Синдром Кушинга может также возникать у людей, которые должны принимать большие дозы кортикостероидов (например, преднизона) в связи с серьезным заболеванием. Кортикостероиды часто используются для лечения многих воспалительных, аллергических и аутоиммунных заболеваний. Распространенные примеры: астма, ревматоидный артрит, системная красная волчанка, многие кожные заболевания и множество других заболеваний. У пациентов, принимающих большие дозы таких препаратов, появляются те же симптомы, что и у людей, у которых организм вырабатывает большие количества гормона. Симптомы могут время от времени возникать даже в случае применения кортикостероидов в виде ингаляций, как при лечении бронхиальной астмы, или при наружном применении в связи с заболеваниями кожи.

Прием больших доз кортикостероидов не только провоцирует развитие синдрома Кушинга, но также может угнетать функцию надпочечников (недостаточность надпочечников). Это угнетение происходит потому, что кортикостероиды дают сигнал гипоталамусу и гипофизу прекратить синтез гормонов, обычно стимулирующих функцию надпочечников. Таким образом, если пациент резко прекращает принимать кортикостероиды, организм не может достаточно быстро восстановить функцию надпочечников, что приводит к временной недостаточности надпочечников. Кроме того, в случае стресса организм не способен стимулировать выработку необходимых дополнительных кортикостероидов.

Поэтому врачи никогда резко не отменяют кортикостероиды, если пациенты принимали их более 2 или 3 недель. Вместо этого врачи постепенно снижают дозу в течение нескольких недель, а иногда и месяцев.

Кроме того, заболевшим или испытывающим серьезный стресс людям, принимающим кортикостероиды, может потребоваться повышение дозы. Людям, заболевшим или испытавшим серьезный стресс в течение нескольких недель после снижения дозы и прекращения приема кортикостероидов, может потребоваться возобновление приема кортикостероидов.