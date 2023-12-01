Сначала врачи расспрашивают пациента о его симптомах и медицинском анамнезе. Затем проводят физикальное обследование. Данные, полученные врачами при сборе анамнеза и физикальном обследовании, часто указывают на причину внезапной потери зрения и на исследования, которые могут потребоваться (см. таблицу Внезапная потеря зрения).

Врачи просят рассказать, когда произошла потеря зрения, сколько времени она сохраняется и произошло ли ухудшение. больных спрашивают, произошла ли потеря зрения на одном или на обоих глазах, является ли потеря зрения полной или это касается только определенной части поля зрения. Врачи также расспрашивают о других симптомах нарушения зрения, таких, как плавающие помутнения, вспыхивающие огоньки, ореолы вокруг огней, нарушение цветового зрения, зубчатые или мозаичные узоры или боль в глазу. Врачи также расспрашивают о симптомах заболеваний, которые не имеют отношения к глазам, и о факторах риска, которые могли стать причиной проблем с глазами.

Во время физикального обследования внимание главным образом сосредоточено на глазах, но врачи также могут провести общее физикальное обследование.

Что касается обследования глаз, прежде всего врачи тщательно проверяют остроту зрения, предлагая, как правило, человеку прочитать буквы на таблице, сначала прикрывая один глаз, а затем обоими глазами. Врачи проверяют, как зрачки сужаются в ответ на свет и насколько хорошо глаза могут следовать за движущимся объектом. Могут также проверить цветовое зрение. Врачи обследуют глаза с помощью щелевой лампы (прибора, который позволяет врачу обследовать глаз при сильном увеличении) и измеряют давление в глазу. Офтальмологи, после закапывания капель для расширения зрачка, тщательно обследуют сетчатку с помощью щелевой лампы или света, который исходит от налобной лампы и проходит через ручной инструмент.