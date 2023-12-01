Размытое зрение является самым распространенным симптомом нарушения зрения. Когда врачи говорят о размытом зрении, как правило, они имею в виду снижение остроты и четкости зрения, которые развиваются постепенно. Внезапная полная потеря зрения в одном или обоих глазах (слепота) сюда не входит.
Причины размытого зрения
Размытое зрение имеет четыре общих механизма:
Заболевания, поражающие сетчатку, светочувствительную структуру в задней части глаза
Помутнение структур, которые в норме являются прозрачными (роговица, хрусталик и стекловидное тело — студенистое вещество, которым заполнено глазное яблоко), через которые должны пройти лучи света, чтобы попасть на сетчатку
Заболевания, поражающие нервные пути, по которым проходят сигналы, передающие зрительную информацию от глаза в мозг (например, зрительный нерв)
Неточное фокусирование лучей света на сетчатке (рефракционные аномалии)
Внутреннее строение глаза
При некоторых расстройствах могут быть задействованы два и более механизмов. Например, расстройства рефракции (способности к фокусировке) могут быть вызваны начальными проявлениями катаракты или обратимым отеком хрусталика, вызванным плохо поддающимся лечению диабетом.
При некоторых заболеваниях, которые становятся причиной размытого зрения, скорее всего наблюдаются и другие симптомы, такие, как боль в глазу и покраснение глаза, которые вынуждают больных обращаться за медицинской помощью (например, острые заболевания роговицы, такие как эрозии, язвы, кератит, вызванный вирусом простого герпеса, или опоясывающий герпес с поражением глаз).
Распространенные причины
Наиболее частыми причинами размытого зрения являются:
рефракционные аномалии (такие, как близорукость, дальнозоркость или астигматизм) — которые в целом являются наиболее распространенной причиной;
Возрастная дегенерация желтого пятна или возрастная макулярная дегенерация
повреждения сетчатки вследствие диабета (диабетическая ретинопатия);
Что такое астигматизм?
Астигматизм — это неравномерность кривизны роговицы или хрусталика. То есть роговица или хрусталик искривлены по-разному в разных направлениях. Такая разница приводит к тому, что свет проходит через разные плоскости и фокусируется по-разному. Например, вертикальные линии могут попадать в фокус, а горизонтальные нет (или наоборот). Однако неравномерность может быть в любой плоскости и часто не совпадает в обоих глазах. Человек с астигматизмом (каждый глаз необходимо проверять отдельно) видит одни линии более четко (то есть, они попадают в фокус), чем другие. Астигматизм можно скорректировать очками или контактными линзами. Часто он сочетается с близорукостью или дальнозоркостью.
Приведенная ниже диаграмма — это стандартная таблица, которая используется для проверки наличия астигматизма в каждом глазу поочередно.
Менее распространенные причины
К редким причинам размытого зрения относятся:
Наследственные заболевания, поражающие зрительный нерв, которые называются наследственными нейропатиями зрительного нерва (например, доминантная атрофия зрительного нерва и наследственная оптическая нейропатия Лебера)
Рубцевание роговицы вследствие дефицита витамина А (редко встречается в странах с высоким уровнем доходов)
Некоторые причины и признаки размытого зрения
Причина
Распространенные признаки*
Диагностический подход
Помутнение структур, которые в норме являются прозрачными
Симптомы нарастают постепенно
Утрата способности различать свет и тень (потеря контрастности) и появление бликов (ореолов и вспышек звездочек вокруг огней)
Часто у больных с факторами риска (например, пожилой возраст или прием кортикостероидов)
Обследование врачом
Рубцы роговицы, появившиеся вследствие травмы или инфекции
Обычно у больных, которые ранее перенесли травму или инфекцию
Обследование врачом
Заболевания, которые поражают сетчатку
Возрастная дегенерация желтого пятна или возрастная макулярная дегенерация
Обычно симптомы нарастают постепенно, но начало может быть и внезапным
В большей степени потеря центрального зрения (человек не видит того, что обычно видит прямо перед собой) и в меньшей степени периферического зрения (не видно того, что обычно видно по углам глаза)
Обследование врачом
Иногда визуализирующее обследование глаз, например, оптическая когерентная томография (специализированное визуализирующее исследование глазного дна) или флуоресцентная ангиография (с использованием флуоресцентного красителя для получения изображения глазного дна)
Инфекция сетчатки (может произойти при заражении цитомегаловирусом или токсоплазмой)
Обычно у больных с ВИЧ-инфекцией и другими заболеваниями, которые ослабляют иммунную систему
