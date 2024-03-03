Процесс сдачи донорской крови

Здоровые доноры сдают небольшое количество крови в целях последующего использования для переливания крови. Люди обычно сдают около 450 миллилитров крови (приблизительно менее 1/10 от общего количества крови в организме). Часто различные компоненты крови (см. Препараты крови) разделяются и вводятся разным людям.
Весь процесс сдачи цельной крови (другими словами — крови со всеми клеточными компонентами) занимает около 1 часа. Донорами крови могут стать люди в возрасте от 17 лет (16 в некоторых местах с согласия родителя или опекуна) и весом не менее 50 килограммов (110 фунтов). Кроме того, они должны иметь крепкое здоровье. У доноров измеряют пульс, артериальное давление и температуру, а также проводят анализ образца крови, чтобы исключить низкие уровни форменных элементов крови (анемию). Доноров просят ответить на ряд вопросов о состоянии здоровья, о факторах, которые могут влиять на их состояние здоровья, а также о странах, которые они посещали. При наличии определенных обстоятельств или факторов человека могут навсегда или на время отстранить от сдачи донорской крови. Как правило, основанием для отстранения от участия в сдаче крови служат факторы, которые могут быть связаны с опасностью для донора или риском передачи заболевания реципиенту. Принятие решения о том, допускать донора к сдаче или отстранить его, может оказаться сложным. На веб-сайте Американского общества Красного Креста (American Red Cross) размещена подробная информация (см. Требования Красного Креста к донорству крови).
Знаете ли Вы, что...
Некоторые состояния, являющиеся основанием для отстранения от сдачи донорской крови
Состояние
Постоянное или временное отстранение от участия
Комментарии
Постоянное
Все люди, у которых когда-либо была выявлена ВИЧ-инфекция.
Все люди, которые когда-либо принимали те или иные лекарственные препараты для лечения ВИЧ-инфекции.
Действия, которые повышают риск заражения ВИЧ
Временное
Подождать 2 года с момента последнего применения инъекционного лекарственного препарата для профилактики ВИЧ-инфекции (например, препараты ДКП или ПКП длительного действия).
Подождать 3 месяца с момента последнего приема внутрь (перорально) лекарственного препарата для профилактики ВИЧ-инфекции (ДКП или ПКП).
Подождать 3 месяца с момента последних действий, сопряженных с высоким риском инфицирования. В их число входят:
анемия (низкий уровень гемоглобина в крови).
Временное
Человек может сдать кровь после того, как анемия будет устранена.
Астма (в тяжелой форме)
Постоянное
—
Болезни, сопровождающиеся кровотечением (врожденные)
Постоянное
—
Злокачественные заболевания, затрагивающие клетки крови (например, лейкоз, лимфома или миелома)
Постоянное
Человек не может сдавать кровь даже в том случае, если его признали излечившимся от рака.
Злокачественные заболевания (прочие)
Временное
Человек может сдавать кровь в том случае, если его признали излечившимся от рака, и если лечение было завершено более чем за 12 месяцев до момента сдачи.
Людей с легким, поддающимся излечению заболеванием (таким как рак кожи, затрагивающий небольшой участок), которое было полностью удалено, могут допускать к сдаче крови до истечения 12-месячного периода.
Лекарственные препараты (некоторые), такие, как ацитретин, дутастерид, этретинат, финастерид и изотретиноин
Временное
Срок, который должен пройти с момента приема лекарственного препарата до сдачи крови, зависит от конкретного лекарственного препарата.
Прием большинства лекарственных препаратов не является основанием для отстранения человека от участия в сдаче крови в качестве донора.
Сердечные заболевания (в тяжелой форме)
Постоянное
Любое заболевание сердца должно быть предметом медицинского обследования и лечения, при этом у пациента не должно быть никаких симптомов, связанных с сердцем, в течение последних 6 месяцев.
Постоянное
Люди, которые однажды перенесли вирусный гепатит, или у которых получены положительные результаты анализов на гепатит В или С, не могут становиться донорами крови.
Гепатит (подверженность риску заражения)
Временное
С момента, когда человек подвергался риску заражения (например, проживал или имел половые контакты с лицами, страдающими гепатитом, направлялся в исправительное учреждение на срок более 72 часов или получал повреждение с нарушением кожного покрова в результате укуса человеком), до сдачи крови должно пройти 12 месяцев.
Временное
Человек может сдавать кровь после того, как его артериальное давление нормализуется.
Возможность заражения прионными болезнями, такими, как вариант болезни Крейтцфельда-Якоба (также называемой коровьим бешенством)
Постоянное
Заражение может произойти в следующих случаях.
Малярия или подверженность риску заражения малярией
Временное
С момента, когда человек подвергался риску заражения, до сдачи крови должно пройти от 1 до 3 лет.
Беременность
Временное
С момента рождения ребенка до сдачи крови должно пройти 6 недель.
Серьезное хирургическое вмешательство (недавно проведенное)
Временное
—
Переливания крови
Временное или постоянное
Если переливание крови проводилось в Соединенных Штатах Америки, то с момента переливания до сдачи крови должно пройти 3 месяца.
