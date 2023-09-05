Общие сведения о роли натрия в организме

Натрий является одним из электролитов в организме, которые представляют собой минералы, необходимые организму в относительно больших количествах. Электролиты переносят электрический заряд, когда они растворены в жидкости организма, такой, как кровь. (См. также Общие сведения об электролитах)

Большая часть натрия в организме находится в крови и в жидкости внеклеточного пространства. Натрий помогает организму поддерживать нормальный баланс жидкостей (см. Вода в организме). Натрий играет основную роль в нормальном функционировании нервов и мышц.

Натрий поступает в организм с пищей и питьем и выходит из него главным образом с потом и мочой. Здоровые почки поддерживают достаточный уровень натрия в организме, корректируя его количество, выводимое с мочой. Когда употребление и потеря натрия не уравновешены, его общее количество в организме изменяется. Количество (концентрация) натрия в крови может быть

Слишком низкой (гипонатриемия)

Слишком высокой (гипернатриемия)

Контроль объема крови Общее количество натрия в организме влияет на количество жидкости в крови (объем крови) и во внеклеточном пространстве. Организм постоянно контролирует объем крови и концентрацию натрия. Если их уровень чересчур повышается, датчики в сердце, кровеносных сосудах и почках выявляют это повышение и дают почкам команду повысить выведение натрия для нормализации объема крови. Если объем крови или концентрация натрия чересчур снижаются, сенсоры активируют механизмы для увеличения объема крови. Эти механизмы включают: Почки стимулируют секрецию гормона альдостерона надпочечниками. Альдостерон заставляет почки удерживать натрий и выводить калий. При удержании натрия вырабатывается меньшее количество мочи, вызывая увеличение объема крови.

Гипофиз секретирует вазопрессин (иногда называется антидиуретический гормон). Вазопрессин заставляет почки сберегать воду.