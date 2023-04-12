Общие сведения о головной боли

Сначала врачи расспрашивают пациента о его симптомах и медицинском анамнезе. Затем проводят физикальное обследование. Данные, полученные врачами при сборе анамнеза и физикальном обследовании, часто указывают на причину боли и на исследования, которые могут потребоваться (см. таблицу Некоторые причины и признаки головных болей).

Врачи расспрашивают о характеристиках головной боли:

как часто она возникает;

как долго оно продолжается;

где возникает боль;

насколько она интенсивна;

какой характер боли (например, пульсирующая, тупая или острая, как нож);

есть ли какие-либо сопутствующие симптомы;

как быстро внезапная головная боль достигает максимальной интенсивности;

что провоцирует головную боль (например, возникает ли она только в положении стоя), что усугубляет ее и что ее облегчает.

Врачи также могут спросить о том:

возникали ли головные боли раньше;

повторялись ли приступы головной боли, и если да, когда это началось и как часто возникает головная боль;

является ли данная головная боль такой же, как раньше, или же она отличается от предыдущих головных болей.

Врачи также спрашивают о факторах риска головной боли. Они включают:

прием определенных лекарственных препаратов или веществ (в частности употребление слишком большого количества кофеина или его прекращение);

не имеется ли заболеваний, которые могут объяснить причину головной боли;

не было ли у членов семьи интенсивных головных болей;

не было ли недавно травмы головы;

не выполнялась ли недавно спинномозговая пункция.

Люди могут обдумать ответы на перечисленные выше вопросы и записать свои ответы перед посещением врача. Иногда врачи просят людей заполнить опросник головной боли, который покрывает большинство соответствующих вопросов. Пациенты могут заполнить опросник до визита и принести результаты с собой. Наличие этой информации в письменной форме может сэкономить время и помочь в проведении оценки.

Выполняется общее физикальное обследование. Оно направлено на обследование головы и шеи, а также головного мозга, спинного мозга и функции нервов (неврологическое обследование). Иногда также проводят обследование глаз.