Паркинсонизм вызывает симптомы, похожие на симптомы болезни Паркинсона. Они включают:

тремор, который возникает в одной кисти, когда мышцы расслаблены (тремор покоя);

скованность мышц;

замедленные движения;

трудности при удержании равновесия и ходьбе.

Болезни, вызывающие паркинсонизм, могут также вызывать появление других симптомов или вариантов симптомов паркинсонизма.

Некоторые симптомы могут указывать на то, что причиной, возможно, является не болезнь Паркинсона. Они включают:

Выраженная потеря памяти, которая возникает в первый год развития болезни (указывая на деменцию)

Симптомы паркинсонизма только с одной стороны тела (часто вследствие некоторых опухолей головного мозга или кортикобазальной дегенерации)

Низкое артериальное давление, затрудненное глотание, запор и проблемы с мочеиспусканием (иногда вследствие мультисистемной атрофии)

Падения и использование инвалидной коляски в течение первых месяцев или лет развития болезни

Нарушения движения глаз

Галлюцинации и визуально-пространственные проблемы (например, трудности в поиски комнат дома или парковки автомобиля), которые могут появиться на ранних стадиях заболевания

Симптомы, которые не облегчаются при приеме леводопы

При кортикобазальной дегенерации неспособность понимать устную или письменную речь (афазия), неспособность выполнять простые целенаправленные действия (апраксия), неспособность ассоциировать предмет с его ролью или функцией (агнозия).

При кортикобазальной дегенерации отмечается прогрессирующее ухудшение функций коры головного мозга (часть головного мозга, которая содержит множество нервных клеток) и базальных ганглий. Симптомы обычно начинаются после 60 лет (см. рисунок Расположение базальных ганглиев).

У людей с кортикобазальной дегенерацией наблюдается скованность мышц, которая поражает одну сторону тела больше, чем другую. По мере прогрессирования заболевания двигать конечностями становится все труднее. Координация и равновесие становятся неудовлетворительными, мышцы подергиваются и затруднятся глотание. Мышление нарушено, при этом люди испытывают трудности с поиском, произношением и пониманием слов. Многие люди теряют контроль над одной рукой (на более пораженной стороне) — так называемый синдром чужой руки. Рука может двигаться самостоятельно. Например, кисть может самопроизвольно раскрываться или сжиматься в кулак.