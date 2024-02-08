Гипотиреоз — пониженная активность щитовидной железы, которая приводит к нарушенной выработке гормонов щитовидной железы и замедлению жизненно важных функций организма.
У пациента появляется унылое выражение лица, хриплый голос, замедленная речь, веки опущены, глаза и лицо отечные.
Обычно для подтверждения диагноза требуется всего один анализ крови.
Большинство пациентов с гипотиреозом вынуждены принимать гормон щитовидной железы в течение всей жизни.
Щитовидная железа секретирует гормоны щитовидной железы, которые контролируют скорость химических реакций в организме (интенсивность метаболизма). Гормоны щитовидной железы оказывают воздействие на многие жизненно важные функции организма, например, на частоту сердечных сокращений, скорость сжигания калорий, сохранение эластичности кожи, рост, выработку тепла, фертильность и пищеварение. Существует два гормона щитовидной железы:
T4: Тироксин (также называемый тетрайодтиронин)
T3: Трийодтиронин
тиреотропный гормон, который стимулирует щитовидную железу для выработки гормонов щитовидной железы; Гипофиз замедляет или ускоряет высвобождение ТТГ, в зависимости от слишком сильного повышения или понижения уровня гормонов щитовидной железы, циркулирующих в крови. (См. также Общие сведения о щитовидной железе).
Гипотиреоз является распространенным заболеванием, особенно среди пожилых людей, в частности среди женщин. Он поражает приблизительно 10 % пожилых женщин. Однако заболевание может появиться в любом возрасте.
Микседемой называют очень тяжелую форму гипотиреоза.
Причины гипотиреоза
Гипотиреоз может быть:
первичным;
вторичным.
Первичный гипотиреоз возникает в связи с нарушением функции самой щитовидной железы. Наиболее частой причиной в Соединенных Штатах Америки является:
Тиреоидит Хашимото: Гипотиреоз развивается по мере постепенного разрушения щитовидной железы.
Другие причины первичного гипотиреоза включают:
Воспаление щитовидной железы (тиреоидит)
Лечение гипертиреоза или рака щитовидной железы;
Недостаток йода
Облучение головы и шеи
Наследственные заболевания, в результате которых происходит нарушение выработки или секреции щитовидной железой достаточного количества гормонов
В зависимости от причины воспаление щитовидной железы (тиреоидит) может вызывать постоянный или временный гипотиреоз. Зоб Хашимото постепенно разрушает щитовидную железу и обычно вызывает необратимый гипотиреоз. Подострый тиреоидит, вероятно, вызван вирусной инфекцией. Другой причиной является аутоиммунное воспаление, которое обычно развивается после родов (бессимптомный лимфоцитарный тиреоидит). При подостром тиреоидите и бессимптомном лимфоцитарном тиреоидите гипотиреоз обычно является временным, поскольку щитовидная железа не разрушена.
Лечение гипертиреоза или рака щитовидной железы может вызвать гипотиреоз, поскольку применение радиоактивного изотопа йода или лекарственных препаратов во время лечения влияет на способность организма вырабатывать гормоны щитовидной железы. Хирургическое удаление щитовидной железы приводит к недостаточной выработке тиреоидного гормона.
Хронический дефицит йода в рационе питания является наиболее распространенной причиной гипотиреоза в странах, где йод не добавляют к соли. Однако недостаток йода является редкой причиной гипотиреоза в США, поскольку его добавляют в поваренную соль, а также используют для стерилизации вымени молочного скота, поэтому он присутствует в молочных продуктах.
Облучение головы и шеи, обычно назначаемое в виде лучевой терапии для лечения рака, также может вызывать гипотиреоз.
Редкие причины гипотиреоза включают некоторые наследственные заболевания, при которых аномальные ферменты в клетках щитовидной железы не позволяют ей вырабатывать или секретировать достаточное количество тиреоидных гормонов (см. также Гипотиреоз у младенцев и детей).
При вторичном гипотиреозе щитовидная железа не может секретировать достаточное количество тиреотропного гормона (ТТГ), необходимого для нормальной стимуляции щитовидной железы. Вторичный гипотиреоз встречается гораздо реже, чем первичный.
Симптомы гипотиреоза
Недостаточное количество гормонов щитовидной железы замедляет функционирование организма. Симптомы слабовыраженные и развиваются постепенно. Некоторые из них ошибочно можно принять за депрессию, особенно у пожилых людей.
Мимика лица притупляется.
Голос хриплый, и речь замедленная.
Веки опускаются.
Глаза и лицо опухают.
Волосы становятся жидкими, грубыми и сухими.
Кожа грубеет, шелушится, становится сухой и толстой.
Многие пациенты с гипотиреозом быстро устают, набирают лишний вес, у них возникают запоры, развиваются мышечные судороги, и они тяжело переносят холод. У некоторых пациентов возникает синдром запястного канала, который вызывает дрожь или боль в кистях. Пульс может замедлиться, ладони и подошвы окрашиваются в слабый оранжевый цвет (каротинемия), медленно выпадают наружные концы бровей. У некоторых пациентов, особенно у пожилых людей, наблюдается дезориентация или забывчивость — признаки, которые ошибочно можно принять за болезнь Альцгеймера или другие формы деменции. У женщин с гипотиреозом могут быть изменения менструальных циклов.
С разрешения издателя. Burman K, Becker K, Cytryn A, et al. Напечатано в Atlas of Clinical Endocrinology: Thyroid Diseases. Под редакцией SG Korenman (редактор серии) и MI Surks. Philadelphia, Current Medicine, 1999.
При гипотиреозе часто наблюдается повышенный уровень холестерина в крови.
Микседематозная кома
При отсутствии лечения гипотиреоз может со временем вызвать анемию, снижение температуры тела и сердечную недостаточность. Данное заболевание может прогрессировать, может развиться дезориентация, ступор или кома (микседематозная кома). Микседематозная кома является угрожающим жизни осложнением, при котором замедляется дыхание, возникают судорожные припадки и снижается поступление крови к головному мозгу. Микседематозную кому у пациента с гипотиреозом может вызвать физический стресс, например, воздействие холода, а также инфекция, травма, хирургическое вмешательство и прием лекарственных средств, например, седативных препаратов, которые подавляют функцию головного мозга.
Диагностика гипотиреоза
Измерение уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови
Врачи обычно подозревают гипотиреоз на основании симптомов и результатов медицинского осмотра, включая замедленный пульс.
Обычно гипотиреоз можно диагностировать с помощью одного простого анализа — измерения уровня ТТГ. При пониженной активности щитовидной железы уровень ТТГ высокий.
В тех редких ситуациях, когда гипотиреоз вызван недостаточной секрецией ТТГ, необходим второй анализ крови. При проведении анализа крови измеряется уровень гормона щитовидной железы T4 (тироксина, или тетрайодтиронина). Низкий уровень подтверждает диагноз гипотиреоза, если уровень свободного T4 также низкий. В этом случае обычно проводится оценка функции гипофиза с помощью анализов его функции и визуализирующих исследований.
Лечение гипотиреоза
Заместительная терапия гормонами щитовидной железы
Лечение включает гормонозаместительную терапию с применением одного из пероральных препаратов. Предпочтительной формой гормонозаместительной терапии является синтетический гормон T4 (левотироксин). Другая форма включает применение препаратов высушенных щитовидных желез животных, но ее, как правило, больше не используют. В целом препараты высушенных щитовидных желез менее эффективны, чем синтетической гормон T4, поскольку содержание гормонов щитовидной железы в таблетке может варьироваться.
В экстренных ситуациях, как например, при микседематозной коме, врачи могут назначить синтетический T4, T3 (трийодтиронин) или внутривенное введение обоих препаратов.
Лечение начинается с низких доз гормона щитовидной железы, поскольку слишком высокая доза может вызвать серьезные побочные эффекты, хотя высокие дозы могут быть в итоге необходимыми. У пожилых людей, которые чаще всего попадают в группу риска развития побочных эффектов, начальная доза и скорость увеличения являются очень низкими. Доза медленно повышается, пока уровень ТТГ в крови не вернется к норме.
Во время беременности дозы обычно необходимо увеличивать.