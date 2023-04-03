Инфекционный конъюнктивит — это воспаление конъюнктивы, обычно вызванное бактериями или вирусами.

Бактерии или вирусы могут вызывать заражение конъюнктивы.

Распространенными симптомами являются покраснение и раздражение или слезотечение, а у некоторых людей может отмечаться повышенная чувствительность к свету.

Надлежащая гигиена помогает предотвратить распространение инфекции на другой глаз или глаза другого человека.

При бактериальном конъюнктивите часто назначают глазные капли с антибиотиком.

(См. также Общие сведения о заболеваниях конъюнктивы и склеры).

Различные микроорганизмы могут инфицировать конъюнктиву (оболочку, которая выстилает веки и покрывает белки глаз). Наиболее часто это вирусы, в частности, относящиеся к группе аденовирусов. Бактериальные инфекции встречаются реже. Как вирусная, так и бактериальная формы конъюнктивита весьма заразны и легко передаются от человека человеку или с больного глаза на здоровый.

Причиной красных, раздраженных глаз также могут становиться некоторые вирусы, которые вызывают системные симптомы. К таким вирусным инфекциям относятся корь, паротит, краснуха, ветряная оспа, вирус Зика и некоторые вирусы, которые вызывают симптомы, похожие на простуду или грипп. Конъюнктивит может вызвать SAR-CoV2.

Грибковые инфекции встречаются редко и в основном у людей, принимающих кортикостероидные глазные капли в течение долгого времени или получивших травму глаза с попаданием в него органических веществ, таких, как грязь или растения.

Внутреннее строение глаза

Новорожденные особенно восприимчивы к глазным инфекциям, причиной которых являются микроорганизмы Chlamydia trachomatis или Neisseria gonorrhoeae, которыми они заражаются в родовом канале матери (конъюнктивит новорожденных).

Конъюнктивит с включениями является особенно продолжительной формой конъюнктивита, вызываемой некоторыми штаммами бактерии Chlamydia trachomatis. Конъюнктивит с включениями обычно передается путем контакта с выделениями половых органов человека, зараженных генитальной хламидийной инфекцией. Генитальная хламидийная инфекция не является причиной трахомы — еще одной разновидности конъюнктивита, которую вызывает Chlamydia trachomatis.

Гонококковый конъюнктивит — это конъюнктивит, который вызывает Neisseria gonorrhoeae (гонорея), — инфекция, передающаяся половым путем, которая также может распространиться на глаза при контакте с выделениями половых органов человека, зараженного генитальной гонорейной инфекцией.

Сильные инфекции могут вызвать образование рубцов на конъюнктиве, вызывающих нарушения слезной пленки. Иногда сильные конъюнктивальные инфекции распространяются на роговицу (прозрачный слой перед радужной оболочкой и зрачком).

Воспаление конъюнктивы, вызванное аллергической реакцией, в отличие от вызванного вирусом или бактериями, называется аллергический конъюнктивит.

Симптомы инфекционного конъюнктивита При заражении конъюнктива становится розовой вследствие расширения кровеносных сосудов, появляются выделения из глаз. Выделения часто склеивают веки, особенно в течение ночи. Кроме того, они могут явиться причиной нечеткого зрения. Зрение улучшается, если сморгнуть выделения. При инфицировании роговицы зрение также становится нечетким, но не улучшается после моргания. Иногда ощущается раздражение глаза, и яркий свет причиняет дискомфорт. В очень редких случаях сильные инфекции, оставившие рубцы на конъюнктиве, приводят к длительным нарушениям зрения. Вирусный конъюнктивит отличается от бактериального следующим образом: Выделения из глаз при вирусном конъюнктивите водянистые, а при бактериальном — более густые, белесые, зеленые или желтые.

Инфекции верхних дыхательных путей повышают вероятность вирусного происхождения.

При вирусном конъюнктивите расположенный перед ухом лимфатический узел может быть болезненно увеличен, чего не наблюдается при бактериальной разновидности. Тем не менее, по этим факторам не всегда можно точно отличить вирусный конъюнктивит от бактериального. Инфекционный конъюнктивит (вирусный) Изображение НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ У больных конъюнктивитом с включениями либо конъюнктивитом, вызванным гонореей, часто наблюдаются симптомы генитальной инфекции, такие как выделения из пениса или влагалища и жжение во время мочеиспускания. Конъюнктивит у новорожденных Изображение Печатается с разрешения Американской академии офтальмологии (American Academy of Ophthalmology), Неотложные состояния и травмы глаз: слайд-скрипт программа, 1985 г. Конъюнктивит у новорожденных является причиной воспаления век и выделения гноя.

Диагностика инфекционного конъюнктивита Оценка симптомов и внешнего вида глаза врачом

Иногда посев выделений Инфекционный конъюнктивит обычно диагностируется по симптомам и проявлениям. Как правило, глаз тщательно осматривают при помощи щелевой лампы (инструмента, который позволяет врачу увидеть глаз под большим увеличением). Пробы инфицированных выделений могут быть отправлены в лабораторию на посев. Однако врачи, как правило, отправляют пробы в лабораторию только в определенных ситуациях: если симптомы тяжелые или повторяются;

когда врачи не уверены, присутствует ли бактериальная инфекция;

если причиной заболевания считается Chlamydia trachomatis или Neisseria gonorrhea ;

если больной страдает нарушением иммунной системы (таким, как ВИЧ/СПИД);

если больной в прошлом испытывал проблемы с глазами, такие, как трансплантация роговицы или пучеглазие вследствие болезни Грейвса. Что такое кроличьи глаза?

