениях).
Паркинсонизм не включает болезнь Паркинсона, хотя заболевания, включенные в паркинсонизм, в некоторой степени напоминают болезнь Паркинсона. Существует два основных типа паркинсонизма.
Вторичный паркинсонизм относится к группе заболеваний, которые имеют другую причину, чем болезнь Паркинсона.
Атипичный паркинсонизм относится к группе дегенеративных заболеваний, у которых имеются некоторые различные симптомы и различные изменения в головном мозге, и которые по-разному реагируют на лечение. У людей с этими заболеваниями прогноз хуже.
Причины паркинсонизма
Наиболее распространенной причиной паркинсонизма является
Применение лекарственных препаратов, которые блокируют действие дофамина
Определенные лекарственные препараты и токсины влияют на действие дофамина и других химических передатчиков, которые помогают нервам обмениваться информацией (нейромедиаторов), или блокируют действие таких нейромедиаторов. Например, нейролептики, применяемые для лечения паранойи и шизофрении, блокируют рецепторы дофамина. Дофамин является основным нейромедиатором базальных ганглиев (скопление нервных клеток в глубине головного мозга), которые обеспечивают плавность движений мышц.
Причины паркинсонизма могут быть разными (см. ).
Другие дегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера, мультисистемная атрофия, кортикобазальная дегенерация, лобно-височная деменция и прогрессирующий надъядерный паралич.
Вирусный энцефалит, включая энцефалит Западного Нила и редко встречающееся воспаление головного мозга после гриппоподобной инфекции.
Структурные изменения мозга, такие как опухоли головного мозга и инсульты.
Травмы головы, в частности, часто повторяющиеся травмы боксеров (приводят спортсмена в состояние оглушения).
Болезнь Вильсона (преимущественно у молодых людей).
Некоторые спиноцеребеллярные атаксии.
Наркотики и лекарственные препараты, особенно метоклопрамид и прохлорперазин (применяются для уменьшения тошноты), а также нейролептики.
Яды, такие, как марганец, угарный газ и метанол.
Симптомы паркинсонизма
Паркинсонизм вызывает симптомы, похожие на симптомы болезни Паркинсона. Они включают:
тремор, который возникает в одной кисти, когда мышцы расслаблены (тремор покоя);
скованность мышц;
замедленные движения;
трудности при удержании равновесия и ходьбе.
Болезни, вызывающие паркинсонизм, могут также вызывать появление других симптомов или вариантов симптомов паркинсонизма.
Некоторые симптомы могут указывать на то, что причиной, возможно, является не болезнь Паркинсона. Они включают:
Выраженная потеря памяти, которая возникает в первый год развития болезни (указывая на деменцию)
Симптомы паркинсонизма только с одной стороны тела (часто вследствие некоторых опухолей головного мозга или кортикобазальной дегенерации)
Низкое артериальное давление, затрудненное глотание, запор и проблемы с мочеиспусканием (иногда вследствие мультисистемной атрофии)
Падения и использование инвалидной коляски в течение первых месяцев или лет развития болезни
Нарушения движения глаз
Галлюцинации и визуально-пространственные проблемы (например, трудности в поиски комнат дома или парковки автомобиля), которые могут появиться на ранних стадиях заболевания
Симптомы, которые не облегчаются при приеме леводопы
При кортикобазальной дегенерации неспособность понимать устную или письменную речь (афазия), неспособность выполнять простые целенаправленные действия (апраксия), неспособность ассоциировать предмет с его ролью или функцией (агнозия).
При кортикобазальной дегенерации отмечается прогрессирующее ухудшение функций коры головного мозга (часть головного мозга, которая содержит множество нервных клеток) и базальных ганглий. Симптомы обычно начинаются после 60 лет (см. рисунок Расположение базальных ганглиев).
У людей с кортикобазальной дегенерацией наблюдается скованность мышц, которая поражает одну сторону тела больше, чем другую. По мере прогрессирования заболевания двигать конечностями становится все труднее. Координация и равновесие становятся неудовлетворительными, мышцы подергиваются и затруднятся глотание. Мышление нарушено, при этом люди испытывают трудности с поиском, произношением и пониманием слов. Многие люди теряют контроль над одной рукой (на более пораженной стороне) — так называемый синдром чужой руки. Рука может двигаться самостоятельно. Например, кисть может самопроизвольно раскрываться или сжиматься в кулак.
Диагностика паркинсонизма
Обследование врачом;
Обычно визуализирующие исследования головного мозга
Применение леводопы, чтобы проверить, подействует ли она
Врачи спрашивают о предшествующих болезнях, отравлениях, применении лекарств и наркотиков, которые могут вызывать паркинсонизм.
Обычно проводятся визуализирующие исследования головного мозга, например, компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ), чтобы обнаружить структурные изменения, которые могут быть причиной наблюдаемых симптомов.
Если диагноз неясен, то для исключения болезни Паркинсона врач может назначить больному леводопу (лекарственный препарат, используемый для лечения болезни Паркинсона). Если леводопа приводит к явному улучшению, вероятной причиной является болезнь Паркинсона.
Лечение паркинсонизма
Лечение причины, если возможно;
В некоторых случаях лекарственные препараты, помогающие облегчить симптомы
Общие меры, например сохранение активности, насколько это возможно
Причину паркинсонизма по возможности лечат. Если причиной паркинсонизма было лекарство, отказ от этого лекарства может привести к излечению. Симптомы могут уменьшиться или исчезнуть, если вылечить вызывающее их заболевание.
Лекарственные препараты, используемые для лечения болезни Паркинсона (такие, как леводопа), часто оказываются неэффективными для лечения паркинсонизма, но иногда позволяют достигнуть умеренного улучшения.
Если нейролептики вызывают симптомы паркинсонизма, которые сильно беспокоят больного, но их необходимо принимать постоянно, врачи могут заменить их на другой нейролептик, если это возможно. Если лекарственный препарат нельзя заменить, для облегчения симптомов можно применять амантадин или лекарственный препарат с антихолинергическим действием, такой как бензтропин.
Для сохранения подвижности и самостоятельности больные могут использовать те же общие меры, которые используются при болезни Паркинсона. Например, следует:
сохранять активность, насколько это возможно;
упрощать повседневную деятельность;
использовать вспомогательные устройства в случае необходимости;
делать дом безопаснее (например, убрать половички, для того чтобы не споткнуться).
Физиотерапевты и трудотерапевты помогут больному внедрить эти меры.
Кроме того, важно правильно питаться.