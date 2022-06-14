Общие сведения о боли

Боль — это неприятное ощущение, сигнализирующее о реальной или возможной травме.
Боль является наиболее распространенной причиной обращения за медицинской помощью.
Боль может быть острой или ноющей, периодической или постоянной, пульсирующей или ровной. Иногда бывает очень трудно описать боль. Боль может ощущаться в одном месте или на большом участке. Интенсивность боли может различаться в диапазоне от слабой до непереносимой.
Способность переносить боль у людей значительно отличается. Некоторые люди с трудом переносят боль от небольшого пореза или синяка, в то время как другие способны переносить боль, вызванную серьезной аварией или ножевой раной. Способность выдерживать боль различается в зависимости от настроения, характера и обстоятельств. В момент возбуждения во время спортивного матча спортсмен может не заметить сильный кровоподтек, но после матча почувствует боль в полной силе, особенно если команда проиграла.
Взгляд на старение: боль;
Заболевания, вызывающие боль, распространены среди пожилых людей. Тем не менее, по мере старения пожилые люди меньше жалуются на боль. Причиной может быть снижение чувствительности тела или более стоическое отношение к боли. Некоторые пожилые люди ошибочно считают, что боль неизбежно сопровождает процесс старения, и, таким образом, преуменьшают боль или не сообщают о ней.
Наиболее распространенной причиной боли является костно-мышечное заболевание. Тем не менее, многие пожилые люди испытывают хроническую боль, которая может возникать по многим причинам.
Для пожилых людей воздействие боли может быть более серьезным:
Пожилые люди и обезболивающие препараты
У пожилых людей чаще возникают побочные эффекты от обезболивающих препаратов (анальгетиков) по сравнению с молодыми людьми, а вероятность усугубления тяжести некоторых побочных эффектов повышается. Анальгетики дольше остаются в организме, и пожилые люди могут быть более чувствительными к этим препаратам. Многие пожилые люди принимают несколько препаратов, что повышает вероятность взаимодействия препарата с анальгетиком. Такие взаимодействия могут снизить эффективность одного из препаратов или повысить риск возникновения побочных эффектов.
У пожилых людей чаще встречаются проблемы со здоровьем, повышающие риск развития побочных эффектов при приеме анальгетиков.
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен или напроксен, могут иметь побочные эффекты. Риск возникновения нескольких побочных эффектов выше у пожилых людей, особенно при наличии нескольких других заболеваний или приеме НПВП в высоких дозах. Например, у пожилых людей более высокая вероятность наличия заболеваний сердца или кровеносных сосудов (сердечно-сосудистой системы) либо факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. У людей с этими заболеваниями или факторами риска прием НПВП повышает риск инфаркта миокарда или инсульта, а также образования тромбов в ногах или сердечной недостаточности.
НПВП могут повреждать почки. Этот риск выше у пожилых людей, поскольку по мере старения человека почки, как правило, функционируют хуже. Риск развития повреждения почек также выше у людей с заболеванием почек, сердечной недостаточностью или заболеванием печени, которые среди пожилых людей встречаются чаще.
При приеме НПВП у пожилых людей чаще возникают язвы или кровотечения в пищеварительном тракте. Врачи могут назначить препарат, который поможет защитить пищеварительный тракт от такого повреждения. К таким препаратам относятся ингибиторы протонной помпы (например, омепразол) и мизопростол.
Во время применения НПВП пожилые люди должны обращаться к врачу, который в этом случае периодически проводит оценку на предмет побочных эффектов. Если это возможно, врачи также рекомендуют пожилым людям следующее:
Опиоиды с большей вероятностью вызывают проблемы у пожилых людей, которые, по-видимому, более чувствительны к этим препаратам, чем молодые люди. Кратковременный прием некоторыми пожилыми людьми опиоидов уменьшает боль и улучшает их способность функционировать физически, однако может ухудшать психические функции, что иногда приводит к спутанности сознания.
Опиоиды также увеличивают риск падений, а прием опиоидов в течение длительного времени может увеличивать риск остеопороза и переломов. Опиоиды вызывают запор и задержку мочеиспускания, что может привести к увеличению количества нарушений у пожилых людей.
