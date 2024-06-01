Неврит зрительного нерва — это воспаление зрительного нерва.
Наиболее распространенной причиной является рассеянный склероз.
Может происходить потеря зрения, и может появляться боль при движении глазами.
Проводится магнитно-резонансная томография.
Могут назначаться кортикостероиды.
(См. также Общие сведения о заболеваниях зрительного нерва).
Причины неврита зрительного нерва
Неврит зрительного нерва является наиболее распространенным заболеванием зрительного нерва у людей моложе 50 лет. Наиболее частой причиной неврита зрительного нерва является рассеянный склероз. У некоторых людей с невритом зрительного нерва уже поставлен диагноз рассеянного склероза, тогда как у других людей с невритом зрительного нерва рассеянный склероз обнаруживается позже. Причинами неврита зрительного нерва также могут быть:
нейромиелит зрительного нерва (НМЗН);
заболевание, связанное с выработкой антител к миелин-олигодендроцитарному гликопротеину (MOGAD);
такие инфекции, как вирусный энцефалит (особенно у детей), менингит, сифилис, синусит, туберкулез и вирус иммунодефицита человека (ВИЧ);
лекарственные препараты, такие как ингибиторы фактора некроза опухолей (ФНО)-альфа или ингибиторы контрольных точек;
другие аутоиммунные заболевания, такие как системная красная волчанка.
Следует, однако, сказать, что часто причина неврита зрительного нерва остается неизвестной.
Симптомы неврита зрительного нерва
Неврит зрительного нерва приводит к потере зрения, которая может быть значительной, как на одном глазу, так и на обоих. Потеря зрения может прогрессировать в течение нескольких дней. Зрение в пострадавшем глазу или глазах может находиться в пределах от практически нормального до полной слепоты. Особенно может пострадать цветовое зрение, но человек может не осознавать этого. Большинство людей страдают умеренной болью в глазу, которая обычно усиливается при движениях глаза.
В зависимости от причины зрение обычно восстанавливается в течение 2–3 месяцев, но не всегда полностью. У некоторых людей неврит зрительного нерва может повторяться.
Диагностика неврита зрительного нерва
Обследование врачом;
Обычно магнитно-резонансная томография
При постановке диагноза проверяют реакции зрачка и обследуют глазное дно с помощью лампы с увеличительными линзами (офтальмоскоп). Головка зрительного нерва в зоне глазного дна (диск зрительного нерва) может отекать. При проверке поля зрения обычно обнаруживается выпадение части поля зрения.
Магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга может показать признаки рассеянного склероза; либо заболевания, связанного с выработкой антител к миелин-олигодендроцитарному гликопротеину (также называемое MOGAD) — неврологического иммуноопосредованного заболевания, при котором происходит воспаление зрительного нерва; либо нейромиелита зрительного нерва (также называемый НМЗН) — редкого иммунологического заболевания, при котором повреждается спинной мозг и зрительный нерв. МРТ головного мозга и глазницы обычно выявляют аномалии зрительного нерва. У людей с неврологическими симптомами может выполняться диагностическая визуализация спинного мозга.
Лечение неврита зрительного нерва
Иногда кортикостероиды
В некоторых случаях для лечения неврита зрительного нерва в вену вводят кортикостероиды. Через несколько дней могут назначить пероральный прием кортикостероидов. Эти препараты могут ускорить выздоровление. Если потеря зрения тяжелая и не проходит после приема кортикостероидов, иногда может использоваться плазмаферез. Если неврит зрительного нерва связан с рассеянным склерозом, НМЗН, MOGAD или инфекцией, также необходимо лечить основное заболевание.
Людям с потерей зрения могут помочь лупы, устройства, увеличивающие шрифт, и «говорящие» часы (средства для слабовидящих).