Часто покраснение глаза или боль
Анализы на выявление организмов, которые предположительно вызвали инфекцию
Пигментный ретинит (врожденная прогрессирующая дистрофия сетчатки)
Симптомы нарастают постепенно
Главным образом куриная слепота
Специальные исследования (такие, как измерение реагирования сетчатки на свет в разных условиях), которые выполняет офтальмолог
Ретинопатия (повреждение сетчатки), связанное с заболеваниями, от которых страдает весь организм, такими как повышенное артериальное давление (см. гипертензивная ретинопатия), системная красная волчанка (волчанка), диабет (см. диабетическая ретинопатия), макроглобулинемия Вальденстрема и множественная миелома или другие заболевания, которые могут привести к сгущению крови (синдром повышенной вязкости)
Часто у больных, которые страдают этими заболеваниями
Обычно наряду с потерей зрения наблюдаются и другие симптомы
Обследование врачом
Анализы и исследования на выявление заболеваний, которые могли вызвать ретинопатию
Факторы риска (например, диабетическая ретинопатия, увеит, отслойка сетчатки или травма глаза)
Нечеткость или искривленность зрения (например, прямые линии кажутся волнистыми)
Обследование врачом
Макулярное отверстие
Вначале нечеткость центрального зрения
оптическая когерентная томография;
Факторы риска (например, гипертензия, возраст, глаукома)
Безболезненная потеря зрения (обычно внезапная)
Иногда нечеткое зрение
Обследование врачом
Иногда флуоресцентная ангиография
Иногда оптическая когерентная томография (специальное визуализирующее исследование глазного дна)
Расстройства, которые влияют на зрительный нерв и его связь с мозгом
Пропуск ступенек, и человек не видит часть написанных или напечатанных букв
Измерение давления внутри глаза (тонометрия), исследование углов между структурами, такими, как роговица и радужная оболочка (гониоскопия), и проверку глазного нерва выполняет офтальмолог
Неврит зрительного нерва (воспаление зрительного нерва), которое может быть связано с рассеянным склерозом
Обычно небольшая боль, которая усиливается при движении одного (часто) или обоих глаз
частичная или полная потеря зрения;
Симптомы могут усиливаться в течение часов или дней
Не влияет на веки и роговицу
Часто МРТ с контрастированием головного мозга и глазниц
Заболевания, которые влияют на фокусирование
Рефракционные аномалии (такие как близорукость, дальнозоркость и астигматизм)
Острота зрения, которая меняется в зависимости от расстояния к объекту
Снижение остроты зрения, которое можно скорректировать с помощью очков или устройства с точечным отверстием
Исследование рефракции оптометристом или офтальмологом
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
ВИЧ = вирус иммунодефицита человека; МРТ = магнитно-резонансная томография.
Обследование при размытом зрении
Приведенная ниже информация поможет решить, в каких случаях следует обращаться к врачу, а также узнать, что будет происходить во время обследования.
Настораживающие признаки
При наличии размытого зрения поводом для беспокойства могут быть определенные симптомы и признаки. Они включают:
резкое изменение остроты зрения;
сильное ухудшение зрения, особенно на одном глазу, даже если симптомы проявлялись постепенно;
боль в глазу (при движении или без движения);
выпадение части поля зрения (дефект поля зрения);
состояния, влияющие на иммунную систему (например, применение химиотерапии или других иммунодепрессантов).
Когда обращаться к врачу
Больным, у которых есть настораживающие признаки, следует, как правило, немедленно обратиться в отделение неотложной помощи. Больные с заболеваниями, от которых страдает весь организм (системные) и которые иногда являются причиной повреждения сетчатки (например, диабет, повышенное артериальное давление или серповидноклеточная анемия), должны обратиться к глазному врачу при первой возможности, как правило, в течение нескольких дней. Однако если зрение постепенно ухудшалось в течение месяцев или лет, но ухудшение не является значительным, либо если нет настораживающий признаков, ожидание в течение недели или более, как правило, не принесет вреда.
Обследование глаз должен выполнить офтальмолог или оптометрист. Офтальмологи — это врачи, которые специализируются на диагностике и лечении (хирургическими или нехирургическими методами) разного рода глазных болезней. Оптометристы— это медицинские работники, которые специализируются на диагностике и лечении рефракционных аномалий (которые корректируются путем назначения очков или контактных линз). Но часто оптометристы могут диагностировать лишь некоторые глазные проблемы и направляют больных на лечение к офтальмологу. К офтальмологу следует обращаться лишь при наличии настораживающих признаков.
