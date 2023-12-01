Сначала врачи расспрашивают пациента о его симптомах и медицинском анамнезе. Затем проводят физикальное обследование. Данные, полученные врачами при сборе анамнеза и физикальном обследовании, часто указывают на причину размытого зрения и на исследования, которые могут потребоваться (см. таблицу Некоторые причины и признаки размытого зрения).

Врачи задают пациентам много вопросов о симптомах, потому что очень важно точно понять, что именно человек имеет в виду, говоря о размытом зрении. Например, больные, у которые на самом деле произошло выпадение части поля зрения (дефект поля зрения), могут описать это ощущение только как размытое зрение. Наличие других симптомов глазных болезней, таких как покраснение глаз, повышенная чувствительность к свету, плавающие помутнения, ощущение внезапных вспышек света, похожих на молнии, пятна или звездочки (фотопсия) и боль при движении или отсутствии движений глазами, помогают врачам установить причину. Врачи также расспрашивают о влиянии темноты (ночное зрение) и яркого освещения (например, появление размытости, вспышек звездочек или ореолов), а также выясняют, носит ли человек контактные линзы.

Кроме того, врачи расспрашивают о симптомах и заболеваниях, которые известны как факторы риска глазных болезней (например, повышенное артериальное давление, диабет, ВИЧ или СПИД, и серповидноклеточная анемия).

Обследование глаз может быть единственной процедурой, которую следует пройти.

Проверка остроты зрения — это первый шаг. В идеале, острота зрения проверяется, когда человек находится на расстоянии 6 метров от стандартной таблицы для исследования остроты зрения (таблица Снеллена), которая висит на стене или проецируется на стену. Если это исследование выполнить невозможно, то приблизительная острота измеряется с помощью таблицы для проверки зрения вблизи, удерживаемой на расстоянии около 36 сантиметров от глаза. Каждый глаз проверяют отдельно, закрывая другой. Острота зрения проверяется в очках, которые носит человек. Иногда врач просит посмотреть через устройство с точечным отверстием. С помощью такого устройства, как правило, можно почти полностью устранить рефракционные аномалии, но нельзя скорректировать размытость зрения, вызванную другими причинами.

Обследование глаз — также важная процедура. Врач внимательно обследует весь глаз с помощью офтальмоскопа (лампы с увеличительными линзами, которая освещает заднюю часть глаза), щелевой лампы (прибора, который позволяет врачу обследовать глаз при сильном увеличении) или с помощью обоих приборов. Часто перед проведением офтальмоскопии зрачки расширяют с помощью капель. Измеряется давление внутри глаза (внутриглазное давление) (процедура называется тонометрией).

Симптомы и результаты, полученные во время обследования глаза, часто помогают установить причину. Например, если острота зрения восстанавливается с помощью корректирующих линз или устройства с точечным отверстием, а результаты прочих обследований глаза в норме, значит причиной размытого зрения является простая рефракционная аномалия.

У человека с внезапным, резким проявлением заболевания симптомы дальнозоркости могут быть более заметны, даже у людей в возрасте около 40 лет, которым ранее никогда не требовались корректирующие линзы для чтения. Ранее нераспознанная дальнозоркость является распространенной причиной размытого зрения у госпитализированных людей.