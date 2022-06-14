Общие сведения о боли

Боль из-за травмы начинается с особых болевых рецепторов, разбросанных по всему телу. Такие болевые рецепторы передают сигналы в виде электрических импульсов по нервам в спинной мозг, а оттуда вверх в головной мозг. Иногда сигнал вызывает рефлекторный ответ (см. рисунок Рефлекторная дуга: без участия головного мозга). Когда сигнал достигает спинного мозга, немедленно отсылается обратный сигнал вдоль двигательных нервов на исходный болевой участок, что приводит к сокращению мышц без участия головного мозга. Например, при касании очень горячего предмета рука немедленно отдергивается. Такая рефлекторная реакция предотвращает необратимое повреждение. Болевой сигнал также отсылается в головной мозг. Только после того, как головной мозг обработает сигнал и воспримет его как болевой, боль осознается.

Болевые рецепторы и их нервные пути в разных частях тела отличаются друг от друга. По этой причине ощущение боли отличается в зависимости от вида и места травмы. Например, болевые рецепторы в коже многочисленны и способны передавать точную информацию, в том числе о том, где расположена травма и является ли причиной травмы острый предмет, например, как при ножевом ранении, или неострый, например, как при сдавливании, или при воздействии тепла, холода или зуда. В отличие от этого, количество болевых рецепторов во внутренних органах, например, в кишечнике, ограничено, и такие рецепторы не дают точную информацию. Кишечник можно прищемить, порезать или прижечь без генерирования болевого сигнала. Тем не менее, растягивание и давление может вызывать сильную боль в кишечнике даже по относительно безобидной причине, как, например, в результате захваченного пузырька газа. Головной мозг не может определить точную причину кишечной боли, местоположение которой трудно определить, и боль скорее всего будет казаться разлитой по большому участку.

Иногда боль, ощущаемая в одной части тела, неточно указывает на место нарушения, поскольку болевое ощущение является отражением проблемы в другом месте. Боль может быть реперкусионной, поскольку сигналы из нескольких частей тела часто проходят по одним и тем же нервным путям в спинном и головном мозге. Например, боль при инфаркте миокарда может ощущаться в шее, челюстях, руках, а также в брюшной полости. При приступе желчного пузыря боль может ощущаться в задней части плеча.

Рефлекторная дуга: Без участия головного мозга