У здоровых людей при засыпании может возникать физиологическая миоклония. Например, когда человек начинает засыпать, он может вздрагивать (как при испуге) или у него могут подергиваться мышцы в какой-либо части тела. Аномальная миоклония обычно возникает более случайно и/или протекает более тяжело или часто.

Однако в некоторых случаях миоклония может быть вызвана каким-либо из следующих нарушений:

Миоклония может возникать под действием высоких доз определенных лекарственных препаратов, например, следующих: