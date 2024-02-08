Тиреоидит Хашимото

Зоб Хашимото — хроническое, аутоиммунное воспаление щитовидной железы.

Зоб Хашимото возникает, когда антитела в организме атакуют клетки щитовидной железы (аутоиммунная реакция).

Сначала щитовидная железа может функционировать нормально, быть недостаточно активной (гипотиреоз) или реже гиперактивной (гипертиреоз).

У большинства пациентов со временем возникает гипотиреоз.

Пациенты с гипотиреозом обычно чувствуют усталость и не могут переносить холод.

Диагноз основывается на результатах физикального обследования и анализов крови.

Пациенты с гипотиреозом вынуждены принимать гормон щитовидной железы в течение всей оставшейся жизни.

(См. также Общие сведения о щитовидной железе).

Тиреоидитом называют любое воспаление щитовидной железы. Воспаление щитовидной железы может быть вызвано вирусной инфекцией или аутоиммунным заболеванием.

Зоб Хашимото является наиболее распространенным типом тиреоидита и наиболее частой причиной гипотиреоза. По неизвестным причинам организм восстает против себя самого (аутоиммунная реакция). В щитовидную железу проникают лейкоциты, вырабатываются антитела, которые атакуют щитовидную железу (антитиреоидные антитела).

Приблизительно у 50 % пациентов с зобом Хашимото функция щитовидной железы снижена изначально. У большинства остальных пациентов поначалу функция щитовидной железы нормальная (хотя у незначительного количества пациентов железа изначально проявляет повышенную активность), после чего наблюдается снижение функции.

У некоторых пациентов с зобом Хашимото имеются другие эндокринные заболевания, например, диабет, снижение функции надпочечников или паращитовидных желез, а также другие аутоиммунные нарушения, такие как злокачественная анемия, ревматоидный артрит, синдром Шегрена или системная красная волчанка (волчанка).

Зоб Хашимото наиболее распространен среди женщин, особенно среди пожилых женщин, он часто наблюдается у родственников. Заболевание чаще возникает у пациентов с определенными хромосомными отклонениями, включая синдром Дауна, синдром Тернера и синдром Кляйнфельтера.

Симптомы тиреоидита Хашимото Зоб Хашимото часто начинается с безболезненного, плотного увеличения щитовидной железы или чувства распирания в области шеи. Железа имеет эластичную консистенцию, иногда в ней прощупываются бугорки. При сниженной функции щитовидной железы пациенты могут чувствовать усталость и непереносимость холода, а также у них возникают другие симптомы гипотиреоза. Небольшое количество людей с повышенной активностью щитовидной железы (гипертиреоз) изначально могут ощущать сокращения сердца (сильное сердцебиение) или нервозность и непереносимость тепла.

Диагностика тиреоидита Хашимото Анализы крови для оценки функции щитовидной железы (измерение уровня тиреотропного гормона и тироксина, а также измерение уровня трийодтиронина при подозрении на гипертиреоз)

Тиреоидные антитела

Иногда ультразвуковое исследование щитовидной железы Врачи проводят обследование щитовидной железы. Они пальпируют шею человека, чтобы увидеть, увеличена ли щитовидная железа, болезненна ли она, и содержит ли уплотнения (узелки). Если в щитовидной железе прощупываются бугорки (узелки), то может проводиться ультразвуковое исследование щитовидной железы. Врачи измеряют в крови уровень гормона щитовидной железы тироксина (T4) и тиреотропного гормона (ТТГ, гормон, вырабатываемый гипофизом для стимуляции щитовидной железы для выработки тиреоидных гормонов) для оценки функционирования железы (анализы функции щитовидной железы). Если врачи подозревают у человека наличие гипертиреоза, они измеряют уровень гормона трийодтиронина (T3) в крови. Они также проводят анализ крови на антитела, которые могут атаковать щитовидную железу.