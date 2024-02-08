Гипотиреоз может быть:

первичным;

вторичным.

Первичный гипотиреоз возникает в связи с нарушением функции самой щитовидной железы. Наиболее частой причиной в Соединенных Штатах Америки является:

Тиреоидит Хашимото: Гипотиреоз развивается по мере постепенного разрушения щитовидной железы.

Другие причины первичного гипотиреоза включают:

Воспаление щитовидной железы (тиреоидит)

Лечение гипертиреоза или рака щитовидной железы;

Недостаток йода

Облучение головы и шеи

Наследственные заболевания, в результате которых происходит нарушение выработки или секреции щитовидной железой достаточного количества гормонов

В зависимости от причины воспаление щитовидной железы (тиреоидит) может вызывать постоянный или временный гипотиреоз. Зоб Хашимото постепенно разрушает щитовидную железу и обычно вызывает необратимый гипотиреоз. Подострый тиреоидит, вероятно, вызван вирусной инфекцией. Другой причиной является аутоиммунное воспаление, которое обычно развивается после родов (бессимптомный лимфоцитарный тиреоидит). При подостром тиреоидите и бессимптомном лимфоцитарном тиреоидите гипотиреоз обычно является временным, поскольку щитовидная железа не разрушена.

Лечение гипертиреоза или рака щитовидной железы может вызвать гипотиреоз, поскольку применение радиоактивного изотопа йода или лекарственных препаратов во время лечения влияет на способность организма вырабатывать гормоны щитовидной железы. Хирургическое удаление щитовидной железы приводит к недостаточной выработке тиреоидного гормона.

Хронический дефицит йода в рационе питания является наиболее распространенной причиной гипотиреоза в странах, где йод не добавляют к соли. Однако недостаток йода является редкой причиной гипотиреоза в США, поскольку его добавляют в поваренную соль, а также используют для стерилизации вымени молочного скота, поэтому он присутствует в молочных продуктах.

Облучение головы и шеи, обычно назначаемое в виде лучевой терапии для лечения рака, также может вызывать гипотиреоз.

Редкие причины гипотиреоза включают некоторые наследственные заболевания, при которых аномальные ферменты в клетках щитовидной железы не позволяют ей вырабатывать или секретировать достаточное количество тиреоидных гормонов (см. также Гипотиреоз у младенцев и детей).

При вторичном гипотиреозе щитовидная железа не может секретировать достаточное количество тиреотропного гормона (ТТГ), необходимого для нормальной стимуляции щитовидной железы. Вторичный гипотиреоз встречается гораздо реже, чем первичный.