Общие сведения о кровотечениях, вызванных патологией кровеносных сосудов

Кровотечение может возникать в результате патологии:

Коллаген — это белок, который играет важную роль в поддержании прочности кровеносных сосудов в организме. При выработке аномального коллагена или попадании вредных веществ из крови в стенки сосудов они теряют прочность, и может развиться кровотечение.

Хрупкие кровеносные сосуды вызывают кровотечение под кожей, что приводит к появлению на коже крошечных красных, фиолетовых или коричневых пятен (петехий), несколько более крупных пятен, которые выглядят как кровоподтеки (они называются пурпура), или еще более крупных участков кровоподтеков (под названием экхимозы). Они могут быть красными или фиолетовыми у людей с более светлой кожей и коричневыми или черными у людей с более темной кожей. Большинство заболеваний, обусловленных хрупкостью кровеносных сосудов, не вызывают серьезной кровопотери. Исключением является генетическое заболевание наследственная геморрагическая телеангиэктазия.

Аномалии коллагена в кровеносных сосудах могут возникать при цинге (из-за отсутствия витамина С в пище), при синдроме Элерса-Данлоса и других редких наследственных заболеваниях соединительной ткани, включая синдром Марфана, несовершенный остеогенез и эластическую псевдоксантому, что приводит к повышению риска кровотечений при этих заболеваниях.

Прочность кровеносных сосудов также может снижаться вследствие отложения аномальных белков в их стенках, как это происходит при амилоидозе, криоглобулинемии и гипергаммаглобулинемической пурпуре, либо вследствие воспаления, как при аутоиммунном васкулите. Например, кровотечение может быть характерным признаком иммуноглобулин-A-ассоциированного васкулита, воспаления мелких кровеносных сосудов, часто встречающегося в детском возрасте.

Обычно врачи могут определить, вызвано ли кровотечение аномалиями кровеносных сосудов, на основании симптомов и результатов обследования. Иногда для подтверждения заболеваний, вызывающих аномалии кровеносных сосудов, необходимы специальные анализы.

Лечение направлено на контролирование кровотечения, когда это возможно, и предоставление поддерживающей терапии. Многим людям требуется терапия препаратами железа для восполнения его потери в результате многократного кровотечения из слизистых оболочек (см. Лечение железодефицитной анемии). Некоторым людям требуется переливание крови.