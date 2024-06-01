Неврит зрительного нерва является наиболее распространенным заболеванием зрительного нерва у людей моложе 50 лет. Наиболее частой причиной неврита зрительного нерва является рассеянный склероз. У некоторых людей с невритом зрительного нерва уже поставлен диагноз рассеянного склероза, тогда как у других людей с невритом зрительного нерва рассеянный склероз обнаруживается позже. Причинами неврита зрительного нерва также могут быть:

Следует, однако, сказать, что часто причина неврита зрительного нерва остается неизвестной.