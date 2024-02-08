Болезнь Гентингтона

Симптомы обычно развиваются незаметно и впервые проявляются в возрасте 35–40 лет, однако могут появиться до наступления взрослого возраста.

На ранних стадиях болезни Гентингтона мышцы лица, туловища и конечностей могут непроизвольно и быстро двигаться. Сначала люди могут эти непроизвольные движения комбинировать с произвольными, поэтому двигательные нарушения практически незаметны. Со временем непроизвольные движения становятся более явными.

Мышцы могут быстро и стремительно сокращаться, вызывая внезапное подергивание рук и других частей тела, иногда несколько раз подряд.

Походка становится танцующей и чрезмерно живой, как у марионетки. Больные гримасничают, совершают резкие движения конечностями, слишком часто моргают. Движения становятся медленными и теряют координацию. В конце концов болезнь поражает все тело; больному становится очень трудно ходить, сидеть на одном месте, есть, говорить и одеваться.

Психические изменения возникают до появления непроизвольных движений или одновременно с ними. Вначале эти изменения незначительны. Больной становится все более раздражительным и возбудимым. Он может потерять интерес к своей обычной деятельности. Теряется способность контролировать свои желания, больной теряет выдержку, у него появляются приступы отчаяния или он становится распутным.

По мере прогрессирования заболевания больной начинает вести себя безответственно и часто бесцельно блуждает. С годами больные теряют память и способность к рациональному мышлению. Может развиться тяжелая депрессия с попытками самоубийства. У них также может развиться тревожность или обсессивно-компульсивное расстройство.

На поздних стадиях болезни развивается тяжелая деменция, больной прикован к кровати. На этом этапе ему требуется всесторонний уход или пребывание в центре сестринской помощи (в доме инвалидов). Смерть обычно наступает через 13 - 15 лет после появления первых симптомов.