Общие сведения о головной боли

Головная боль — это боль в любой части головы, включая волосистую часть кожи головы, верхнюю часть шеи, лицо и внутреннюю часть головы. Головные боли являются одной из наиболее распространенных причин обращения к врачу.
Головные боли препятствуют работе и выполнению повседневных действий. У некоторых людей возникают частые головные боли. Другие же никогда их не испытывают.
Причины головной боли
Хотя головные боли могут быть болезненными и мучительными, причиной их редко бывает серьезное заболевание. Головные боли подразделяются на два вида:
Первичные головные боли: не вызываются другим заболеванием.
Вторичные головные боли: вызваны другим заболеванием
К первичной головной боли относятся:
Кластерная головная боль и другие тригеминальные вегетативные цефалгии, включая хроническую пароксизмальную гемикранию, постоянную гемикранию и кратковременную одностороннюю невралгическую головную боль с конъюнктивальной инъекцией и слезотечением (КОНКС)
Тригеминальные вегетативные цефалгии редки.
Вторичные головные боли могут быть результатом болезней головного мозга, глаз, носа, горла, околоносовых пазух, зубов, челюстей, ушей или шеи, или нарушения во всем теле (системном).
Распространенные причины
Две наиболее распространенные причины головной боли — это первичные головные боли:
Головная боль напряжения (в целом наиболее распространенная)
Менее распространенные причины
Реже головные боли возникают вследствие не столь распространенного вида первичной головной боли, называемого кластерной головной болью, или же вследствие одной из многих болезней, сопровождающихся вторичной головной болью (см. таблицу Некоторые причины и признаки головных болей). Некоторые болезни с вторичной головной болью являются серьезными, особенно те, которые затрагивают головной мозг, например, менингит, опухоль головного мозга или кровотечение в мозге (внутримозговое кровотечение).
К головным болям может приводить повышение температуры тела, а также многие инфекции, не обязательно затрагивающие головной мозг. К таким инфекциям относятся болезнь Лайма, американский клещевой риккетсиоз и грипп.
Также головные боли часто возникают, когда прекращается употребление кофеина или прием болеутоляющих препаратов (анальгетиков) после их использования в течение длительного времени (так называемая головная боль при избыточном применении лекарственных препаратов).
В противоположность существующему мнению, напряжение глаз и повышенное артериальное давление (за исключением чрезвычайно высокого давления) обычно не вызывают головную боль.
Обследование при головной боли
Врачи концентрируются на следующих моментах:
определяют, имеет ли головная боль другую причину (то есть, является ли она вторичной головной болью);
проверяют симптомы, указывающие на то, что головная боль вызвана серьезным заболеванием.
Если определить причину не удаётся, врач пытается определить тип имеющейся первичной головной боли.
Настораживающие признаки
При головной боли наличие определенных признаков является основанием для беспокойства:
изменения чувствительности или зрения, внезапная слабость, потеря координации, судорожные приступы, затрудненная речь или понимание речи либо изменения в уровне сознания, например, сонливость или дезориентация (указывающие на нарушение функции головного мозга);
повышение температуры или ригидность затылочных мышц, в связи с чем опустить подбородок к груди становится больно или невозможно;
очень внезапная, сильная головная боль (громоподобная головная боль);
болезненные ощущения в височной области (например, при расчесывании волос) или челюстная боль при жевании;
наличие злокачественного новообразования или заболевания, ослабляющего иммунную систему (иммунодефицитные состояния), например СПИДа;
использование лекарственного препарата, подавляющего иммунную систему (иммунодепрессант);
симптомы, затрагивающие весь организм, например, лихорадка или потеря массы тела;
головная боль, которая постепенно усугубляется (по частоте или степени тяжести);
покраснение глаз и радужные круги вокруг источников света.
