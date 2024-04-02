Талассемии — это группа наследственных заболеваний, возникающих в результате нарушения производства одной из 4 цепей аминокислот, из которых состоит гемоглобин (белок в эритроцитах, отвечающий за транспорт кислорода).

Симптомы зависят от типа талассемии.

У некоторых людей появляется желтуха, ощущение переполнения желудка или желудочно-кишечный дискомфорт.

Для постановки диагноза обычно требуется проведение особых анализов гемоглобина.

Талассемия легкой степени может не требовать лечения, но при тяжелой талассемии бывает, необходима пересадка костного мозга.

(См. также Общие сведения об анемии).

Гемоглобин состоит из 2 пар цепей глобина. Обычно у взрослых имеется одна пара альфа-цепей и одна пара бета-цепей. В некоторых случаях одна или несколько таких цепей являются дефектными. Талассемии делятся на категории в зависимости от того, какая из цепей затронута заболеванием. Два основных типа:

альфа-талассемия (заболевание затрагивает цепь альфа-глобина);

бета-талассемия (заболевание затрагивает цепь бета-глобина).

Альфа-талассемия чаще всего встречается у людей африканского или афроамериканского, средиземноморского или юго-восточноазиатского происхождения. Бета-талассемия чаще всего встречается у людей средиземноморского, ближневосточного, юго-восточноазиатского или индийского происхождения.

Талассемии можно классифицировать в соответствии с их степенью тяжести.

Малая талассемия: протекает безсимптомно или вызывает слабо выраженные симптомы

Промежуточная талассемия: вызывает симптомы, которые по степени тяжести находятся между умеренными и тяжелыми

Большая талассемия: вызывает тяжелые симптомы, требующие лечения

Симптомы талассемий Талассемии всех разновидностей имеют схожие симптомы, отличающиеся степенью тяжести. При малой альфа-талассемии и малой бета-талассемии у людей возникает анемия легкой степени, протекающая без симптомов. При большой альфа-талассемии наблюдаются умеренно или сильно выраженные симптомы анемии, включая утомляемость, одышку, бледность и увеличение селезенки, которое приводит к ощущению переполнения желудка и дискомфорту в животе. При большой бета-талассемии (которую иногда называют анемией Кули) у людей появляются сильно выраженные симптомы анемии (такие как утомляемость, слабость и учащенное дыхание). Также у них встречаются желтуха, приводящая к пожелтению кожи и белков глаз, язвы кожи и желчные камни. У пациентов также могут увеличиваться размеры селезенки. Гиперактивность костного мозга может приводить к тому, что некоторые кости (особенно кости головы и лица) утолщаются и увеличиваются в размерах. Длинные кости рук и ног могут истончаться и становиться ломкими. У детей с большой бета-талассемией рост может замедляться, а половое созревание наступает позже нормы. Поскольку всасывание железа может быть более интенсивным, а также из-за необходимости выполнения частых переливаний крови (поставляющих в организм еще больше железа) в организме может накапливаться избыточное количество железа. Оно откладывается в сердечной мышце и со временем приводит к болезни перегрузки железом, связанной с повреждением печени, сердечной недостаточностью и преждевременной смертью.

Диагностика талассемий Анализы крови

Электрофорез гемоглобина

Пренатальное обследование Для установления диагноза талассемии выполняются анализы крови. Врачи измеряют уровни клеток крови и исследуют образец крови под микроскопом. Можно выявить характерные аномалии эритроцитов. Также выполняется еще один анализ крови, который называют электрофорезом гемоглобина. При проведении электрофореза электрический ток используется для разделения различных типов гемоглобина, позволяющего обнаружить аномальный гемоглобин. Тестирование капли крови методом электрофореза способствует постановке диагноза, но не всегда позволяет сделать окончательный вывод, особенно если речь идет об альфа-талассемии. Поэтому диагноз обычно ставится на основании результатов генетических тестов и выявлении наследственных паттернов. Для выявления талассемии до рождения может быть проведено генетическое тестирование.

Лечение талассемий Иногда переливание крови, удаление селезенки или лечение хелаторами железа

Трансплантация стволовых клеток Людям с талассемией легкой степени лечение не требуется. Людям с более тяжелой формой талассемии может потребоваться хирургическое вмешательство для удаления селезенки (спленэктомия), переливание крови или лечение хелаторами железа. При хелатной терапии из крови удаляется избыток железа. Лекарственные препараты, известные под названием «хелаторы железа», могут назначаться внутрь перорально (деферазирокс или деферипрон) либо в виде инъекций (дефероксамин), которые выполняют подкожно или внутривенно. Для снижения потребности в переливании крови у людей с бета-талассемией может назначаться луспатерцепт. Некоторые люди с тяжелой формой талассемии могут нуждаться в пересадке стволовых клеток.