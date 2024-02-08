Миоклония характеризуется внезапными отрывистыми сокращениями мышцы или группы мышц.
Миоклония может возникать при полном здоровье, но ее причиной может быть и заболевание, такое как печеночная недостаточность, травма головы, низкий уровень сахара в крови, болезнь Паркинсона или прием определенных лекарственных препаратов.
Мышцы могут подергиваться быстро или медленно, подергивание может быть ритмичным и неритмичным.
Врачи ставят диагноз миоклонии на основании симптомов, а для выявления причины проводят анализы крови и/или магнитно-резонансную томографию.
По возможности корректируют причину миоклонии, но, если причину устранить невозможно, для уменьшения симптомов можно применять противосудорожные препараты либо клоназепам (слабый седативный препарат).
(См. также Общие сведения о двигательных нарушениях).
Миоклонические подергивания могут наблюдаться только в одной руке, одной группе мышц (плеча или бедра или в группе лицевых мышц) или в нескольких мышцах одновременно.
Существует много разных классификаций миоклонии:
По причине: возникает ли она в обычных условиях, вызвана заболеванием, лекарственным препаратом или веществом, или не имеет причины, которую можно установить.
По степени тяжести: в зависимости от того, какой объем головного мозга поврежден или насколько тяжелыми являются симптомы.
По местоположению: по месту поражения головного мозга.
По провоцирующим факторам: Провоцирует ли ее стимул (например, яркий свет или внезапный шум), или она возникает сама по себе (спонтанно).
Классификация типа миоклонии может помочь врачам определить причину и выбрать подходящие методы лечения.
Причины миоклонии
У здоровых людей при засыпании может возникать физиологическая миоклония. Например, когда человек начинает засыпать, он может вздрагивать (как при испуге) или у него могут подергиваться мышцы в какой-либо части тела. Аномальная миоклония обычно возникает более случайно и/или протекает более тяжело или часто.
Однако в некоторых случаях миоклония может быть вызвана каким-либо из следующих нарушений:
Повреждение головного мозга вирусом (такое как энцефалит, вызванный вирусом простого герпеса)
Повреждение головного мозга после остановки сердца (когда сердце внезапно перестает биться)
Нарушения обмена веществ (такие как высокий уровень сахара в крови или низкий уровень сахара в крови, либо низкий уровень кальция, магния или натрия)
Недостаток кислорода
Болезнь Альцгеймера (иногда)
Некоторые судорожные расстройства (такие как ювенильная миоклоническая эпилепсия)
Миоклония может возникать под действием высоких доз определенных лекарственных препаратов, например, следующих:
Антигистаминные препараты
Некоторые антидепрессанты (такие как амитриптилин)
Некоторые антибиотики (такие как пенициллин и цефалоспорины)
Висмут
Леводопа (применяется для лечения болезни Паркинсона)
Опиоиды
Симптомы миоклонии
Миоклония может быть слабой или тяжелой. Мышцы могут сокращаться быстро или медленно, ритмично и неритмично. Миоклонические подергивания могут быть редкими или частыми. Они могут возникать спонтанно или под действием провоцирующего факотра, например внезапного шума, света или движения. Например, подергивания, которые прерывают движение, можно спровоцировать, потянувшись за каким-нибудь предметом или делая шаг.
Миоклония, возникающая при внезапном испуге (миоклония испуга), может быть ранним симптомом болезни Крейтцфельда-Якоба (редкое заболевание, вызывающее дегенерацию головного мозга).
Если миоклония вызвана нарушением обмена веществ, обычно поражается лицо, плечи и бедра. Если она сохраняется длительное время, она может поражать мышцы всего тела, иногда приводя к судорожным припадкам.
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Диагностика миоклонии
Обследование врачом;
Анализы крови и иногда другие обследования для выявления причины
Часто диагноз миоклонии основывается на симптомах.
Обычно проводятся обследования для выявления причины.
Обычно выполняются анализы крови для проверки функции почек и печени, а также для определения уровня сахара, кальция, магния и натрия в крови. Отклонения уровней этих веществ от нормы могут свидетельствовать о том, что причиной является метаболическое расстройство.
Чтобы обнаружить изменения в головном мозге, характерные, например, для болезни Альцгеймера или болезни Крейтцфельдта-Якоба, проводится магнитно-резонансная томография.
У пациентов с судорожным расстройством для выявления миоклонии может выполняться электроэнцефалография.
Лечение миоклонии
Устранение причины, если возможно
Лекарственные препараты для уменьшения симптомов
По возможности устраняют причину миоклонии. Например, можно прекратить прием лекарственных препаратов, способных вызывать миоклонию. Высокий или низкий уровень сахара в крови можно скорректировать, а при почечной недостаточности проводят гемодиализ.
Если причину устранить невозможно, для уменьшения симптомов можно применять противосудорожные препараты (такие как вальпроат или леветирацитам — см. таблицу Лекарственные препараты, используемые для лечения судорожных припадков) либо клоназепам (слабый седативный препарат). Выбор лекарственного препарата зависит от места повреждения головного мозга. В некоторых случаях необходимо несколько лекарственных препаратов.