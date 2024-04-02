Общие сведения об анемии

Анемия — это состояние, характеризующееся низким количеством эритроцитов или уровнем гемоглобина.
Эритроциты содержат гемоглобин — белок, который позволяет переносить кислород из легких в другие части организма. При снижении количества эритроцитов или уровня гемоглобина кровь не способна переносить кислород в достаточном объеме. Недостаточное снабжение тканей кислородом вызывает симптомы анемии.
Причины анемии
Причин анемии много, но в основном их можно разделить на 3 группы по приводящему к анемии механизму.
Кровопотеря (обильное кровотечение)
Недостаточная выработка эритроцитов
Избыточное разрушение эритроцитов
Распространенные причины анемии
Механизм
Примеры
Хроническое обильное кровотечение
Злокачественная опухоль в пищеварительном тракте
Сильное менструальное кровотечение
Полипы в пищеварительном тракте
Язвы в желудке или тонком кишечнике
Внезапное обильное кровотечение
травмы;
Разрыв кровеносного сосуда
Хирургическое вмешательство
Пониженная выработка эритроцитов
Расстройство, связанное с употреблением алкоголя
Апластическая анемия / истинная эритроцитарная аплазия
Хроническое воспаление, инфекция или рак (анемия хронического заболевания)
Метастазы рака в костный мозг
Миелодисплазия (аномалии в ткани костного мозга)
Миелофиброз (развитие фиброзной ткани в костном мозге)
Усиленное разрушение эритроцитов
Аутоиммунные реакции на эритроциты
Недостаточность глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы (Г6ФД)
Наследственный эллиптоцитоз
Наследственный сфероцитоз
Наследственный стоматоцитоз
Наследственный ксероцитоз
Механическое повреждение эритроцитов (например, гемолиз, связанный с сердечным клапаном (разрушение эритроцитов), тромботическая микроангиопатия (разрушение эритроцитов, снижение уровня тромбоцитов и поражение органов вследствие образования сгустков в мелких кровеносных сосудах)
Пароксизмальная ночная гемоглобинурия
Серповидноклеточное заболевание (гемоглобиноз SS, гемоглобиноз S-С, гемоглобин S-бета-талассемия)
Талассемия (снижение выработки эритроцитов вследствие разрушения предшественников эритроцитов в костном мозге и повышенное разрушение эритроцитов в кровоносном русле)
Более подробно о некоторых причинах анемии
Причина
Механизм
Лечение
Комментарии
Увеличенная селезенка захватывает и разрушает эритроциты.
В таком случае лечится заболевание, являющееся причиной увеличения селезенки.
В некоторых случаях требуется хирургическое удаление селезенки.
При значительном увеличении размеров селезенки возникает боль в животе и ощущение переполнения желудка после небольшого количества пищи.
Часто увеличенная селезенка также захватывает тромбоциты и лейкоциты, тем самым сокращая их количество в кровотоке.
Механическое повреждение эритроцитов
Аномалии кровеносных сосудов, искусственный или поврежденный клапан сердца могут вызывать разрушение здоровых эритроцитов.
Причина повреждения выявляется и устраняется.
Эритроциты разрушаются в кровеносных сосудах.
Иммунная система разрушает эритроциты.
Гемоглобин из таких разрушенных клеток концентрируется в моче, в результате чего моча темнеет и приобретает красноватый оттенок.
Лекарственные препараты, блокирующие систему комплемента, помогают облегчить симптомы и снизить риск образования сгустков крови.
Могут возникать сильные желудочные спазмы и сгустки крови в больших венах брюшной полости, мозга и нижних конечностей.
Симптомы часто возникают эпизодически (отсюда название «пароксизмальная»), хотя также наблюдается разрушение эритроцитов в течение длительного времени.
Наследственный сфероцитоз
Эритроциты деформируются и теряют эластичность, после чего захватываются и разрушаются селезенкой.
Обычно лечение не требуется, но при тяжелой анемии может возникнуть необходимость удаления селезенки.
Это наследственное заболевание в тяжелых случаях также может вызывать аномалии костной ткани и задержку роста.
Заболевание может вызвать образование камней в желчном пузыре.
Транзиторные апластические кризы (когда костный мозг не может вырабатывать достаточное количество эритроцитов для компенсации их длительного разрушения) могут возникать вследствие инфекций, например вызванных парвовирусом B19.
Наследственный эллиптоцитоз
Большая часть эритроцитов вместо нормальной, дискообразной имеет овальную или эллиптическую форму.
