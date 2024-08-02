Комбинации различных типов лекарственных препаратов (например, кортикостероиды с одним из иммуномодулирующих препаратов — талидомидом, леналидомидом либо помалидомидом, и/или ингибиторами протеасом — бортезомибом, карфилзомибом либо иксазомибом, или ингибитором ядерного экспорта селинексором). Кроме того, в сочетании с этими лекарственными препаратами могут использоваться традиционные химиотерапевтические препараты.

Моноклональные антитела (например, элотузумаб, изатуксимаб и даратумумаб), чаще всего в комбинации с кортикостероидами и иммуномодулирующим препаратом или ингибитором протеасом

Возможно, трансплантация стволовых клеток (также называемая трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток)

Возможно, лучевая терапия для лечения боли в костях

Лечение осложнений

Множественная миелома остается неизлечимым заболеванием несмотря на большие достижения в терапии. Лечение направлено на предотвращение или облегчение симптомов и осложнений, разрушение аномальных плазматических клеток и замедление прогрессирования заболевания.

Лечение обычно начинается только после того, как у пациента возникнут симптомы или осложнения, хотя некоторым людям с бессимптомным течением заболевания и без видимых осложнений при наличии факторов высокого риска также может потребоваться лечение. Эти факторы высокого риска включают большую распространенность заболевания, уровни определенных белков в крови и специфические генетические аномалии в опухолевых клетках.

Для замедления прогрессирования множественной миеломы обычно используется несколько различных лекарственных препаратов, уничтожающих аномальные плазматические клетки. Врачи используют различные комбинации лекарственных препаратов в зависимости от характера миеломы и того, показана ли пациенту трансплантация стволовых клеток. Комбинации могут включать лекарственные препараты из нескольких или всех перечисленных далее групп:

Иммуномодулирующий препарат (талидомид, леналидомид или помалидомид) и/или ингибитор протеасом (бортезомиб, карфилзомиб или иксазомиб) плюс кортикостероиды (такие как дексаметазон, преднизон или метилпреднизолон)

Более традиционные химиотерапевтические препараты

Моноклональные антитела элотузумаб, изатуксимаб и даратумумаб

Действие некоторых других применяемых лекарственных препаратов направлено на B-клетки или другие лейкоциты. К таким препаратам относятся идекабтаген виклейцел, цилтакабтаген аутолейцел, элранатамаб, талкветамаб и теклистамаб. Хотя они могут быть эффективными, они могут повышать риск тяжелых инфекций. Венетоклакс эффективен у людей с определенной генной аномалией.

Традиционные химиотерапевтические препараты включают алкилирующие препараты (мелфалан, циклофосфамид или бендамустин) и антрациклины (доксорубицин или его пегилированная липосомальная лекарственная форма). Вместе с аномальными химиотерапия уничтожает и здоровые клетки, поэтому при ее проведении врачи постоянно следят за количеством клеток крови у пациентов. В случае существенного снижения количества нормальных лейкоцитов и тромбоцитов доза корректируется.

Иногда врачи рекомендуют трансплантацию стволовых клеток пациентам с хорошим общим состоянием, у которых миелома ответила на нескольких циклов медикаментозного лечения. Перед проведением высокодозной химиотерапии у пациента берут кровь, из которой извлекают стволовые клетки (неспециализированные клетки, превращающиеся в клетки крови, а затем созревающие до эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов). После проведения высокодозной терапии эти стволовые клетки снова возвращают (пересаживают) человеку. В большинстве случаев такую процедуру назначают больным в возрасте до 70 лет. Однако многие комбинации лекарственных препаратов обладают высокой эффективностью, поэтому трансплантация стволовых клеток используется менее часто.

Боль в костях (иногда очень сильную) могут ослабить сильнодействующие анальгетики и лучевая терапия, локализованные в области поражений. Кроме того, лучевая терапия может предотвратить появление переломов. Тем не менее лучевая терапия может нарушать функцию костного мозга, что может сделать лечение противомиеломными препаратами слишком рискованным.

Ежемесячное внутривенное введение памидроната (бисфосфоната — лекарственного препарата, замедляющего уменьшение плотности костной ткани) или золедроновой кислоты, обладающей более высокой активностью, может ограничить развитие осложнений со стороны костной ткани. Большинство больных множественной миеломой получает такие лекарственные препараты в рамках своего лечения на протяжении всей оставшейся жизни. Если человек не переносит золедроновую кислоту или у него нарушена функция почек, вместо такого лечения ему могут назначить деносумаб ежемесячно. Для снижения потери костной массы врачи рекомендуют таким пациентам принимать препараты кальция и витамина D до тех пор, пока уровень кальция в крови не окажется достаточно высоким, а также вести активный образ жизни. Эти действия помогают предотвратить потерю костной массы. Продолжительный постельный режим может сделать потерю костной ткани более интенсивной и повысить риск переломов костей. У большинства больных есть возможность вести нормальный образ жизни, включающий практически все виды деятельности.

Потребление большого количество жидкостей приводит к разбавлению мочи и помогает предотвратить обезвоживание, при котором увеличивается вероятность развития почечной недостаточности. Людям, у которых развиваются проблемы с почками, может помочь плазмаферез для удаления аномальных белков (легких цепей), ответственных за поражение почек.

При появлении признаков инфекции (повышение температуры, озноб, кашель с мокротой или покраснение отдельных участков кожи) следует немедленно обращаться к врачу, поскольку им могут требоваться антибиотики. Пациенты также могут подвергаться риску инфекции, вызываемой вирусом ветряной оспы, особенно во время лечения специфическими противомиеломными препаратами, такими как ингибиторы протеасом (в том числе бортезомиб, карфилзомиб или иксазомиб) или моноклональные антитела (в том числе даратумумаб или элотузумаб). Продолжительный прием внутрь противовирусного препарата под названием «ацикловир» может предотвратить заражение герпесом. В связи с повышенным риском инфекции пациентам следует пройти вакцинацию пневмококковой вакциной, вакциной против гриппа, вакциной против COVID-19 и вакциной против опоясывающего лишая (опоясывающего герпеса).

Больным с тяжелой анемией может потребоваться переливание эритроцитарной массы. В ряде случаев при лечении анемии достаточно эффективными могут быть эритропоэтин или дарбэпоэтин — лекарственные препараты, стимулирующие выработку эритроцитов. Некоторые больные анемией также могут получить пользу от пищевых добавок с железом.

Для понижения высокого уровня кальция в крови может применяться внутривенное введение жидкостей; часто требуется внутривенное введение бисфосфонатов. Для снижения повышенного уровня кальция также целесообразно устранение из диеты продуктов, содержащих витамин D и кальций.

Больным с высоким уровнем мочевой кислоты в крови или распространенным заболеванием могут принести пользу аллопуринол или расбуриказа — лекарственные препараты, блокирующие выработку организмом мочевой кислоты, которая может повреждать почки.