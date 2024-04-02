Дефицит глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы (Г6ФД) — это наследственное генетическое заболевание, которое может привести к разрушению эритроцитов (гемолизу) после острого заболевания или использования определенных лекарственных препаратов.

Дефицит Г6ФД возникает из-за генетического дефекта фермента, участвующего в метаболизме эритроцитов.

Дефицит Г6ФД приводит к разрушению эритроцитов в ответ на определенные заболевания или препараты.

Разрушение эритроцитов может вызывать симптомы, включая пожелтение кожи и белков глаз, темную мочу, и в некоторых случаях боль в спине или животе.

Анализ крови может оценить уровень фермента Г6ФД.

Лечение обычно не требуется, но при дефиците Г6ФД следует избегать определенных веществ и лекарственных препаратов.

Г6ФД — это фермент, необходимый для поддержания стабильности гемоглобина. Гемоглобин — это белок, который содержится в эритроцитах и позволяет переносить кислород из легких и доставлять его во все части организма. Г6ФД помогает защитить гемоглобин от повреждений в результате инфекций или использования определенных лекарственных препаратов или веществ. Люди с дефицитом Г6ФД наследуют дефект гена, отвечающего за выработку Г6ФД, поэтому в клетках крови у них недостаточно фермента.

Дефицит Г6ФД сцеплен с X-хромосомой, то есть основном им страдают мужчины, а женщины могут быть носителями дефектного гена. Тем не менее активность гена Г6ФД очень вариабельна, поэтому у некоторых людей Г6ФД не работает надлежащим образом, а у других она вообще не работает.

Этот дефект часто встречается у мужчин африканского или афроамериканского происхождения. Он также часто встречается у людей средиземноморского (например итальянского, греческого, арабского происхождения и евреев-сефардов) и азиатского происхождения.

Дефицит Г6ФД сокращает выживаемость эритроцитов. Если люди с дефицитом Г6ФД заболевают, например, вследствие вирусной или бактериальной инфекции или диабетического кетоацидоза, их эритроциты быстро разрушаются. Эти эпизоды разрушения эритроцитов (гемолитический криз) обычно разрешаются самостоятельно.

Разрушение эритроцитов также может произойти после воздействия определенных препаратов и других веществ. К этим препаратам и веществам относятся расбуриказа, примахин, салицилаты, сульфаниламиды, нитрофураны, фенацетин, нафталин, некоторые производные витамина К, дапсон, феназопиридин, налидиксовая кислота, метиленовый синий и, в некоторых случаях, обыкновенные бобы.

Симптомы дефицита Г6ФД В большинстве случаев эпизоды разрушения эритроцитов являются легкими и не вызывают никаких симптомов. Однако, если дефицит фермента более тяжелый, симптомы включают желтуху (пожелтение кожи и белков глаз), темную мочу, усталость и одышку. У некоторых людей развивается боль в спине и/или животе.

Диагностика дефицита Г6ФД Анализ крови на активность Г6ФД

Оценка мазка крови Врач может заподозрить дефицит Г6ФД при развитии желтухи во время инфекционного заболевания или после приема препарата, способного провоцировать такой эпизод. Анализы крови, в том числе исследование мазка крови, проводятся для того, чтобы определить, разрушаются ли эритроциты. Если это так, врачи могут измерить активность Г6ФД в эритроцитах. Они измеряют активность Г6ФД во время распада клеток крови, а затем снова после его прекращения. Скрининговые тесты на дефицит Г6ФД могут проводиться людям, подверженным риску заболевания.