При тяжелой анемии может возникнуть необходимость удаления селезенки.
Анемия обычно имеет легкую степень и не требует лечения.
Аномалии ферментов эритроцитов
Недостаточность глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы (Г6ФД): в эритроцитах отсутствует фермент Г6ФД, что делает клетки более хрупкими.
Недостаточность пируваткиназы (ПК), которая часто присутствует при рождении (является врожденной), также делает эритроциты более хрупкими.
При недостаточности Г6ФД анемию можно предотвратить, если избегать того, что ее провоцирует, например определенных лекарственных препаратов.
При недостаточности ПК некоторым людям может быть показано удаление селезенки и применение лекарственных средств для лечения анемии.
Недостаточность Г6ФД — это наследственное заболевание, почти всегда поражающее мужчин.
Дефицит Г6ФД встречается примерно у 10% мужчин африканского и афроамериканского происхождения и у меньшей доли людей средиземноморского происхождения.
Недостаточность пируваткиназы встречается редко.
Прочие патологии мембран эритроцитов
Стоматоцитоз (когда клеточная мембрана имеет патологическую «щель»), который может наследоваться или развиваться в течение жизни (приобретенный), или в редких случаях возникать при низком содержании фосфатов в крови.
При приобретенном стоматоцитозе следует избегать провоцирующих факторов (например, алкоголя).
При наследственном стоматоцитозе в редких случаях требуется удаление селезенки.
Лицам с низким уровнем фосфора в крови необходимы добавки с содержанием фосфатов.
Анемия обычно имеет легкую степень и не требует лечения.
Анемия в результате обильного кровотечения.
Анемия может быть результатом обильного кровотечения. Кровотечение может начаться внезапно, как это случается при травме или во время хирургической операции. Часто кровотечение развивается постепенно и периодически возобновляется (хроническое кровотечение). Как правило, это связано с аномалиями пищеварительного тракта или мочевыводящих путей либо тяжело протекающими менструациями. Хронические кровотечения обычно приводят к снижению уровня железа, а это, в свою очередь, усугубляет анемию (см. Железодефицитная анемия). Кровотечение из желудочно-кишечного тракта может быть медленным и постепенным (например, в случае полипов или злокачественных опухолей) или внезапным и обширным (например, разрыв артерии при язве либо дивертикуле или разрыв варикозно расширенных вен пищевода).
Анемия в связи с недостаточной выработкой эритроцитов
Анемия также может возникать из-за того, что организм не вырабатывает достаточного количества эритроцитов (см. также Образование клеток крови). Для выработки эритроцитов требуются различные питательные вещества. Самые важные из них — железо, витамин B12 и фолат (фолиевая кислота); кроме того, организму требуется небольшое количество меди. Важен и правильный баланс гормонов, в особенности эритропоэтина (гормона, стимулирующего выработку эритроцитов). Без этих питательных веществ и гормонов выработка эритроцитов протекает медленно и оказывается недостаточной. Также это может приводить к деформации эритроцитов и их неспособности осуществлять транспорт кислорода надлежащим образом.
На выработку эритроцитов могут влиять хроническое воспаление, инфекция или онкологическое заболевание. При определенных обстоятельствах пространство, где располагается костный мозг, заполняется другим веществом, а костный мозг замещается (например, при лейкозе, лимфоме или метастатическом раке), что приводит к сокращению выработки эритроцитов.
Анемия в связи с избыточным разрушением эритроцитов
Анемия также может возникать в результате разрушения слишком большого количества эритроцитов. При нормальных условиях продолжительность жизни эритроцитов составляет около 120 дней. Клетки-мусорщики, содержащиеся в костном мозге, селезенки и печени, выявляют и разрушают эритроциты, возраст которых приближается к их обычной продолжительности жизни или превышает ее. Если эритроциты разрушаются преждевременно (гемолиз), костный мозг пытается компенсировать это более быстрой выработкой новых клеток. Если разрушение эритроцитов происходит быстрее, чем их выработка, развивается анемия. По сравнению с анемией, вызываемой обильным кровотечением и пониженной выработкой эритроцитов, гемолитическая анемия встречается довольно редко. Гемолитическая анемия может возникать в результате заболеваний самих эритроцитов, но чаще развивается вследствие других заболеваний, которые становятся причиной разрушения эритроцитов.
