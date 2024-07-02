Кератоконус

контактные линзы;

Лечение ультрафиолетовым излучением

Роговичные кольцевые сегменты

Трансплантация роговицы

Контактные линзы часто исправляют проблемы зрения лучше, чем очки. Существует множество моделей контактных линз (например, жесткие газопроницаемые, гибридные, склеральные), которые можно попробовать в зависимости от аномальной формы роговицы. Некоторые из них хорошо переносятся и обеспечивают хорошее зрение. Однако иногда изменение формы роговицы настолько существенное, что контактные линзы невозможно носить или они не могут корректировать зрение.

Лечение ультрафиолетовыми лучами, которое делает роговицу жесткой (так называемое коллагеновое сшивание), полезно на ранней стадии кератоконуса для предотвращения дальнейшего прогрессирования.

Вставка роговичных кольцевых сегментов (объектов, которые меняют форму роговицы и помогают исправить рефракцию) может улучшить зрение благодаря тому, что это позволяет больным носить контактные линзы. Роговичные кольцевые сегменты позволяют некоторым больным избежать трансплантации роговицы.

В тяжелых случаях для восстановления зрения может понадобиться трансплантация роговицы.