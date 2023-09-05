Общие сведения о роли натрия в организме

Натрий является одним из электролитов в организме, которые представляют собой минералы, необходимые организму в относительно больших количествах. Электролиты переносят электрический заряд, когда они растворены в жидкости организма, такой, как кровь. (См. также Общие сведения об электролитах)
Большая часть натрия в организме находится в крови и в жидкости внеклеточного пространства. Натрий помогает организму поддерживать нормальный баланс жидкостей (см. Вода в организме). Натрий играет основную роль в нормальном функционировании нервов и мышц.
Натрий поступает в организм с пищей и питьем и выходит из него главным образом с потом и мочой. Здоровые почки поддерживают достаточный уровень натрия в организме, корректируя его количество, выводимое с мочой. Когда употребление и потеря натрия не уравновешены, его общее количество в организме изменяется. Количество (концентрация) натрия в крови может быть
Слишком низкой (гипонатриемия)
Слишком высокой (гипернатриемия)
Контроль объема крови
Общее количество натрия в организме влияет на количество жидкости в крови (объем крови) и во внеклеточном пространстве. Организм постоянно контролирует объем крови и концентрацию натрия.
Если их уровень чересчур повышается, датчики в сердце, кровеносных сосудах и почках выявляют это повышение и дают почкам команду повысить выведение натрия для нормализации объема крови.
Если объем крови или концентрация натрия чересчур снижаются, сенсоры активируют механизмы для увеличения объема крови. Эти механизмы включают:
Почки стимулируют секрецию гормона альдостерона надпочечниками. Альдостерон заставляет почки удерживать натрий и выводить калий. При удержании натрия вырабатывается меньшее количество мочи, вызывая увеличение объема крови.
Гипофиз секретирует вазопрессин (иногда называется антидиуретический гормон). Вазопрессин заставляет почки сберегать воду.
Поддержание баланса жидкости и натрия у пожилых людей
С возрастом организм теряет способность поддерживать баланс натрия и жидкости по нескольким причинам:
Снижение чувства жажды. С возрастом чувство жажды возникает медленнее и менее интенсивно, поэтому люди могут не употреблять жидкости, когда это необходимо.
Изменения почек. С возрастом почки теряют способность извлекать воду и электролиты из мочи (концентрировать мочу), поэтому с мочой может выводиться большее количество воды.
Уменьшение количества жидкости в организме. У пожилых людей количество жидкости в организме уменьшается. У пожилых людей только 45 % массы тела является жидкостью по сравнению с 60 % у молодых людей. Это изменение означает, что незначительная потеря жидкости и натрия, которая может возникнуть вследствие повышения температуры или недостаточного употребления продуктов питания и жидкости (иногда в течение одного-двух дней), может иметь более серьезные последствия для пожилых людей.
Неспособность получения воды. У некоторых пожилых людей имеются проблемы с подвижностью или другие физические проблемы, которые не дают им напиться, когда они хотят пить. Пациенты могут страдать деменцией, которая не позволяет им понять, что они хотят пить, или сказать об этом. Они обычно зависят от других лиц, которые обеспечивают их водой.
Лекарственные препараты: Многие пожилые люди принимают лекарственные препараты от повышенного артериального давления, сахарного диабета или заболеваний сердца, которые являются причиной выведения организмом повышенного количества жидкости или усиливают потерю жидкости под воздействием заболевания.
Описанные выше ситуации могут привести к потере жидкости или потреблению недостаточного количества жидкости и стать причиной высокого уровня натрия в крови (гипернатриемия) и/или обезвоживания. Поскольку эти ситуации более распространены у пожилых людей, среди них также более распространена гипернатриемия. Гипернатриемия может иметь серьезные последствия для пожилых людей, а в тяжелых случаях может приводить к спутанности сознания (делирию), коме и смерти.
Также у пожилых людей чаще возникает избыток уровня жидкости и натрия, поскольку у них чаще бывают заболевания, которые обычно приводят к избытку жидкости (гиперволемия) — сердечная недостаточность, заболевания печени и почек.
У пожилых людей чаще бывает низкий уровень натрия в крови (гипонатриемия). Гипонатриемия обычно возникает, когда организм удерживает слишком много жидкости, что обычно происходит при сердечной недостаточности или заболевании печени. Гипонатриемия также возникает у пожилых людей, которые принимают некоторые типы диуретиков (тиазидные диуретики, такие как гидрохлортиазид), особенно если почки функционируют плохо. Диуретики, которые иногда называются мочегонными препаратами — это препараты, которые помогают организму выводить избыток жидкости. Гипонатриемию у пожилых людей также может вызвать употребление жидких пищевых добавок или внутривенное введение жидкостей с низким содержанием натрия при госпитализации.