очень высокое артериальное давление;
головные боли, начавшиеся в возрасте старше 50 лет;
Когда обращаться к врачу
При наличии любого настораживающего признака необходимо немедленно обратиться к врачу. Наличие настораживающего признака может указывать на то, что головная боль может быть вызвана серьезным заболеванием, например:
Сильная головная боль, сопровождающаяся лихорадкой и ригидностью затылочных мышц: менингит — угрожающая жизни инфекция заполненного жидкостью пространства между тканями, покрывающими головной и спинной мозг (мозговые оболочки)
Громоподобная головная боль: субарахноидальное кровоизлияние (кровотечение в мозговых оболочках), зачастую вследствие разорванной аневризмы
Болезненные ощущения в височной области, особенно у пожилых людей, похудевших и жалующихся на мышечные боли: Гигантоклеточный артериит
Головные боли у больных раком или имеющих ослабленную иммунную систему (вследствие болезни или действия лекарственного препарата): менингит или распространение раковой опухоли в головной мозг
Покраснение глаз и радужные круги вокруг источников света: глаукома, которая при отсутствии лечения приводит к необратимой потере зрения
Если в отсутствие перечисленных выше симптомов или признаков у человека начинаются головные боли, которые отличаются от испытываемых им ранее, или если обычные для него головные боли становятся необычно сильными, необходимо позвонить своему врачу. С учетом других симптомов врач может назначить прием для обследования.
Что делает врач
Сначала врачи расспрашивают пациента о его симптомах и медицинском анамнезе. Затем проводят физикальное обследование. Данные, полученные врачами при сборе анамнеза и физикальном обследовании, часто указывают на причину боли и на исследования, которые могут потребоваться (см. таблицу Некоторые причины и признаки головных болей).
Врачи расспрашивают о характеристиках головной боли:
как часто она возникает;
как долго оно продолжается;
где возникает боль;
насколько она интенсивна;
какой характер боли (например, пульсирующая, тупая или острая, как нож);
есть ли какие-либо сопутствующие симптомы;
как быстро внезапная головная боль достигает максимальной интенсивности;
что провоцирует головную боль (например, возникает ли она только в положении стоя), что усугубляет ее и что ее облегчает.
Врачи также могут спросить о том:
возникали ли головные боли раньше;
повторялись ли приступы головной боли, и если да, когда это началось и как часто возникает головная боль;
является ли данная головная боль такой же, как раньше, или же она отличается от предыдущих головных болей.
Врачи также спрашивают о факторах риска головной боли. Они включают:
прием определенных лекарственных препаратов или веществ (в частности употребление слишком большого количества кофеина или его прекращение);
не имеется ли заболеваний, которые могут объяснить причину головной боли;
не было ли у членов семьи интенсивных головных болей;
не было ли недавно травмы головы;
не выполнялась ли недавно спинномозговая пункция.
Люди могут обдумать ответы на перечисленные выше вопросы и записать свои ответы перед посещением врача. Иногда врачи просят людей заполнить опросник головной боли, который покрывает большинство соответствующих вопросов. Пациенты могут заполнить опросник до визита и принести результаты с собой. Наличие этой информации в письменной форме может сэкономить время и помочь в проведении оценки.
Выполняется общее физикальное обследование. Оно направлено на обследование головы и шеи, а также головного мозга, спинного мозга и функции нервов (неврологическое обследование). Иногда также проводят обследование глаз.
Проведение анализов
В большинстве случаев анализы не требуются. Тем не менее, если врачи подозревают серьезное заболевание, назначаются анализы. При подозрении на некоторые болезни анализы проводятся в кратчайшие сроки. В иных случаях анализы могут проводиться в течение от одного до нескольких дней.
Магнитно-резонансная томография (МРТ) и/или магнитно-резонансная ангиография (дающая подробные изображениями кровеносных сосудов), или, если МРТ недоступна или противопоказана, компьютерная томография (КТ) выполняются как можно скорее, если у людей:
громоподобная головная боль;
изменения уровня сознания, например, сонливость или дезориентация;
повышение температуры или ригидность затылочных мышц, в связи с чем опустить подбородок к груди становится больно или невозможно;
отек зрительного нерва (папиллоэдема), обнаруженный при обследовании глаза с использованием офтальмоскопа;
симптомы, указывающие на серьезную распространенную ответную реакцию организма на инфекцию (сепсис), например, определенный тип сыпи или шок;
симптомы, указывающие на нарушение функции головного мозга, например, изменения чувствительности или зрения (включая двоение зрения), внезапная слабость, потеря координации, судорожные приступы или затрудненная речь либо понимание речи;
травма головы, которая вызвала головную боль и потерю сознания.
