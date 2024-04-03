Закупорка центральных артерий сетчатки и их ветвей

Артерия в сетчатке (прозрачной светочувствительной структуре на задней поверхности глаза) может закупорится, что приводит к внезапной безболезненной потере зрения.

Врачи, как правило, выявляют эту патологию, осматривая глаз с помощью офтальмоскопа, а также иногда проводя тесты.

Лечение, как правило, не позволяет восстановить зрение.

Центральная артерия сетчатки — это основной сосуд, по которому в сетчатку поступает кровь. Эта артерия может полностью закупориться вследствие эмболии или тромбоза (образования сгустка крови в артерии). Закупорка может произойти в основной артерии либо ее ветвях. (См. также Общие сведения о патологиях сетчатки.)

Эмболия — это скопление твердого материала, плавающего в кровотоке до тех пор, пока он не застрянет в кровеносных сосудах и не закупорит их. Эмболы образуются из частиц атеросклеротических бляшек из артерии в шее, жира, тканей зараженного сердечного клапана (при эндокардите) или из клеток нераковой (доброкачественной) опухоли в желудочке сердца (предсердной миксомы).

Кроме того, закупорка артерии сетчатки может быть обусловлена гигантоклеточным артериитом, воспалением кровеносных сосудов, обычно у людей старше 50 лет, в частности, у больных ревматической полимиалгией.

Иногда ее причины не удается выяснить.

Симптомы закупорки артерии сетчатки В пораженном глазу происходит внезапная и тяжелая, но безболезненная потеря зрения по всему полю зрения. Иногда патологии оказывается подвержена только часть поля зрения. Кроме того, закупорка центральной артерии сетчатки может приводить к аномальному росту кровеносных сосудов в сетчатке или радужной оболочке. Иногда такие аномальные сосуды начинают кровоточить, вызывая болезненную разновидность глаукомы (под названием «неоваскулярная глаукома»). При неоваскулярной глаукоме аномальные кровеносные сосуды, образовавшиеся в радужной оболочке, закрывают пространство между радужной оболочкой и роговицей, блокируя отток жидкости из глаза и вызывая повышение давления в глазу.

Диагностика закупорки центальной артерии сетчатки Обследование глаз, проводимое врачом;

Флуоресцеиновая ангиография

оптическая когерентная томография;

иногда эхокардиография, Допплеровская эхография и/или анализы крови. С помощью офтальмоскопа врачи могут выявить изменения в кровеносных сосудах и сетчатке. При закупорке центральной артерии сетчатка может казаться бледной. Флуоресцеиновая ангиография помогает врачам определить, насколько повреждена сетчатка и спланировать дальнейшее лечение. В ходе этой процедуры врач вводит в вену на руке красящее вещество, а затем фотографирует сетчатку. Оптическая когерентная томография (визуализирующее исследование) помогает выявить отек сетчатки, характерный при данной патологии. Если у пациента выявлена закупорка центральной артерии сетчатки, врачам необходимо определить источник эмболии. Для этого они проводят такие тесты, как эхокардиография и допплеровская эхография сонной артерии. Кроме того, врачи могут взять анализы крови для выявления гигантоклеточного артериита. Если у человека внезапно возникает кратковременная потеря зрения в одном глазу, и врачи считают, что она связана со сгустком, блокирующим артерию сетчатки, лечение начинают немедленно, а не откладывают для проведения визуализирующих исследований.

Лечение закупорки центральной артерии сетчатки Профилактика путем контроля факторов риска

Иногда мероприятия по снижению давления в глазу, включая глазные капли, массаж глаза или удаление жидкости из глаза с помощью иглы.

В некоторых случаях лазерная терапия аномальных или кровоточащих кровеносных сосудов.

При гигантоклеточном артериите — кортикостероиды. Поскольку лечение зачастую оказывается неэффективным, рекомендуется уделять внимание профилактике закупорки артерии сетчатки, контролируя факторы риска (например, повышенное артериальное давление, диабет и другие факторы риска атеросклероза). При закупорке центральной артерии сетчатки часто проводится незамедлительное лечение, чтобы попытаться разблокировать артерию сетчатки. Однако лечение редко оказывается эффективным. Иногда давление в глазу можно снизить с помощью препаратов, понижающих артериальное давление (таких, как глазные капли «Тимолол» или ацетазоламид, принимаемый внутрь). Давление внутри глаза может быть снижено с помощью массажа или процедуры, называемой парацентезом передней камеры глаза (при которой жидкость из глаза удаляют с помощью иглы). При снижении глазного давления с помощью массажа кровяной сгусток или эмбол может переместиться в более мелкий капилляр. Это позволяет уменьшить участок поражения сетчатки. Людям, у которых подозревается гигантоклеточный артериит, как можно скорее назначают высокие дозы кортикостероидов внутрь или внутривенно. Лазерная терапия позволяет уничтожать аномальные кровеносные сосуды для лечения или профилактики неоваскулярной глаукомы, а также для предотвращения дальнейшей потери зрения из-за кровотечения в глазу. Однако лечить неоваскулярную глаукому трудно. Поскольку у людей с закупоркой центральной артерии сетчатки повышен риск инсульта, врачи немедленно направляют их в специализированный инсультный центр для дальнейшего обследования.

Прогноз при закупорке центральной артерии сетчатки Если закупорена только ветвь центральной артерии сетчатки, то зрение может остаться на приемлемом или даже хорошем уровне. Однако при закупорке самой артерии потеря зрения часто оказывается значительной, даже при надлежащем лечении. При необратимом повреждении тканей сетчатки, которое может наступить всего за 90 минут после закупорки, человек может навсегда потерять зрение. Если причиной закупорки артерии сетчатки является гигантоклеточный артериит, быстрая диагностика и лечение помогут людям восстановить зрение в некоторой степени и предотвратить повреждение другого глаза. У людей с закупоркой артерии сетчатки может возникать закупорка других артерий, снабжающих кровью головной мозг. Эти закупорки увеличивают риск развития инсульта, особенно на протяжении нескольких недель после закупорки центральной артерии сетчатки.