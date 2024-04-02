Общие сведения об анемии

Симптомы варьируют в зависимости от тяжести заболевания, а также от того, насколько быстро оно развивается. У некоторых людей с легкой степенью анемии (особенно в том случае, если она развивается медленно) симптомы отсутствуют вообще. У других симптомы могут появляться только во время физических нагрузок. Более тяжелая форма анемии может приводить к развитию симптомов даже в том случае, если человек отдыхает. Более тяжелые симптомы наблюдаются при легкой или тяжелой анемии в том случае, если она развивается за короткие сроки, как это происходит при кровотечении, открывающемся в результате разрыва кровеносного сосуда.

Легкая степень анемии часто вызывает утомляемость, слабость и бледность. При более тяжелых формах помимо этих симптомов анемия может приводить к обморокам, головокружению, усиленной жажде, потливости, слабому учащенному пульсу и учащенному дыханию. Тяжелая анемия может вызывать болезненные судороги в голенях во время физической нагрузки, учащенное дыхание и боли в груди (особенно если у человека уже имеются нарушения кровообращения в ногах либо определенные типы заболеваний легких или сердца).

Некоторые симптомы могут также указывать на причину анемии. Например, черный дегтеобразный стул, кровь в моче или кале либо кашель с кровью указывают на то, что анемия вызвана кровотечением. Темная моча или желтуха (желтоватый оттенок кожи или белков глаз) свидетельствуют о том, что причиной анемии может быть разрушение эритроцитов. Ощущение жжения или покалывания в руках или ногах может указывать на дефицит витамина B12.