Внезапная потеря зрения

Потеря зрения считается внезапной, если она развилась в течение периода от нескольких минут до пары дней. Потеря зрения может произойти на одном или обоих глазах, и может быть потеряно все поле зрения или его часть. Потеря только небольшой части поля зрения (например, в результате незначительного отслоения сетчатки) может ощущаться как размытое зрение. В зависимости от причины потери зрения могут быть и другие симптомы, например, боль в глазу.
Внутреннее строение глаза
Причины внезапной потери зрения
У внезапной потери зрения есть три основные причины:
Помутнение структур, которые в норме являются прозрачными
заболевания сетчатки (светочувствительной структуры в задней части глаза);
заболевания, поражающие нервы, по которым проходят сигналы, передающие зрительную информацию от глаза в мозг (например, заболевания зрительного нерва или нарушения зрительных путей).
Свету необходимо пройти через несколько прозрачных структур, прежде чем попасть на светочувствительную сетчатку. Сначала свет проходит через роговицу (прозрачную оболочку, расположенную перед радужной оболочкой и зрачком), затем через хрусталик, а затем через стекловидное тело (студенистое вещество, которым заполнено глазное яблоко). Все, что препятствует прохождению света через эти структуры, например, язва роговицы или кровоизлияние в стекловидное тело, либо нарушает передачу нервных импульсов от глазного дна в головной мозг, может привести к потере зрения.
В большинстве случаев, если заболевания поражают весь глаз, то они становятся причиной полной потери зрения, если они поражают только часть глаза, то они становятся причиной частичной потери зрения.
Если повреждаются зрительные пути
Нервные сигналы проходят по зрительному нерву от каждого глаза. Два зрительных нерва встречаются в области перекрестка зрительных нервов. Там зрительный нерв каждого глаза разделяется, и половина нервных волокон с каждой стороны переходит на другую сторону. Благодаря этому, мозг получает информацию через оба зрительных нерва для левого поля зрения и для правого поля зрения. Повреждение глаза или зрительного пути приводит к потере зрения разного рода в зависимости от того, на каком участке происходит повреждение.
Распространенные причины
Наиболее распространенными причинами внезапной безболезненной потери зрения являются:
закупорка основной артерии сетчатки (окклюзия центральной артерии сетчатки);
закупорка артерии зрительного нерва (ишемическая оптическая нейропатия);
закупорка основной вены сетчатки (окклюзия центральной вены сетчатки);
кровь в студенистой жидкости возле глазного дна (в стекловидном теле);
Внезапная закупорка артерии сетчатки может произойти в результате попадания в артерию оторвавшегося тромба или небольшого кусочка артериосклеротического материала. Закупорка артерии зрительного нерва может произойти таким образом, а также вследствие воспаления (такого, как гигантоклеточный [височный] артериит). Сгусток крови может образоваться в вене сетчатки и закупорить ее, особенно у пожилых больных с повышенным артериальным давлением или диабетом. У больных, страдающих диабетом, также есть высокий риск кровоизлияния в стекловидное тело.
Иногда то, что кажется внезапным проявлением симптомов, на самом деле может оказаться внезапным их выявлением. Например, человек, давно отмечающий плохое зрение на одном глазу (возможно, вследствие непроницаемой катаракты), может вдруг обнаружить, что пораженный глаз плохо видит, когда он закрывает здоровый глаз.
Менее распространенные причины
К менее частым причинам внезапной потери зрения (см. таблицу Внезапная потеря зрения) относятся инсульт или транзиторная ишемическая атака (ТИА), острая глаукома, отслойка сетчатки, воспаление структур передней части глаза между роговицей и хрусталиком (передний увеит, который иногда называют иритом), некоторые инфекции сетчатки и кровоизлияния в сетчатку как осложнение возрастной дегенерации желтого пятна.
Как и почему развивается слепота
Все, что препятствует прохождению света от окружающей среды до глазного дна или нарушает передачу нервных импульсов от глазного дна к мозгу, будет негативно влиять на зрение. В Соединенных Штатах Америки слепота как юридическое понятие определяется как острота зрения 20/200 или хуже на глазу, который видит лучше, даже после коррекции с помощью очков или контактных линз, либо как сужение поля зрения до менее чем 20° на глазу, который видит лучше. Многие больные, которые формально считаются слепыми, могут различать очертания и тени, но не видят обычных деталей.
