Кератоконус — это заболевание глаза, приводящее к постепенному изменению формы роговицы (прозрачной оболочки, расположенной перед радужной оболочкой и зрачком), в результате чего ее кривизна становится неравномерной и приобретает форму конуса, что ухудшает зрение.
Внутреннее строение глаза
Болезнь начинает развиваться в возрасте от 10 до 25 лет. Всегда поражаются оба глаза, приводя к значительным изменениям зрения, что заставляет многих людей часто менять очки или контактные линзы. Причина остается неизвестной, но чаще всего кератоконус развивается у больных, у которых есть:
другой член семьи с кератоконусом;
предрасположенность к аллергическим реакциям (иногда ее называют атопией);
стремление сильно тереть глаза;
дряблые веки;
некоторые заболевания соединительной ткани (например, синдром Элерса-Данлоса, синдром Марфана и несовершенный остеогенез);
изменения, которые присутствуют уже при рождении и являются причиной плохого зрения (например, врожденный амавроз Лебера, ретинопатия недоношенных и отсутствие радужной оболочки глаза);
Лечение кератоконуса
контактные линзы;
Лечение ультрафиолетовым излучением
Роговичные кольцевые сегменты
Трансплантация роговицы
Контактные линзы часто исправляют проблемы зрения лучше, чем очки. Существует множество моделей контактных линз (например, жесткие газопроницаемые, гибридные, склеральные), которые можно попробовать в зависимости от аномальной формы роговицы. Некоторые из них хорошо переносятся и обеспечивают хорошее зрение. Однако иногда изменение формы роговицы настолько существенное, что контактные линзы невозможно носить или они не могут корректировать зрение.
Лечение ультрафиолетовыми лучами, которое делает роговицу жесткой (так называемое коллагеновое сшивание), полезно на ранней стадии кератоконуса для предотвращения дальнейшего прогрессирования.
Вставка роговичных кольцевых сегментов (объектов, которые меняют форму роговицы и помогают исправить рефракцию) может улучшить зрение благодаря тому, что это позволяет больным носить контактные линзы. Роговичные кольцевые сегменты позволяют некоторым больным избежать трансплантации роговицы.
В тяжелых случаях для восстановления зрения может понадобиться трансплантация роговицы.