Если люди жалуются на громоподобную головную боль, магнитно-резонансная ангиография (или КТ) выполняется немедленно.
МРТ выполняется в течение дня или около того при наличии следующих состояний:
Онкологические заболевания
Ослабленная иммунная система (вследствие такого заболевания, как СПИД, или применения лекарственного препарата)
МРТ или КТ (если МРТ недоступна или противопоказана) выполняется в течение нескольких дней при наличии определенных иных симптомов, например, таких:
головные боли, начавшиеся в возрасте старше 50 лет;
двоение в глазах;
новая головная боль, которая усиливается при утреннем пробуждении или прерывает сон;
увеличение частоты, продолжительности или интенсивности хронических головных болей.
Спинномозговая пункция (люмбальная пункция) обычно выполняется:
при подозрении на острый менингит или энцефалит (инфекция головного мозга);
если у пациентов громоподобная головная боль (указывающая на субарахноидальное кровоизлияние), даже при условии, что результаты КТ или МРТ либо других визуализирующих исследований нормальны;
у лиц с ослабленной иммунной системой;
если головная боль усугубляется и/или врачи подозревают идиопатическую внутричерепную гипертензию или хронический менингит.
Обычно врачи назначают КТ или МРТ до проведения спинномозговой пункции, если подозревают возможное повышение давления внутри черепа, например, при новообразованиях (таких как опухоль, абсцесс или гематома). Проведение спинномозговой пункции при повышенном давлении внутри черепа может быть опасным. В случае взятия спинномозговой жидкости при повышенном давлении внутри черепа части головного мозга могут внезапно сместиться вниз. Если эти части продавливаются через маленькие отверстия в тканях, которые разделяют головной мозг на отделы, возникает опасная для жизни патология под названием грыжа головного мозга.
Другие тесты проводятся в течение нескольких часов или дней в зависимости от результатов обследования и подозреваемых причин.
Некоторые причины и признаки головных болей
Тип причины
Распространенные признаки*
Диагностический подход†
Первичная головная боль (не вследствие другого заболевания)
Сильная, пронзительная боль, которая:
Неспособность лечь и беспокойное состояние (иногда выражается в хождении из угла в угол)
Со стороны проявления боли: насморк, слезотечение, опущенное веко (синдром Бернара-Горнера) и иногда отек под глазом
Только обследование врачом
В ряде случаев МРТ головы с целью исключения других заболеваний, особенно если головные боли стали развиваться недавно или если изменился характер симптомов
Умеренная или сильная головная боль, которая:
часто сопровождается ощущением, будто начинается мигрень (называемое продромом), в том числе возможны изменения настроения, потеря аппетита и тошнота;
иногда предваряется временными нарушениями чувствительности, равновесия, мышечной координации, речи или зрения, например, видение вспышек или слепые пятна (такие симптомы называются аурой).