Слепота может наступит при следующих обстоятельствах:
Свет не доходит до сетчатки.
Лучи света не фокусируются точно на сетчатке.
Сетчатка не чувствует лучи света так, как это происходит в норме.
Нервные импульсы не передаются от сетчатки к мозгу так, как это происходит в норме.
Мозг не может интерпретировать информацию, получаемую из глаза.
Некоторые причины и признаки внезапной потери зрения
Причина
Распространенные признаки*
Диагностический подход
Внезапная потеря зрения без боли в глазу
Внезапная, кратковременная потеря зрения на один глаз вследствие транзиторной ишемической атаки (так называемая преходящая слепота)
Слепота на один глаз, длящаяся обычно от нескольких минут до нескольких часов
Иногда обычное обследование глаза
Обследование врачом
МРТ или КТ головного мозга
Ультразвуковое исследование сонных артерий
Эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца)
ЭКГ
Постоянный мониторинг сердечного ритма
Закупорка центральной артерии сетчатки (артерии, по которой кровь поступает в сетчатку)
Почти мгновенная полная потеря зрения на одном глазу
У больных с факторами риска развития атеросклероза (такими как повышенное артериальное давление, аномальный уровень липидов крови или курение)
Обследование врачом
Измерение СОЭ (анализ крови), С-реактивного белка и тромбоцитов
Иногда КТ или МРТ головного мозга
Ультразвуковое исследование сонных артерий
Эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца)
ЭКГ
Постоянный мониторинг сердечного ритма (холтеровский монитор)
Закупорка центральной вены сетчатки (вены, по которой кровь выводится из сетчатки)
У больных с факторами риска развития этого заболевания (такими как диабет, повышенное артериальное давление, склонность к повышенной свертываемости крови или серповидноклеточная анемия)
Обследование врачом
Кровоизлияние в стекловидное тело (кровотечение в стекловидное тело — студенистое вещество, которым заполнено глазное яблоко)
У больных, которые видят мушки, нитевидные образования или паутины в поле зрения (плавающие помутнения) или у которых есть факторы риска кровоизлияния в стекловидное тело (такие, как диабет, перфорация сетчатки, серповидноклеточная анемия или травма глаза)
Обычно потеря всего поля зрения (не просто одного или нескольких участков)
Обследование офтальмологом
Иногда ультразвуковое исследование сетчатки
Гигантоклеточный (височный) артериит (воспаление крупных артерий головы, шеи и верхней части тела), при котором может происходить закупорка кровеносных сосудов, несущих кровь к зрительному нерву.
Иногда головная боль при расчесывании волос или боль в челюсти или языке при жевании
Иногда боль и скованность больших мышц рук и ног (ревматическая полимиалгия)
Измерение СОЭ, С-реактивного белка и тромбоцитов
Биопсия височной артерии
Ишемическая оптическая нейропатия (повреждение зрительного нерва вследствие закупорки его кровеносных сосудов)
У больных с факторами риска таких заболеваний, как диабет или повышенное артериальное давление, или у больных, у которых случались эпизоды очень низкого артериального давления, которые иногда приводили к обмороку
Обследование врачом
Измерение СОЭ, С-реактивного белка и тромбоцитов
Иногда биопсия височной артерии
Иногда допплерография сонной артерии (ультразвуковое исследование вен шеи) и эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца)
Кровоизлияние в желтое пятно (кровотечение в области желтого пятна — наиболее чувствительной части сетчатки) вследствие возрастной дегенерации желтого пятна
Обычно у больных, страдающих старческой дегенерацией желтого пятна, или у больных с факторами риска заболеваний сосудистой системы (таких, как повышенное артериальное давление, курение или аномальный уровень липидов крови)
Обследование офтальмологом
Глазная мигрень (мигрень, которая вызывает нарушение зрения).