Пожилые люди с большей вероятностью страдают заболеваниями или принимают лекарственные препараты, которые могут вызывать побочные эффекты от опиоидов, такие как:
Опиоиды также могут вызывать привыкание и зависимость
Врачи обычно лечат боль анальгетиками, которые с меньшей вероятностью вызывают побочные эффекты у пожилых людей. Например, ацетаминофен обычно более предпочтителен, чем НПВП, для лечения хронической слабой или умеренной боли в отсутствие воспаления. Определенные НПВП (индометацин и кеторолак), а также определенные опиоиды (например, пентазоцин) обычно не назначаются пожилым людям из-за риска развития побочных эффектов. Если опиоиды необходимы, врачи сначала назначают пожилым людям низкую дозу. При необходимости дозу постепенно повышают, а воздействие препарата контролируют. Бупренорфин может стать разумным выбором, особенно у пожилых людей с заболеванием почек, поскольку он может иметь более низкий риск побочных эффектов, чем другие опиоиды.
Немедикаментозные методы лечения, а также поддерживающий уход со стороны помощников и членов семьи иногда помогают пожилым людям контролировать боль и снижают потребность в применении анальгетиков.
Болевые пути
Боль из-за травмы начинается с особых болевых рецепторов, разбросанных по всему телу. Такие болевые рецепторы передают сигналы в виде электрических импульсов по нервам в спинной мозг, а оттуда вверх в головной мозг. Иногда сигнал вызывает рефлекторный ответ (см. рисунок Рефлекторная дуга: без участия головного мозга). Когда сигнал достигает спинного мозга, немедленно отсылается обратный сигнал вдоль двигательных нервов на исходный болевой участок, что приводит к сокращению мышц без участия головного мозга. Например, при касании очень горячего предмета рука немедленно отдергивается. Такая рефлекторная реакция предотвращает необратимое повреждение. Болевой сигнал также отсылается в головной мозг. Только после того, как головной мозг обработает сигнал и воспримет его как болевой, боль осознается.
Болевые рецепторы и их нервные пути в разных частях тела отличаются друг от друга. По этой причине ощущение боли отличается в зависимости от вида и места травмы. Например, болевые рецепторы в коже многочисленны и способны передавать точную информацию, в том числе о том, где расположена травма и является ли причиной травмы острый предмет, например, как при ножевом ранении, или неострый, например, как при сдавливании, или при воздействии тепла, холода или зуда. В отличие от этого, количество болевых рецепторов во внутренних органах, например, в кишечнике, ограничено, и такие рецепторы не дают точную информацию. Кишечник можно прищемить, порезать или прижечь без генерирования болевого сигнала. Тем не менее, растягивание и давление может вызывать сильную боль в кишечнике даже по относительно безобидной причине, как, например, в результате захваченного пузырька газа. Головной мозг не может определить точную причину кишечной боли, местоположение которой трудно определить, и боль скорее всего будет казаться разлитой по большому участку.
Иногда боль, ощущаемая в одной части тела, неточно указывает на место нарушения, поскольку болевое ощущение является отражением проблемы в другом месте. Боль может быть реперкусионной, поскольку сигналы из нескольких частей тела часто проходят по одним и тем же нервным путям в спинном и головном мозге. Например, боль при инфаркте миокарда может ощущаться в шее, челюстях, руках, а также в брюшной полости. При приступе желчного пузыря боль может ощущаться в задней части плеча.
Рефлекторная дуга: Без участия головного мозга
Рефлекторная дуга — это путь, по которому проходит нервный рефлекс, например, коленный рефлекс.
Что такое иррадиирующая боль?
Боль, ощущаемая в одной части тела, не всегда указывает на место нарушения, поскольку болевое ощущение в этом месте может быть отражением боли на другом участке. Например, боль при инфаркте миокарда может ощущаться исходящей из руки, поскольку сенсорная информация из сердца и руки сходится в одних и тех же нервных путях в спинном мозге.
Сравнение острой и хронической боли
Боль может быть острой или хронической. Под острой болью понимают боль, которая начинается внезапно и не длится долго (дни или недели). Хроническая боль длится несколько месяцев или лет.
Сильная острая боль может привести к развитию тревожности, быстрому сердцебиению, повышенной частоте дыхания, повышенному артериальному давлению, потливости и расширенным зрачкам. Обычно при хронической боли такие эффекты не проявляются, но могут возникать другие нарушения, например, депрессия, беспокойный сон, пониженная энергичность, плохой аппетит, потеря массы тела, снижение полового влечения, а также потеря интереса к различным видам активности.
Причины боли
Различные виды боли имеют разные причины.
Ноцицептивная боль вызвана стимуляцией болевых рецепторов. Ее причиной является травма тканей тела. Большинство болевых ощущений, особенно острая боль, представляют собой ноцицептивную боль.
Невропатическая боль вызвана повреждением или дисфункцией головного мозга или спинного мозга (центральная нервная система) либо нервов за пределами головного и спинного мозга (периферическая нервная система). Она может возникать в следующих случаях:
Сдавливается конкретный нерв, например, опухолью или при разрыве диска в позвоночнике, вызывая боль в пояснице и/или боль, которая иррадиирует вниз по ноге. Сдавливается нерв в кисти, приводя к развитию синдрома запястного канала.