Лечение инфекционного конъюнктивита При выделениях, вызванных бактериальным конъюнктивитом, — промывание век и теплые, влажные тканевые компрессы, чтобы удалить обычно твердые, сухие выделения

Для лечения инфекции, вызвавшей бактериальный конъюнктивит — глазные капли или мази с антибиотиком

При тяжелом вирусном конъюнктивите, когда размытость зрения и чувствительность к свету мешают выполнению важной повседневной деятельности, могут быть полезны кортикостероидные глазные капли

Для уменьшения выраженности симптомов (отек и дискомфорт) вирусного конъюнктивита — холодные компрессы

Частое использование средств для обработки рук и других профилактических мероприятий, чтобы избежать распространения инфекции Если на веках собираются выделения, особенно при бактериальном конъюнктивите, следует аккуратно промыть веко (с закрытым глазом) теплой водопроводной водой и чистой тканью. Холодные компрессы иногда успокаивают ощущение раздражения, особенно при вирусном конъюнктивите. Если тяжелый вирусный конъюнктивит вызывает такие симптомы, как размытость зрения и чувствительность к свету, которые мешают важной повседневной деятельности, могут помочь кортикостероидные глазные капли. Лечению бактериального конъюнктивита могут способствовать глазные капли или мази с антибиотиком. Поскольку инфекционный (бактериальный или вирусный) конъюнктивит является крайне заразным, людям следует использовать средства для обработки рук до и после очистки век или применения глазных препаратов. Также следует избегать прикосновения к больному глазу, а затем к здоровому. Полотенца и салфетки, используемые для очистки глаз, необходимо хранить отдельно. Больные инфекционным конъюнктивитом, как правило, не ходят на работу или в школу в течение нескольких дней, как при простуде. При особо тяжелых случаях вирусного конъюнктивита иногда приходится брать больничный на несколько недель. Человек с конъюнктивитом должен избегать плавания в бассейне. Конъюнктивит, вызванный бактериями Антибиотики помогают только от бактериального конъюнктивита. Тем не менее, поскольку иногда сложно отличить бактериальные и вирусные инфекции, некоторые врачи назначают антибиотики всем больным конъюнктивитом. Антибиотические глазные капли или мази, такие, как моксифлоксацин, ципрофлоксацин или триметоприм/полимиксин, эффективные против многих типов бактерий, принимают в течение 7–10 дней. Обычно капли оказываются достаточно эффективными, но иногда используют мази, так как они оказывают более продолжительное действие в случае сильного слезотечения. Некоторые больные могут не захотеть использовать мази, поскольку они могут приводить к размытости зрения продолжительностью до 20 минут после применения. Для лечения конъюнктивита с включениями у взрослых необходим прием антибиотиков, таких, как азитромицин, доксициклин или эритромицин, которые принимают внутрь. Гонококковый конъюнктивит может быть излечен одной инъекцией цефтриаксона и принятой внутрь одной дозой азитромицина (либо недельным курсом доксициклина). К профилактике конъюнктивита новорожденных относится закапывание глазных капель с нитратом серебра (в Соединенных Штатах Америки недоступны) или закладывание эритромициновой мази всем младенцам сразу после рождения. Если инфекция развивается несмотря на эти мероприятия, новорожденным дают лекарственные препараты в зависимости от того, какая бактерия вызывает инфекцию. Инфекции, вызванные Neisseria gonorrhoeae, лечат цефтриаксоном, который вводят в вену (внутривенно) или в мышцу. Инфекции, вызванные Chlamydia trachomatis, лечат эритромицином. Родители также должны пройти лечение. Конъюнктивит, вызванный вирусами Большинству людей с вирусным конъюнктивитом становится лучше в течение недели или двух, и они не нуждаются в каком-либо специфическом лечении. Тем не менее, некоторым больным тяжелой формой аденовирусного конъюнктивита (эпидемический кератоконъюнктивит) (см. Что такое «кроличьи глаза»?) может потребоваться применение кортикостероидных глазных капель, особенно в случае, если размытое зрение и блики (вспышки звездочек и ореолы вокруг источников света) мешают важной повседневной деятельности. Глазные капли с циклоспорином менее эффективны и назначаются нечасто, обычно, когда кортикостероиды вызывают неприемлемые побочные эффекты. При конъюнктивитах, вызванных вирусами, противовирусные глазные капли неэффективны (противовирусные глазные капли используют при некоторых вызванных вирусами инфекциях роговицы — см. Кератит, вызванный вирусом простого герпеса). В тяжелых случаях врач может удалить воспаленную мембрану, которая выстилает внутреннее веко, чтобы снизить вероятность рубцевания конъюнктивы.