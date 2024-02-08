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Тиреоидит Хашимото

(аутоиммунный тиреоидит)

Авторы:Laura Boucai, MD, Weill Cornell Medical College
Проверено/пересмотрено февр. 2024
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Основная информация

Зоб Хашимото — хроническое, аутоиммунное воспаление щитовидной железы.

  • Зоб Хашимото возникает, когда антитела в организме атакуют клетки щитовидной железы (аутоиммунная реакция).

  • Сначала щитовидная железа может функционировать нормально, быть недостаточно активной (гипотиреоз) или реже гиперактивной (гипертиреоз).

  • У большинства пациентов со временем возникает гипотиреоз.

  • Пациенты с гипотиреозом обычно чувствуют усталость и не могут переносить холод.

  • Диагноз основывается на результатах физикального обследования и анализов крови.

  • Пациенты с гипотиреозом вынуждены принимать гормон щитовидной железы в течение всей оставшейся жизни.

(См. также Общие сведения о щитовидной железе).

Тиреоидитом называют любое воспаление щитовидной железы. Воспаление щитовидной железы может быть вызвано вирусной инфекцией или аутоиммунным заболеванием.

Зоб Хашимото является наиболее распространенным типом тиреоидита и наиболее частой причиной гипотиреоза. По неизвестным причинам организм восстает против себя самого (аутоиммунная реакция). В щитовидную железу проникают лейкоциты, вырабатываются антитела, которые атакуют щитовидную железу (антитиреоидные антитела).

Приблизительно у 50 % пациентов с зобом Хашимото функция щитовидной железы снижена изначально. У большинства остальных пациентов поначалу функция щитовидной железы нормальная (хотя у незначительного количества пациентов железа изначально проявляет повышенную активность), после чего наблюдается снижение функции.

У некоторых пациентов с зобом Хашимото имеются другие эндокринные заболевания, например, диабет, снижение функции надпочечников или паращитовидных желез, а также другие аутоиммунные нарушения, такие как злокачественная анемия, ревматоидный артрит, синдром Шегрена или системная красная волчанка (волчанка).

Зоб Хашимото наиболее распространен среди женщин, особенно среди пожилых женщин, он часто наблюдается у родственников. Заболевание чаще возникает у пациентов с определенными хромосомными отклонениями, включая синдром Дауна, синдром Тернера и синдром Кляйнфельтера.

Симптомы тиреоидита Хашимото

Зоб Хашимото часто начинается с безболезненного, плотного увеличения щитовидной железы или чувства распирания в области шеи. Железа имеет эластичную консистенцию, иногда в ней прощупываются бугорки. При сниженной функции щитовидной железы пациенты могут чувствовать усталость и непереносимость холода, а также у них возникают другие симптомы гипотиреоза. Небольшое количество людей с повышенной активностью щитовидной железы (гипертиреоз) изначально могут ощущать сокращения сердца (сильное сердцебиение) или нервозность и непереносимость тепла.

Диагностика тиреоидита Хашимото

  • Анализы крови для оценки функции щитовидной железы (измерение уровня тиреотропного гормона и тироксина, а также измерение уровня трийодтиронина при подозрении на гипертиреоз)

  • Тиреоидные антитела

  • Иногда ультразвуковое исследование щитовидной железы

Врачи проводят обследование щитовидной железы. Они пальпируют шею человека, чтобы увидеть, увеличена ли щитовидная железа, болезненна ли она, и содержит ли уплотнения (узелки).

Если в щитовидной железе прощупываются бугорки (узелки), то может проводиться ультразвуковое исследование щитовидной железы.

Врачи измеряют в крови уровень гормона щитовидной железы тироксина (T4) и тиреотропного гормона (ТТГ, гормон, вырабатываемый гипофизом для стимуляции щитовидной железы для выработки тиреоидных гормонов) для оценки функционирования железы (анализы функции щитовидной железы). Если врачи подозревают у человека наличие гипертиреоза, они измеряют уровень гормона трийодтиронина (T3) в крови. Они также проводят анализ крови на антитела, которые могут атаковать щитовидную железу.

Лечение тиреоидита Хашимото

  • Обычно заместительная терапия гормонами щитовидной железы, когда у человека присутствуют симптомы гипотиреоза, а уровень ТТГ в крови повышен

  • Избегание избытка йода в пище или пищевых добавках

У большинства пациентов со временем возникает гипотиреоз, и они вынуждены до конца жизни получать заместительную терапию гормонами щитовидной железы. Гормон щитовидной железы также позволяет добиться уменьшения размера увеличенной железы.

Людям с тиреоидитом Хашимото, которые не принимают гормонозаместительную терапию гормонами щитовидной железы, следует избегать высоких доз йода (который может вызвать гипотиреоз) из естественных источников, таких как таблетки с бурыми водорослями и морские водоросли. Тем не менее, йодированная соль и хлеб, обогащенный йодом, разрешены, поскольку они содержат малое количество йода.

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.