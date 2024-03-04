Визуализирующие исследования

Иногда биопсия костного мозга

Перед началом лечения врачам необходимо установить, степень распространения лимфомы в организме, то есть определить стадию заболевания. Выбор тактики лечения и ожидаемый результат лечения (прогноз) зависят от множества факторов, включая стадию. Даже если при первичном обследовании был выявлен только один увеличенный лимфатический узел, то при проведении процедур, позволяющих установить, распространилась ли лимфома в организме и если да, то какие части организма поражены (то есть определить стадию), может обнаружиться, что заболевание имеет гораздо более серьезную форму.

Различают 4 стадии заболевания (I, II, III и IV), зависящие от масштабов распространения. Чем выше номер стадии, тем сильнее распространилась лимфома в организме. Ограниченным считается заболевание I и II стадии. Распространенным считается заболевание III и IV стадии. Для стадий I и II, если лимфома Ходжкина поражает орган за пределами лимфатической системы, она классифицируется как стадия IE или IIE. Термин массивное поражение используется в том случае, если в грудной клетке определяется новообразование размерами более 10 см (около 4 дюймов).

Каждая из четырех стадий делится на подтипы в зависимости от того, отсутствует (A) или присутствует (B) один или несколько следующих симптомов:

Необъяснимое повышение температуры (более 37,5 °C в течение 3 дней подряд)

Ночная потливость

Потеря массы тела по невыясненной причине (более 10% массы тела за предыдущие 6 месяцев)

К примеру, если у человека с лимфомой стадии II наблюдается потливость по ночам, его диагноз звучит как лимфома Ходжкина стадии IIB.

Для определения стадии или оценки лимфомы Ходжкина используется ряд процедур. В стандартном порядке выполняются обычные анализы крови, включая функциональные печеночные и почечные пробы, анализы на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), вирусный гепатит B и гепатит C, а также визуализация с помощью компьютерной томографии (КТ) в сочетании с позитронно-эмиссионной томографией (ПЭТ) шеи, грудной клетки, брюшной полости и органов малого таза.

Комбинированная ПЭТ-КТ — это самая чувствительная методика для определения стадии лимфомы Ходжкина и оценки ответа на лечение. ПЭТ позволяет распознавать живую ткань, поэтому врачи могут использовать эту методику визуализации, чтобы отличить рубцовую ткань от активной лимфомы Ходжкина после того, как больной получит лечение (хотя ПЭТ не всегда дает точные результаты, поскольку воспаление тоже можно обнаружить на ПЭТ).

Если проведение комбинированной ПЭТ-КТ невозможно, вместо нее выполняется КТ шеи, грудной клетки, брюшной полости, таза и костей с контрастированием плюс биопсия костного мозга. Прочие обследования, такие как магнитно-резонансная томография (МРТ) головного или спинного мозга, выполняются при наличии симптомов со стороны нервной системы.

Большинству больных с лимфомой Ходжкина не требуется хирургическое вмешательство для определения того, распространилось ли заболевание на брюшную полость, поскольку ПЭТ обеспечивает достаточную точность диагностики, а также потому, что все больные с таким заболеванием получают химиотерапию, которая воздействует на лимфому независимо от ее локализации.