Что делает врач
Сначала врачи расспрашивают пациента о его симптомах и медицинском анамнезе. Затем проводят физикальное обследование. Данные, полученные врачами при сборе анамнеза и физикальном обследовании, часто указывают на причину размытого зрения и на исследования, которые могут потребоваться (см. таблицу Некоторые причины и признаки размытого зрения).
Врачи задают пациентам много вопросов о симптомах, потому что очень важно точно понять, что именно человек имеет в виду, говоря о размытом зрении. Например, больные, у которые на самом деле произошло выпадение части поля зрения (дефект поля зрения), могут описать это ощущение только как размытое зрение. Наличие других симптомов глазных болезней, таких как покраснение глаз, повышенная чувствительность к свету, плавающие помутнения, ощущение внезапных вспышек света, похожих на молнии, пятна или звездочки (фотопсия) и боль при движении или отсутствии движений глазами, помогают врачам установить причину. Врачи также расспрашивают о влиянии темноты (ночное зрение) и яркого освещения (например, появление размытости, вспышек звездочек или ореолов), а также выясняют, носит ли человек контактные линзы.
Кроме того, врачи расспрашивают о симптомах и заболеваниях, которые известны как факторы риска глазных болезней (например, повышенное артериальное давление, диабет, ВИЧ или СПИД, и серповидноклеточная анемия).
Обследование глаз может быть единственной процедурой, которую следует пройти.
Проверка остроты зрения — это первый шаг. В идеале, острота зрения проверяется, когда человек находится на расстоянии 6 метров от стандартной таблицы для исследования остроты зрения (таблица Снеллена), которая висит на стене или проецируется на стену. Если это исследование выполнить невозможно, то приблизительная острота измеряется с помощью таблицы для проверки зрения вблизи, удерживаемой на расстоянии около 36 сантиметров от глаза. Каждый глаз проверяют отдельно, закрывая другой. Острота зрения проверяется в очках, которые носит человек. Иногда врач просит посмотреть через устройство с точечным отверстием. С помощью такого устройства, как правило, можно почти полностью устранить рефракционные аномалии, но нельзя скорректировать размытость зрения, вызванную другими причинами.
Обследование глаз — также важная процедура. Врач внимательно обследует весь глаз с помощью офтальмоскопа (лампы с увеличительными линзами, которая освещает заднюю часть глаза), щелевой лампы (прибора, который позволяет врачу обследовать глаз при сильном увеличении) или с помощью обоих приборов. Часто перед проведением офтальмоскопии зрачки расширяют с помощью капель. Измеряется давление внутри глаза (внутриглазное давление) (процедура называется тонометрией).
Симптомы и результаты, полученные во время обследования глаза, часто помогают установить причину. Например, если острота зрения восстанавливается с помощью корректирующих линз или устройства с точечным отверстием, а результаты прочих обследований глаза в норме, значит причиной размытого зрения является простая рефракционная аномалия.
У человека с внезапным, резким проявлением заболевания симптомы дальнозоркости могут быть более заметны, даже у людей в возрасте около 40 лет, которым ранее никогда не требовались корректирующие линзы для чтения. Ранее нераспознанная дальнозоркость является распространенной причиной размытого зрения у госпитализированных людей.
Проведение анализов
Диагностика зависит от предполагаемой причины размытости зрения (см. таблицу Некоторые причины и признаки размытого зрения). Больные с заболеваниями, от которых страдает весь организм (системными), должны пройти тщательную обследование. К примеру, анализы и исследования могут включать анализы крови на наличие диабета, системной красной волчанки или ВИЧ-инфекции, а также мониторинг артериального давления.
Лечение размытого зрения
Лечатся первопричинные заболевания. Для улучшения остроты зрения могут использоваться корригирующие линзы или хирургические методы, даже если причина не только в рефракционной аномалии (например, при наличии ранних признаков катаракты).
Главное, что нужно знать пожилым людям: размытое зрение
Хотя с возрастом обычно происходит некоторое снижение остроты зрения, при отсутствии заболевания глаз острота зрения даже у пожилых людей должна поддаваться коррекции до 20/20 с помощью очков или контактных линз.
Ключевые моменты
Рефракционная аномалия является наиболее распространенной причиной размытого зрения.
Если причиной размытого зрения является рефракционная аномалия, ее можно исправить с помощью корригирующих линз или хирургических методов (особенно если причиной рефракционной аномалии является катаракта).
Врачи проверяют остроту зрения и определяют, исправляют ли проблему очки или устройство с точечным отверстием; если нет, они расширяют зрачок с помощью капель и тщательно обследуют сетчатку.
При наличии настораживающих признаков людям необходимо обратиться к врачу как можно скорее.
Поскольку глаукома является распространенным заболеванием, обычно измеряют внутриглазное давление.