Распространенные анализы и обследования

Для прямого изучения внутренней поверхности органов или пространств (полостей) применяется смотровая трубка (эндоскоп). Обычно используется гибкий эндоскоп, но иногда для обследования больше подходит жесткий. Наконечник эндоскопа часто оснащен лампой и видеокамерой, поэтому врач смотрит на изображение на мониторе, а не через эндоскоп. Сквозь канал в эндоскопе часто вводят различные инструменты. С помощью одного из них вырезают и извлекают образцы ткани.

В ходе эндоскопического обследования смотровую трубку вводят в отверстие в теле, например через:

Нос: для обследования голосового аппарата (ларингоскопия) или легких (бронхоскопия);

Рот: для обследования пищевода (эзофагоскопия), желудка (гастроскопия) и тонкой кишки (эндоскопия верхнего отдела желудочно-кишечного тракта);

Задний проход: для обследования толстой кишки, прямой кишки и заднего прохода (колоноскопия);

Мочеиспускательный канал: для обследования мочевого пузыря (цистоскопия);

Влагалище: для обследования матки (гистероскопия).

В некоторых случаях отверстие в теле создается искусственно. Сквозь кожу и слои подкожной ткани делается небольшой разрез, чтобы эндоскоп можно было ввести в полость тела. Через такие разрезы обследуют: