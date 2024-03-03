При аферезе у человека забирают кровь, а затем возвращают после удаления из нее различных компонентов.

Аферез можно использовать для:

получения нормальных компонентов крови от донора, чтобы перелить их человеку с заболеванием;

удаления вредных веществ или избыточного количества форменных элементов из крови человека с заболеванием (так называемый терапевтический аферез).

Могут быть выделены следующие компоненты крови:

Плазма крови содержит антитела (иммуноглобулины) и факторы свертывания крови, которые иногда выделяют из плазмы.

Два наиболее распространенных типа афереза, которые используют для удаления вредных веществ из крови:

Плазмаферез

Цитаферез

Цитаферез может иметь различные названия в зависимости от типа клеток, которые удаляются из крови.

Тромбаферез: Удаление тромбоцитов

Лейкаферез: Удаление лейкоцитов

Процедура отделения плазмы от крови называется плазмаферезом. Процедуру плазмафереза часто проводят с кровью здоровых доноров для получения плазмы для переливания или определенных веществ, таких как факторы свертывания крови.

Кроме того, к аферезу также относится эритроцитаферез.

Плазмаферез При использовании метода плазмафереза у пациента забирают кровь и отделяют плазму от клеток крови и тромбоцитов. Плазма отделяется, а клетки крови и тромбоциты возвращаются пациенту вместе с плазмозаменяющей жидкостью, например альбумином. Плазмаферез используется для лечения заболеваний, при которых в плазме человека содержатся вредные вещества (часто антитела). Такие заболевания включают рассеянный склероз, миастению гравис и синдром Гийена-Барре (неврологические заболевания, вызывающие мышечную слабость), синдром Гудпасчера (аутоиммунное заболевание, приводящее к кровотечению в легких и почечной недостаточности), криоглобулинемия (разновидность нарушения образования антител) и тромботическая тромбоцитопеническая пурпура (редкое нарушение формирования кровяного сгустка). Аферез может помогать контролировать некоторые хронические заболевания, но в большинстве случаев не излечивает их. Однако при помощи афереза можно добиться регрессии тромботической тромбоцитопенической пурпуры. Для достижения эффекта плазмаферез необходимо проводить достаточно часто, чтобы удалять нежелательное вещество быстрее, чем оно вырабатывается в организме. Однако аферез проводят повторно только при необходимости, поскольку проведение большого объема жидкости через кровеносные сосуды и ткани при удалении и возвращении крови может привести к развитию осложнений у людей, уже страдающих теми или иными заболеваниями.

Цитаферез При использовании метода цитафереза удаляется избыточное количество определенных клеток крови. Цитаферез может использоваться для лечения полицитемии (избытка эритроцитов), определенных типов лейкоза (тип онкологического заболевания, при котором в избытке присутствуют лейкоциты), а также тромбоцитемии (избытка тромбоцитов).