Процесс сдачи донорской крови

Здоровые доноры сдают небольшое количество крови в целях последующего использования для переливания крови. Люди обычно сдают около 450 миллилитров крови (приблизительно менее 1/10 от общего количества крови в организме). Часто различные компоненты крови (см. Препараты крови) разделяются и вводятся разным людям.

Весь процесс сдачи цельной крови (другими словами — крови со всеми клеточными компонентами) занимает около 1 часа. Донорами крови могут стать люди в возрасте от 17 лет (16 в некоторых местах с согласия родителя или опекуна) и весом не менее 50 килограммов (110 фунтов). Кроме того, они должны иметь крепкое здоровье. У доноров измеряют пульс, артериальное давление и температуру, а также проводят анализ образца крови, чтобы исключить низкие уровни форменных элементов крови (анемию). Доноров просят ответить на ряд вопросов о состоянии здоровья, о факторах, которые могут влиять на их состояние здоровья, а также о странах, которые они посещали. При наличии определенных обстоятельств или факторов человека могут навсегда или на время отстранить от сдачи донорской крови. Как правило, основанием для отстранения от участия в сдаче крови служат факторы, которые могут быть связаны с опасностью для донора или риском передачи заболевания реципиенту. Принятие решения о том, допускать донора к сдаче или отстранить его, может оказаться сложным. На веб-сайте Американского общества Красного Креста (American Red Cross) размещена подробная информация (см. Требования Красного Креста к донорству крови).

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Таблица Некоторые состояния, являющиеся основанием для отстранения от сдачи донорской крови Таблица

Как правило, донорам не разрешается сдавать кровь чаще одного раза в 56 дней. Практика выплаты донорам денежных средств за сдачу крови практически искоренена, поскольку она побуждает нуждающихся людей выступать в качестве доноров и в некоторых случаях скрывать наличие у них состояний, которые являются основанием для отстранения от участия в сдаче крови.

Человек, допущенный к сдаче крови в качестве донора, располагается сидя в кресле с откидывающейся спинкой или лежа на кушетке. Работник здравоохранения осматривает внутреннюю поверхность его локтевого сгиба и определяет, какую вену использовать. Затем участок рядом с веной тщательно дезинфицируется, после чего в вену вводится игла, которая временно фиксируется при помощи стерильной накладки. При первом введении иглы можно почувствовать жжение или острую боль, но вся последующая часть процедуры протекает безболезненно. Кровь проходит через иглу и попадает в мешок для забора. Фактически сбор крови занимает всего около 10 минут, но вся процедура от сбора анамнеза до краткого периода восстановления займет около часа.

Свежесобранная кровь герметично упаковывается в пластиковые пакеты, содержащие консерванты и вещество, препятствующее свертыванию крови. Небольшой образец из каждой собранной порции крови проверяют на наличие некоторых возбудителей инфекционных заболеваний.

Тестирование донорской крови на инфекции При переливании крови реципиент может получить содержащиеся в донорской крови возбудители инфекции. Именно поэтому работники здравоохранения устанавливают для доноров ряд ограничений и проводят тщательную проверку крови. Всю донорскую кровь проверяют на инфицирование микроорганизмами, вызывающими вирусный гепатит, СПИД, некоторые другие инфекционные заболевания (такие как инфекция, вызванная вирусом Западного Нила, и сифилис). Иногда проводится анализ крови на другие инфекции (например, бабезиоз и болезнь Шагаса). Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) В Соединенных Штатах Америки донорскую кровь тестируют на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), являющийся причиной СПИДа. Такой тест не гарантирует стопроцентной точности, поскольку он может показать положительный результат только по истечении нескольких недель после приобретения ВИЧ-инфекции. Тем не менее, в рамках процесса проверки доноры проходят собеседование. Регистраторы расспрашивают о факторах риска развития СПИДа, например, о том, употребляли ли потенциальные доноры или их половые партнеры инъекционные наркотики и имеются ли другие факторы риска (см. таблицу Некоторые состояния, являющиеся основанием для отстранения от сдачи донорской крови). Благодаря анализу крови и собеседованию, которое проводится в рамках процесса проверки, риск заражения ВИЧ-инфекцией при переливании крови в Соединенных Штатах Америки крайне низок — примерно 1 случай на каждые 1 500 000 — 2 000 000 переливаний. Вирусный гепатит Донорская кровь тестируется на инфицирование вирусами, приводящими к возникновению типов вирусного гепатита, которые передаются при переливании крови (типы B и C). Эти тесты не позволяют выявить все случаи заражения крови, но благодаря строжайшему тестированию и процедурам проверки доноров риск заражения гепатитом C при переливании крови практически устранен. В настоящее время в Соединенных Штатах Америки вероятность заражения составляет менее 1 случая на каждые 2 000 000 единиц переливаемой крови. Гепатит B остается наиболее распространенным потенциально опасным заболеванием, которое передается при переливании; в настоящее время в Соединенных Штатах Америки вероятность заражения составляет 1 случай заражения на каждые 1 000 000 единиц переливаемой крови. сифилис; Сифилис при переливании крови передается редко. Помимо проверки доноров и тестирования крови на наличие организма, вызывающего сифилис, для исключения вероятности заражения донорская кровь замораживается при низкой температуре, убивающей возбудителей инфекции.