Мерцающие пятна неправильной формы, которые медленно перемещаются по полю зрения одного глаза в течение 10–20 минут
Иногда размытость центрального зрения (размытость того, что человек видит прямо перед собой)
Иногда головная боль после нарушения зрения
Часто у молодых больных или у больных, страдающих мигренями
Обследование врачом
Внезапные спонтанные вспышки света, которые могут выглядеть как молния, пятна или звездочки (фотопсия), которые случаются время от времени
Потеря зрения, которая происходит на одном участке, как правило, по углам глаза (периферическое зрение)
Потеря зрения, которая распространяется по полю зрения как занавес
Иногда случаются у больных с факторами риска отслойки сетчатки (такими, как недавняя травма глаза, недавняя хирургическая операция на глазу или близорукость высокой степени)
Обследование офтальмологом
Иногда ультразвуковое исследование глаза
Обычно потеря одних и тех же частей поля зрения на обоих глазах
У больных с факторами риска развития таких заболеваний, как повышенное артериальное давление, атеросклероз, аномальный уровень липидов крови и курение
Иногда невнятная речь, нарушение движений глаза, мышечная слабость и (или) затруднения с ходьбой
Обследование врачом
МРТ или КТ головного мозга
ЭКГ
Ультразвуковое исследование сонных артерий
Эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца)
Постоянный мониторинг сердечного ритма
Внезапная потеря зрения, которая сопровождается болью в глазу
Сильная боль и покраснение глаза
Головная боль, тошнота, рвота и повышенная чувствительность к свету
Нарушения зрения, например, ореолы вокруг огней
Измерение внутриглазного давления (тонометрия)
Обследование каналов оттока жидкости из глаза с помощью специальных линз (гониоскопия), которое выполняет офтальмолог
Язва роговицы (как правило вызывается бактериальной или вирусной инфекцией)
Часто сероватое пятно на роговице, которое позже превращается в открытую болезненную ранку
Боль в глазу или ощущение инородного предмета (тела)
Покраснение глаза и слезотечение
повышенная чувствительность к свету;
Иногда у больных, у которых после травмы глаза возникла инфекция или которые спали, не снимая контактных линз
Обследование врачом
Посев образца, взятого офтальмологом из ранки
Сильная боль и покраснение глаза
повышенная чувствительность к свету;
Плавающие помутнения
Припухшее веко
Иногда после хирургического вмешательства на глазах, недавней травмы глаза, инородного тела в глазу (например, после ударами металлом по металлу), грибковой или бактериальной инфекции поверхности глаза
Немедленное обследование офтальмологом
Посев жидкостей глаза, взятых офтальмологом
Неврит зрительного нерва (воспаление зрительного нерва), которое может быть связано с рассеянным склерозом
Обычно незначительная боль, которая может усиливаться при движении глазами
частичная или полная потеря зрения;
Веки и роговицы в норме
Обследование врачом
Часто МРТ
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
КТ = компьютерная томография; ЭКГ = электрокардиография; СОЭ = скорость оседания эритроцитов; МРТ = магнитно-резонансная томография.
Обследование при внезапной потере зрения
При внезапной потере зрения необходимо в экстренном порядке обратиться за медицинской помощью. В большинстве случаев это связано с серьезными проблемами.
Когда обращаться к врачу
Всем больным, у которых произошла внезапная потеря зрения, следует незамедлительно обратиться к офтальмологу (врачу, который специализируется на диагностике и лечении — хирургическими или нехирургическими методами — глазных болезней) или в отделение неотложной помощи.
Что делает врач
Сначала врачи расспрашивают пациента о его симптомах и медицинском анамнезе. Затем проводят физикальное обследование. Данные, полученные врачами при сборе анамнеза и физикальном обследовании, часто указывают на причину внезапной потери зрения и на исследования, которые могут потребоваться (см. таблицу Внезапная потеря зрения).
Врачи просят рассказать, когда произошла потеря зрения, сколько времени она сохраняется и произошло ли ухудшение. больных спрашивают, произошла ли потеря зрения на одном или на обоих глазах, является ли потеря зрения полной или это касается только определенной части поля зрения. Врачи также расспрашивают о других симптомах нарушения зрения, таких, как плавающие помутнения, вспыхивающие огоньки, ореолы вокруг огней, нарушение цветового зрения, зубчатые или мозаичные узоры или боль в глазу. Врачи также расспрашивают о симптомах заболеваний, которые не имеют отношения к глазам, и о факторах риска, которые могли стать причиной проблем с глазами.