Такие же, как и в случае кластерной головной боли
Обычно слабая или умеренная головная боль, которая:
Такие же, как и в случае кластерной головной боли
Вторичная головная боль (вследствие другого заболевания)
Головокружение, потеря аппетита, тошнота и рвота, утомляемость, слабость, раздражительность или проблемы со сном
У людей, которые недавно поднимались на большую высоту (в том числе тех, кто летел на самолете в течение 6 часов или дольше)
Только обследование врачом
Сгустки крови в крупной вене, которая отводит кровь из головного мозга (тромбоз венозного синуса головного мозга)
Головные боли, которые:
Иногда двоение в глазах или нечеткое зрение, тошнота или звон в ушах в ритм с ударами пульса (пульсирующий шум в ушах)
Иногда судорожные припадки и симптомы, подобные инсульту (например, паралич руки или ноги и потеря зрения)
Опухоль головного мозга, абсцесс или другое новообразование в головном мозге, например, гематома (скопление крови)
От слабой до сильной головной боли, которая:
МРТ или, если МРТ недоступна или противопоказана, КТ
Воздействие угарного газа (в зимнее время возможно вдыхание этого газа при недостаточной вентиляции отопительного оборудования)
Возможно, неосознание воздействия, поскольку угарный газ не имеет цвета и запаха
Анализ крови
Зубная инфекция (верхних зубов)
Боль, которая:
Зубная боль
Стоматологическое обследование
Энцефалит (инфекция головного мозга)
Головные боли с изменчивыми характеристиками
Часто сопровождаются повышением температуры, усилением сонливости, дезориентацией, возбуждением, слабостью и/или слабой координацией
Судорожные припадки и кома
МРТ или, если МРТ недоступна или противопоказана, КТ
Спинномозговая пункция
Односторонняя пульсирующая боль в височной части головы
Боль при расчесывании волос или во время жевания
Иногда болезненные, расширенные артерии на висках (височные артерии) и ноющие и тупые боли, особенно в плечах, бедрах и в области таза
Возможно нарушение или потеря зрения
Утомляемость, лихорадка и снижение массы тела
Более распространены у людей в возрасте старше 50 лет
Анализ крови для определения скорости оседания эритроцитов (СОЭ), выявляющий воспаление
Биопсия височной артерии
Глаукома — вид, называемый закрытоугольной глаукомой — которая начинается внезапно (острая)
Умеренная или сильная боль, которая возникает в передней части головы или в глазной либо надглазной области
Покраснение глаз, радужные круги вокруг источников света, тошнота, рвота и потеря зрения
Офтальмологическое обследование в кратчайшие сроки
Травма головы (посткоммоционный синдром)
Головная боль начинается сразу же или вскоре после травмы головы (с потерей сознания или без нее)
Иногда провалы в памяти, изменения характера, или и то, и другое
Иногда только обследование врачом
Обычно КТ или МРТ
Идиопатическая внутричерепная гипертензия (повышенное внутричерепное давление без признаков, указывающих на причину)
Головные боли, которые:
Иногда двоение в глазах или нечеткое зрение, тошнота или звон в ушах в ритм с ударами пульса (пульсирующий шум в ушах)
МРТ и магнитно-резонансная венография с последующим выполнением спинномозговой пункции
Кровоизлияние в головной мозг (кровотечение внутри головного мозга)
Слабая или сильная боль, которая:
Возможна сильная сонливость, неуклюжесть, слабость, затрудненная речь и понимание речи, потеря зрения, потеря чувствительности или дезориентация
Изредка судорожные припадки или кома
МРТ или, если МРТ недоступна или противопоказана, КТ
Головная боль, связанная с низким давлением (которая возникает в результате удаления спинномозговой жидкости‡ или ее утечки)
Интенсивные головные боли, часто сопровождающиеся ригидностью затылочных мышц и тошнотой
Боль, которая усиливается, когда человек сидит или стоит, и слабеет, когда человек лежит
Обычно возникает после выполнения спинномозговой пункции (люмбальной пункции)
Иногда только обследование врачом
Если головная боль развивается без явной причины (не после спинномозговой пункции) — МРТ после введения в вену контрастного вещества
Головная боль при избыточном применении лекарственных препаратов
Хронические и часто ежедневные головные боли, которые отличаются по расположению и интенсивности
Часто присутствует, когда человек просыпается утром
Часто встречается у людей, страдающих мигренью или головными болями напряжения
Чрезмерное использование обезболивающих препаратов (анальгетиков, таких, как НПВП или опиоидов), барбитуратов, кофеина, а также иногда триптанов или других лекарственных препаратов для лечения головных болей
Только обследование врачом
Сильная, постоянная головная боль
лихорадка