Симптомы анемии
Симптомы варьируют в зависимости от тяжести заболевания, а также от того, насколько быстро оно развивается. У некоторых людей с легкой степенью анемии (особенно в том случае, если она развивается медленно) симптомы отсутствуют вообще. У других симптомы могут появляться только во время физических нагрузок. Более тяжелая форма анемии может приводить к развитию симптомов даже в том случае, если человек отдыхает. Более тяжелые симптомы наблюдаются при легкой или тяжелой анемии в том случае, если она развивается за короткие сроки, как это происходит при кровотечении, открывающемся в результате разрыва кровеносного сосуда.
Легкая степень анемии часто вызывает утомляемость, слабость и бледность. При более тяжелых формах помимо этих симптомов анемия может приводить к обморокам, головокружению, усиленной жажде, потливости, слабому учащенному пульсу и учащенному дыханию. Тяжелая анемия может вызывать болезненные судороги в голенях во время физической нагрузки, учащенное дыхание и боли в груди (особенно если у человека уже имеются нарушения кровообращения в ногах либо определенные типы заболеваний легких или сердца).
Некоторые симптомы могут также указывать на причину анемии. Например, черный дегтеобразный стул, кровь в моче или кале либо кашель с кровью указывают на то, что анемия вызвана кровотечением. Темная моча или желтуха (желтоватый оттенок кожи или белков глаз) свидетельствуют о том, что причиной анемии может быть разрушение эритроцитов. Ощущение жжения или покалывания в руках или ногах может указывать на дефицит витамина B12.
Анемия у пожилых лиц
Многие вызывающие анемию заболевания, например онкологические, включая злокачественные заболевания крови, такие как миелодиспластический синдром и множественная миелома, как правило, чаще встречаются у людей пожилого возраста. Соответственно, анемия часто бывает у пожилых людей. Наиболее частые типы анемии среди пожилых людей по причине ее возникновения — это анемия хронических заболеваний (вызванная хроническим воспалением, инфекцией или злокачественным новообразованием) и железодефицитная анемия (вызванная патологическим кровотечением). Анемия не относится к естественным последствием старения, так что при выявлении анемии всегда следует искать ее причину.
Симптомы анемии в основном одинаковы, независимо от возраста. Даже если анемия имеет легкую форму, у пожилых людей более вероятны спутанность сознания, подавленность, возбужденность или вялость, чем у молодых. Также они могут плохо удерживать равновесие, и у них могут возникнуть трудности при ходьбе. Эти проблемы могут отрицательно сказываться на их способности к самостоятельному проживанию. При этом у некоторых пожилых людей с легкой формой анемии симптомы не появляются вообще, особенно если анемия развивалась постепенно, как это часто бывает.
У пожилых людей анемию, вызванную дефицитом витамина B12, можно принять за деменцию, поскольку такая анемия может воздействовать на психическую функцию.
Анемия у пожилого человека может сократить ожидаемую продолжительность жизни. Поэтому выявление причины анемии и ее устранение имеет особое значение.
Диагностика анемии
Анализы крови
В некоторых случаях анемию обнаруживают еще до того, как человек заметит у себя ее симптомы, при проведении стандартных анализов крови.
Если при проведении анализов образца крови обнаруживаются низкие уровни гемоглобина или низкий гематокрит (процентное содержание эритроцитов в общем объеме крови), это подтверждает диагноз анемии. Другие анализы, такие, как обследование образца крови под микроскопом и (реже) обследование образца, полученного из костного мозга, помогают установить причину анемии.
Лечение анемии
Лечение причины анемии
При необходимости переливание крови
Лечение анемии зависит от ее причины.
При обильном кровотечении наиболее срочной мерой является его остановка. Например, если сильно кровоточит рана, можно остановить кровотечение давлением, однако может быть необходимо хирургическое вмешательство. Кровотечение из желудочно-кишечного тракта, например из язвы, часто можно остановить с помощью эндоскопии или других мероприятий. Хроническое маточное кровотечение может потребовать, например, приема пероральных контрацептивов или удаления фибром матки.
Недостаточная выработка клеток крови часто вызвана недостаточным количеством витамина или микроэлемента, необходимого для выработки крови, такого как железо или B12.
При преждевременном разрушении эритроцитов (гемолизе) может потребоваться лечение лекарственными препаратами, угнетающими иммунную систему.
В конечном итоге, при тяжелом течении анемии или яркой выраженности симптомов может потребоваться — и иногда быть жизненно необходимо — переливание крови.