Повреждаются нервы, как это происходит при сахарном диабете или постгерпетической невралгии (боль после опоясывающего лишая).
Головной мозг и спинной мозг не обрабатывают болевые сигналы нормально или что-то мешает этой обработке, как это происходит при фантомной боли в конечностях и комплексном региональном болевом синдроме.
При диабете повреждаются нервы за пределами головного и спинного мозга (периферические нервы). Симптомы включают онемение, покалывание и боль в пальцах ног, ступнях и иногда руках.
При постгерпетической невралгии в области, где сыпь появилась впервые, появляется боль, и она становится болезненной при прикосновении.
Ноцицептивная или невропатическая боль (или оба типа боли) может быть как острой, так и хронической болью. Например, хроническую боль в пояснице и большинство видов боли при раке вызывает в основном непрерывная стимуляция болевых рецепторов (ноцицептивная боль). Однако при таких заболеваниях боль может также возникать в результате повреждения нерва (невропатическая боль).
Психологические факторы, такие как депрессия также могут способствовать появлению боли. Психологические факторы часто влияют на то, как люди ощущают боль, и на ее интенсивность, однако эти факторы редко являются единственной причиной боли.
Оценка боли
Для оценки состояния врачи расспрашивают пациента об истории и характеристиках боли, а также о ее влиянии на жизнедеятельность больного. Ответы пациента помогают установить причину и разработать стратегию лечения. Вопросы могут включать:
Где вы испытываете боль?
Каков характер боли (например, острая, тупая, спастическая)?
Когда началась боль? Случались ли какие-либо травмы?
Как боль началась? Началась ли боль внезапно или усиливалась постепенно?
Присутствует ли боль постоянно, или приходит и уходит?
Возникает ли боль предсказуемо после определенных действий (например, приема пищи или физического напряжения) или при определенных положениях тела? Что еще усиливает боль?
Можно ли облегчать боль какими-либо действиями?
Влияет ли боль на способность выполнять повседневные действия или общаться с другими людьми? Влияет ли боль на сон, аппетит и функцию кишечника и мочевого пузыря? Если влияет, то как?
Влияет ли боль на настроение и самочувствие? Сопровождается ли боль чувством депрессии или тревоги?
Для оценки степени тяжести боли иногда используется шкала от 0 (боли нет) до 10 (сильная боль), или пациента просят классифицировать боль как слабую, умеренную, сильную или невыносимую. Для определения тяжести боли у детей и у пациентов с проблемами в общении (например, вследствие инсульта) используется серия нарисованных лиц с выражениями от улыбающегося до нахмуренного и плачущего.
Шкала для оценки боли: Насколько сильна боль?
Поскольку силу боли трудно передать, врачи часто используют шкалу боли для определения степени ее тяжести.
Врачи всегда стараются установить, является ли причиной боли физическое расстройство. Многие хронические заболевания (например, рак, артрит, серповидноклеточная анемия и воспалительное заболевание кишечника) вызывают боль, что также происходит при острых нарушениях (например, ранах, ожогах, разрывах мышц, переломах костей, растянутых связках, аппендиците, камнях в почках и инфаркте миокарда).
Врачи используют специальные технические приемы для обнаружения источников боли. Врачи двигают руками и ногами пациента в обычном диапазоне движений, чтобы проверить, не вызывают ли такие движения боль. Травма, повторяющийся стресс, хроническая боль и другие нарушения могут приводить к тому, что определенные участки тела (называемые триггерными областями) становятся сверхчувствительными. Врачи прикасаются к различным точкам, чтобы определить, не являются ли они триггерными областями боли. Для проверки потери чувствительности или появления необычных ощущений к коже прикасаются различными предметами (например, тупым ключом и острой булавкой).
Врачи также рассматривают причины эмоционального или психического характера. Психические расстройства (например депрессия и тревожность) могут усугублять боль. Поскольку депрессия и тревога могут развиваться в результате хронической боли, отличить причину от следствия бывает трудно. Иногда у людей с болью есть признаки психологических расстройств, однако отсутствуют признаки нарушения, которое могло бы объяснить боль и степень ее тяжести. Такая боль называется психогенной или психофизиологической болью.
Врачи спрашивают, какие лекарства (в том числе безрецептурные) и другие методы лечения использовал пациент для лечения боли, а также были ли они эффективными. При подозрении на злоупотребление опиоидами или другими веществами требуется дальнейшее обследование.