Люди, которым переливание крови проводилось в Великобритании, Ирландии или Франции с 1980 года, не допускаются к донорству крови на постоянной основе.
Вакцины (некоторые)
Временное
Срок, который должен пройти с момента получения вакцины до сдачи крови, зависит от конкретной вакцины.
Временное
Что касается недавно перенесенной вирусной инфекции Зика, то FDA США рекомендует людям подождать 120 дней с момента исчезновения симптомов или последнего положительного результата теста, в зависимости от того, что дольше.
Информация из документа Руководство FDA США от мая 2023 г.: рекомендации по оценке пригодности доноров с помощью вопросов для анализа индивидуальных рисков с целью снижения риска передачи вируса иммунодефицита человека через кровь и продукты крови.
FDA — Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств; ВИЧ — вирус иммунодефицита человека; ДКП — доконтактная профилактика; ПКП — постконтактная профилактика.
Как правило, донорам не разрешается сдавать кровь чаще одного раза в 56 дней. Практика выплаты донорам денежных средств за сдачу крови практически искоренена, поскольку она побуждает нуждающихся людей выступать в качестве доноров и в некоторых случаях скрывать наличие у них состояний, которые являются основанием для отстранения от участия в сдаче крови.
Человек, допущенный к сдаче крови в качестве донора, располагается сидя в кресле с откидывающейся спинкой или лежа на кушетке. Работник здравоохранения осматривает внутреннюю поверхность его локтевого сгиба и определяет, какую вену использовать. Затем участок рядом с веной тщательно дезинфицируется, после чего в вену вводится игла, которая временно фиксируется при помощи стерильной накладки. При первом введении иглы можно почувствовать жжение или острую боль, но вся последующая часть процедуры протекает безболезненно. Кровь проходит через иглу и попадает в мешок для забора. Фактически сбор крови занимает всего около 10 минут, но вся процедура от сбора анамнеза до краткого периода восстановления займет около часа.
Свежесобранная кровь герметично упаковывается в пластиковые пакеты, содержащие консерванты и вещество, препятствующее свертыванию крови. Небольшой образец из каждой собранной порции крови проверяют на наличие некоторых возбудителей инфекционных заболеваний.
Тестирование донорской крови на инфекции
При переливании крови реципиент может получить содержащиеся в донорской крови возбудители инфекции. Именно поэтому работники здравоохранения устанавливают для доноров ряд ограничений и проводят тщательную проверку крови. Всю донорскую кровь проверяют на инфицирование микроорганизмами, вызывающими вирусный гепатит, СПИД, некоторые другие инфекционные заболевания (такие как инфекция, вызванная вирусом Западного Нила, и сифилис). Иногда проводится анализ крови на другие инфекции (например, бабезиоз и болезнь Шагаса).
Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД)
В Соединенных Штатах Америки донорскую кровь тестируют на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), являющийся причиной СПИДа. Такой тест не гарантирует стопроцентной точности, поскольку он может показать положительный результат только по истечении нескольких недель после приобретения ВИЧ-инфекции. Тем не менее, в рамках процесса проверки доноры проходят собеседование. Регистраторы расспрашивают о факторах риска развития СПИДа, например, о том, употребляли ли потенциальные доноры или их половые партнеры инъекционные наркотики и имеются ли другие факторы риска (см. таблицу Некоторые состояния, являющиеся основанием для отстранения от сдачи донорской крови). Благодаря анализу крови и собеседованию, которое проводится в рамках процесса проверки, риск заражения ВИЧ-инфекцией при переливании крови в Соединенных Штатах Америки крайне низок — примерно 1 случай на каждые 1 500 000 — 2 000 000 переливаний.
Вирусный гепатит
Донорская кровь тестируется на инфицирование вирусами, приводящими к возникновению типов вирусного гепатита, которые передаются при переливании крови (типы B и C).
Эти тесты не позволяют выявить все случаи заражения крови, но благодаря строжайшему тестированию и процедурам проверки доноров риск заражения гепатитом C при переливании крови практически устранен. В настоящее время в Соединенных Штатах Америки вероятность заражения составляет менее 1 случая на каждые 2 000 000 единиц переливаемой крови.
Гепатит B остается наиболее распространенным потенциально опасным заболеванием, которое передается при переливании; в настоящее время в Соединенных Штатах Америки вероятность заражения составляет 1 случай заражения на каждые 1 000 000 единиц переливаемой крови.
сифилис;
Сифилис при переливании крови передается редко. Помимо проверки доноров и тестирования крови на наличие организма, вызывающего сифилис, для исключения вероятности заражения донорская кровь замораживается при низкой температуре, убивающей возбудителей инфекции.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
AABB: Ассоциация развития трансфузионной и биотерапии (Association for the Advancement of Blood and Biotherapies): Информация для доноров и пациентов: предоставляет информацию для пациентов и доноров о безопасности и процедурах донорства крови, а также отвечает на часто задаваемые вопросы
Требования Американского общества Красного Креста к донорству крови: предоставляет информацию о соответствии критериям для сдачи крови и компонентов крови