Во время физикального обследования внимание главным образом сосредоточено на глазах, но врачи также могут провести общее физикальное обследование.
Что касается обследования глаз, прежде всего врачи тщательно проверяют остроту зрения, предлагая, как правило, человеку прочитать буквы на таблице, сначала прикрывая один глаз, а затем обоими глазами. Врачи проверяют, как зрачки сужаются в ответ на свет и насколько хорошо глаза могут следовать за движущимся объектом. Могут также проверить цветовое зрение. Врачи обследуют глаза с помощью щелевой лампы (прибора, который позволяет врачу обследовать глаз при сильном увеличении) и измеряют давление в глазу. Офтальмологи, после закапывания капель для расширения зрачка, тщательно обследуют сетчатку с помощью щелевой лампы или света, который исходит от налобной лампы и проходит через ручной инструмент.
Проведение анализов
Наличие или отсутствие боли помогает значительно сузить перечень возможных причин внезапной потери зрения (см. таблицу Внезапная потеря зрения). Если зрение быстро возвращается к прежнему состоянию, то вероятными причинами могут быть транзиторная ишемическая атака и глазная мигрень.
Часто результатов, полученных во время обследования глаз, достаточно, чтобы диагностировать причину потери зрения. Но иногда есть необходимость в проведении анализов и исследований в зависимости от предполагаемой причины. Особенно важными являются следующие анализы и исследования:
Ультразвуковое исследование проводится, если сетчатку невозможно хорошо рассмотреть во время офтальмоскопии.
МРТ глазницы и/или головного мозга с контрастным усилением (в качестве контраста используется гадолиний) выполняется, если во время обследования глаза был обнаружен отек зрительного нерва, а также при наличии боли в глазу и некоторых других симптомов.
Определяется скорость оседания эритроцитов (СОЭ) и уровень С-реактивного белка (анализы крови, с помощью которых косвенно проверяется наличие воспалительного процесса в организме), а также иногда измеряется количество тромбоцитов в крови, особенно у людей в возрасте старше 50 лет, которые страдают головными болями.
Лечение внезапной потери зрения
Лечение заболеваний, приведших к потере зрения, начинают проводить как можно быстрее, однако не всегда есть возможность спасти или восстановить зрение. Однако незамедлительное начало лечения может снизить риск повторения такого процесса на другом глазу.
Взгляд на старение: Потеря зрения у пожилых людей
Чаще всего потеря зрения у пожилых больных связана с помутнением хрусталика глаза (катаракты) или повреждением зрительного нерва (как это происходит при глаукоме) или сетчатки (как это происходит при возрастной дегенерации желтого пятна и диабетической ретинопатии). Менее распространенной причиной потери зрения является отсутствие доступа крови к глазу. Заболевания век главным образом меняют внешний вид глаза и, как правило, не приводят к потере зрения, но они могут создавать дискомфорт. Ухудшать зрение также может тяжелое опущение век.
Какой бы ни была причина потери зрения, любое изменение остроты зрения может ухудшить качество жизни пожилого человека, и, косвенно, состояние его здоровья. Например, плохое зрение может привести к автокатастрофе или к падению. Потерю зрения особенно тяжело переносят пожилые больные, которым приходится бороться и с другими проблемами, такими, как плохое равновесие и потеря слуха. В таких случаях потеря зрения может стать причиной серьезной травмы и может привести к тому, что человек не сможет заниматься повседневной деятельностью.
Ключевые моменты
При внезапной потере зрения необходимо в экстренном порядке обратиться за медицинской помощью, поэтому больные должны обращаться непосредственно в больницу.
Наличие или отсутствие боли помогает установить наиболее вероятную причину проблемы.
Если зрение быстро возвращается к прежнему состоянию, то вероятными причинами могут быть транзиторная ишемическая атака и глазная мигрень.