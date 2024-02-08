Болезнь Гентингтона — это наследственное заболевание, которое вызывает непроизвольные, переходящие от одной части тела к другой движения, которые невозможно подавить (хорея). Иногда подергивается мышца или группа мышц (миоклонические подергивания). Заболевание прогрессирует до более выраженных непроизвольных движений (иногда извивающихся движений, называемых атетозом), ухудшения психической функции и смерти.
При болезни Гентингтона происходит дегенерация отдела головного мозга, отвечающего за плавность и координацию движений.
Движения становятся дергающимися, теряется координация, возникают психические нарушения, в том числе ухудшается способность к самоконтролю и память.
Диагноз ставится на основании симптомов, наличия этой болезни в семье, результатов визуализирующих исследований головного мозга и генетического анализа.
Лекарственные препараты могут облегчить симптомы, но болезнь все равно прогрессирует и заканчивается смертью.
(См. также Общие сведения о двигательных нарушениях).
Болезнь Гентингтона поражает примерно 3 человек на 100 000 населения. Количество больных людей зависит от того, в какой части мира они живут. Заболеваемость одинакова для обоих полов.
Ген, ответственный за развитие болезни Гентингтона, доминантный. Чтобы у человека развилась эта болезнь, достаточно иметь одну копию мутантного гена. Поэтому ребенок родителя, страдающего этой болезнью, наследует болезнь с вероятностью 50 %.
Болезнь Гентингтона вызвана постепенной дегенерацией участков базальных ганглиев, называемых хвостатым ядром и полосатым телом. Базальные ганглии представляют собой группы нервных клеток, расположенных у основания большого мозга глубоко в головном мозге. Они обеспечивают плавность движений и участвуют в координации движений.
Местоположение базальных ганглиев
Базальные ганглии — это скопление нервных клеток в глубине головного мозга. К ним относятся:
Базальные ганглии помогают инициировать и сглаживать движения мышц, подавлять непроизвольные движения и координировать изменения положения тела.
Симптомы болезни Гентингтона
Симптомы обычно развиваются незаметно и впервые проявляются в возрасте 35–40 лет, однако могут появиться до наступления взрослого возраста.
На ранних стадиях болезни Гентингтона мышцы лица, туловища и конечностей могут непроизвольно и быстро двигаться. Сначала люди могут эти непроизвольные движения комбинировать с произвольными, поэтому двигательные нарушения практически незаметны. Со временем непроизвольные движения становятся более явными.
Мышцы могут быстро и стремительно сокращаться, вызывая внезапное подергивание рук и других частей тела, иногда несколько раз подряд.
Походка становится танцующей и чрезмерно живой, как у марионетки. Больные гримасничают, совершают резкие движения конечностями, слишком часто моргают. Движения становятся медленными и теряют координацию. В конце концов болезнь поражает все тело; больному становится очень трудно ходить, сидеть на одном месте, есть, говорить и одеваться.
Психические изменения возникают до появления непроизвольных движений или одновременно с ними. Вначале эти изменения незначительны. Больной становится все более раздражительным и возбудимым. Он может потерять интерес к своей обычной деятельности. Теряется способность контролировать свои желания, больной теряет выдержку, у него появляются приступы отчаяния или он становится распутным.
По мере прогрессирования заболевания больной начинает вести себя безответственно и часто бесцельно блуждает. С годами больные теряют память и способность к рациональному мышлению. Может развиться тяжелая депрессия с попытками самоубийства. У них также может развиться тревожность или обсессивно-компульсивное расстройство.
На поздних стадиях болезни развивается тяжелая деменция, больной прикован к кровати. На этом этапе ему требуется всесторонний уход или пребывание в центре сестринской помощи (в доме инвалидов). Смерть обычно наступает через 13 - 15 лет после появления первых симптомов.
Диагностика болезни Гентингтона
Обследование врачом, которое подтверждается генетическим анализом
Компьютерная томография или магнитно-резонансная томография головного мозга
Поскольку на ранних стадиях болезни Гентингтона симптомы выражены слабо, бывает трудно распознать ее начало. Подозрение может быть основано на симптомах и на наличии этой болезни у родственников больного. Врачу необходимо сообщить о родственниках, у которых присутствовали психические проблемы или были диагностированы неврологические расстройства (например, болезнь Паркинсона) или психические расстройства (например, шизофрения), поскольку они могли страдать недиагностированной болезнью Гентингтона.
Чтобы исключить другие заболевания и выявить дегенерацию базальных ганглиев и других участков головного мозга, которые обычно поражает это заболевание, проводят компьютерную томографию (КТ) или магнитно-резонансную (МРТ).
Для подтверждения диагноза проводится генетический анализ. Людям, у которых нет симптомов болезни Гентингтона, но в чьей семье были случаи этой болезни, важно пройти генетический анализ и консультации. Дело в том, что у таких людей могут родиться дети до того, как появятся первые симптомы. Генетическая консультация должна предшествовать генетическому анализу. Для прохождения консультации таких людей направляют в центр, специализирующийся на решении сложных этических и психологических проблем, связанных с генетическим исследованием.
Лечение болезни Гентингтона
Нейролептики и другие лекарственные препараты для облегчения симптомов
После того как болезнь Гентингтона диагностирована, больному желательно как можно скорее составить предварительные медицинские указания на случай недееспособности. В этих указаниях больной может объяснить, какого рода медицинскую помощь он хотел бы получать в конце жизни.
Болезнь Гентингтона не лечится. Однако некоторые лекарственные препараты могут облегчить симптомы. Нейролептики (например, хлорпромазин, галоперидол, рисперидон и оланзапин) могут применяться для лечения депрессии и контроля возбуждения. Лекарственные препараты, уменьшающие количество дофамина (такие как тетрабеназин, деутетрабеназин и антигипертензивный препарат резерпин), могут помочь остановить (подавить) аномальные движения.
Для лечения депрессии также можно использовать антидепрессанты.
Врачи предлагают генетическое консультирование и генетический анализ людям, у которых есть родители или братья и сестры с болезнью Гентингтона. Перед генетическим анализом следует предложить пройти генетическое консультирование, поскольку последствия болезни Гентингтона очень серьезны. Консультирование особенно важно для женщин детородного возраста и мужчин, которые рассматривают возможность стать отцами.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что СПРАВОЧНИК Мерк не несет ответственности за содержание данного ресурса.
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