Ригидность затылочных мышц, в связи с которой опустить подбородок к груди больно, иногда невозможно
Недомогание, сонливость, тошнота или рвота
Спинномозговая пункция (перед которой обычно выполняют КТ)
Боль, которая:
Насморк, иногда с гноем или кровью
Недомогание, возможно, кашель ночью, а также зачастую повышение температуры
Только обследование врачом
Иногда КТ околоносовых пазух или эндоскопия носовой полости
Субарахноидальное кровоизлияние (кровотечение между внутренним и средним слоем тканей, покрывающих головной мозг)
Сильная, постоянная боль, которая:
Возможна краткая потеря сознания в начале головной боли
Возможны сонливость, дезориентация, трудность пробуждения или кома
Ригидность затылочных мышц, тошнота и рвота
МРТ или КТ
Если результаты МРТ и КТ не выявляют причину, выполняется спинномозговая пункция
Субдуральная гематома (скопление крови между внешним и средним слоем тканей, покрывающих головной мозг)
Головные боли с изменчивыми характеристиками
Возможны сонливость, дезориентация, забывчивость и/или слабость или паралич с одной стороны тела
Чаще встречается у пожилых людей и людей с деменцией или принимающих антикоагулянты§ либо страдающих расстройством, связанным со злоупотреблением алкоголем
МРТ или КТ
Боль при пережевывании твердой пищи
Иногда боль в челюсти или близлежащей области либо в шее
Иногда щелканье или потрескивание при открывании рта, блокировка положения челюсти или трудности при попытке широко открыть рот
Физикальное обследование, иногда осмотр стоматологом
Иногда МРТ, рентгенологическое обследование или КТ
Невралгия тройничного нерва
Повторяющиеся короткие, молниеносные вспышки боли в средней и нижней половине одной стороны лица
Только обследование врачом
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† Несмотря на то, что обследование врачом проводится во всех случаях, оно упоминается в этом столбце только в случае, если диагноз может быть поставлен иногда только по результатам обследования врачом, без проведения каких-либо других исследований.
‡ Спинномозговая жидкость — это жидкость, омывающая спинной и головной мозг и способствующая их амортизации и поддержке.
§ Антикоагулянты — это лекарственные препараты, предотвращающие свертывание крови или замедляющие процесс свертывания крови.
КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография; НПВП — нестероидные противовоспалительные препараты.
Лечение головной боли
Лечение головной боли зависит от причины.
Если головная боль — это боль напряжения, или если она сопутствует незначительной вирусной инфекции, для облегчения боли назначается ацетаминофен или нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП).
Главное, что нужно знать пожилым людям: Головная боль
Если головные боли начинаются в возрасте старше 50 лет, врачи обычно предполагают наличие другого заболевания до тех пор, пока не подтверждено его отсутствие. Многие заболевания, вызывающие головную боль, например, гигантоклеточный артериит, опухоли головного мозга и субдуральные гематомы (которые могут быть результатом падений), чаще наблюдаются у пожилых людей.
Лечение головных болей у пожилых людей может иметь ограничения. У пожилых людей обычно присутствуют болезни, которые делают невозможным прием некоторых лекарственных препаратов, используемых для лечения мигреней и кластерных головных болей (триптаны и дигидроэрготамин — см. таблицу Некоторые лекарственные препараты для лечения мигреней). К таким болезням относятся стенокардия, ишемическая болезнь сердца и неконтролируемое повышенное артериальное давление.
Если пожилому пациенту для лечения головных болей необходим прием лекарственных препаратов, вызывающих сонливость, пациент должен находиться под тщательным наблюдением.
Ключевые моменты
Причины большинства головных болей не являются серьезными, особенно если головные боли начинаются в молодом возрасте, не изменяются с течением времени, а также, если результаты обследования не показывают отклонений от нормы.
Если головные боли возникают часто, или если присутствуют настораживающие признаки, необходимо обратиться к врачу.
В большинстве случаев при головных болях не требуется выполнение анализов.
Обычно врачи могут определить вид или причину головных болей на основании медицинского анамнеза, симптомов, а также результатов физикального обследования.
Если врач подозревает, что причиной является серьезное заболевание (например, кровоизлияние или инфекция), обычно проводят МРТ, зачастую безотлагательно.
Если врачи подозревают менингит, энцефалит или субарахноидальное кровоизлияние, то выполняется спинномозговая пункция, обычно после КТ или МРТ, которая проводится для исключения аномалий, повышающих внутричерепное давление.