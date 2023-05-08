Распространенные анализы и обследования

Существует большое число различных медицинских исследований. Для лечения определенного заболевания или группы связанных заболеваний используется множество исследований. Другие предназначены для диагностики широкого ряда заболеваний.
Обследования выполняются с различными целями, в том числе такими, как:
Скрининг
диагностика расстройства;
оценка серьезности расстройства с целью планирования лечения;
контроль ответа на лечение.
В некоторых случаях обследования бывают многоцелевыми. Например, анализ крови может показать слишком малое число эритроцитов (анемию). После лечения этот анализ может быть проведен повторно, чтобы убедиться в восстановлении числа эритроцитов до нормы. Иногда расстройство можно устранить на этапе скрининга или диагностики. Например, если в ходе колоноскопии (обследования внутренней поверхности толстой кишки с помощью гибкой смотровой трубки) выявляются новообразования (полипы), их можно удалить до завершения колоноскопии.
Некоторые диагностические процедуры
Процедура
Исследуемый участок тела или проба
Описание
Амниоцентез
Жидкость из плодного мешка
Анализ жидкости, извлеченной при помощи иглы через прокол сквозь брюшную стенку, для выявления отклонений у плода
Артериография (ангиография)
Любая артерия в теле, обычно в головном мозге, сердце, почках, аорте или ногах
Рентгенологическое исследование с помощью рентгеноконтрастного красителя, вводимого через тонкую трубку (катетер), которая вводится в исследуемую артерию, для выявления и очерчивания или подкрашивания закупорки или повреждения в артерии
Аудиометрия
Уши
Оценка способности слышать и различать звуки определенной частоты и громкости с помощью наушников
Аускультация
Сердце
Прослушивание через стетоскоп на предмет аномальных шумов сердца
Рентгеноскопическое обследование с использованием бария
Пищевод, желудок, кишечник или прямая кишка
Рентгенологическое исследование на наличие язв, опухолей или других отклонений
Биопсия
Любая ткань тела
Извлечение и исследование образца ткани под микроскопом для проверки на рак или другое отклонение
Измерение артериального давления
Обычно рука
Проверка на высокое или низкое кровяное давление, обычно с помощью надувной манжеты, обернутой вокруг руки
Анализы крови
Обычно проба крови из руки
Замер содержания веществ в крови для оценки функции органов, диагностики и мониторинга различных заболеваний
Аспирация костного мозга
Тазовая кость или грудина
Извлечение образца костного мозга с помощью иглы для изучения под микроскопом с целью проверки на отклонения в клетках крови
бронхоскопия;
Дыхательные пути легких
Прямое исследование с помощью смотровой трубки для проверки на опухоли или другие отклонения
Катетеризация сердца
Сердце
Изучение функции и структуры сердца с помощью катетера, вводимого в сердце сквозь кровеносный сосуд
Отбор образцов ворсинок хориона
Плацента
Извлечение образца для исследования под микроскопом для проверки на отклонения в плоде
хромосомный анализ.
Кровь
Изучение под микроскопом с целью выявления генетических расстройств или определения пола плода
Колоноскопия
Толстая кишка
Прямое исследование с помощью смотровой трубки для проверки на опухоли или другие отклонения
Кольпоскопия
Шейка матки
Прямое исследование шейки матки с помощью увеличительной линзы
Компьютерная томография (КТ)
Любая часть тела
Компьютеризированное рентгенологическое исследование с целью выявления структурных отклонений
Конизация шейки матки
Шейка матки
Извлечение и изучение конусообразного фрагмента ткани, обычно с помощью нагреваемой проволочной петли или лазера
Посев
Проба из любого участка тела (обычно жидкость, например, кровь или моча)
Выращивание и изучение микроорганизмов из пробы для определения инфицирования бактериями или грибком
Расширение и выскабливание (Р и В)
Шейка матки и матка
Изучение образца под микроскопом для проверки на отклонения в покрове матки с помощью небольшого острого инструмента (кюретки).
Двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия (ДЭРА)
Части скелета, обычно бедра, позвоночник и запястья
Рентгенологическое исследование с малой дозой облучения для определения толщины костей
Эхокардиография
Сердце
Исследование структуры и функции сердца с помощью звуковых волн
Электрокардиография (ЭКГ)
Сердце
Исследование электрической активности сердца с помощью электродов, прикрепленных к рукам, ногам и груди
Электроэнцефалография (ЭЭГ)
Головной мозг
Исследование электрической функции головного мозга с помощью электродов, прикрепленных к коже головы
Электромиография
Мышцы
Запись электрической активности мышц с помощью небольших игл, вставленных в мышцы
электрофизиологическое исследование.
Сердце
Исследование с целью оценки ритма или отклонений в электрической проводимости с помощью катетера, вставляемого в сердце сквозь кровеносный сосуд
Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ)
Желчевыводящие пути
Рентгенологическое исследование желчевыводящих протоков с помощью гибкой смотровой трубки после инъекции рентгеноконтрастного красителя
Эндоскопическое исследование
Пищеварительный тракт
Прямое исследование внутренних структур с помощью гибкой смотровой трубки
Иммуноферментный анализ (ИФА)
Обычно кровь
Исследование, в ходе которого проба крови смешивается с веществами, вызывающими аллергию (аллергенами), или с микроорганизмами для проверки на наличие определенных антител
Рентгеноскопия
Пищеварительный тракт, сердце или легкие
Длительное рентгенологическое исследование, с помощью которого врач может увидеть внутреннюю поверхность работающего органа
Гистероскопия
Матка
Прямое исследование внутренней поверхности матки с помощью гибкой смотровой трубки
Внутривенная урография
Почки и мочевыводящие пути
Рентгенологическое исследование почек и мочевыводящих путей после инъекции рентгеноконтрастного красителя в вену (внутривенно)
Аспирация содержимого полости сустава
Суставы, особенно плечевые, локтевые, тазобедренные, коленные, голеностопные и суставы пальцев рук и ног
Извлечение и исследование жидкости из полости суставов для проверки клеток крови, кристаллов, формируемых минералами, и микроорганизмов
Лапароскопия
Живот
Прямое исследование с помощью смотровой трубки, вставляемой через разрез в брюшной полости, для диагностики и лечения отклонений в брюшной полости
Магнитно-резонансная томография (МРТ)
Любая часть тела
Визуализация с помощью мощного магнитного поля и радиоволн для выявления структурных отклонений
Маммография
Молочные железы
Рентгенологическое исследование на рак молочной железы
Медиастиноскопия
Грудная клетка
Прямое исследование области груди между легкими с помощью смотровой трубки, вставляемой через небольшой разрез над грудиной
Миелография
Позвоночный столб
Обычное или компьютеризированное рентгенологическое исследование позвоночного столба после инъекции рентгеноконтрастного красителя
Исследование нервной проводимости
Нервы
Исследование скорости перемещения нервных импульсов с помощью электродов или игл, вставленных вдоль нерва
Тест на скрытую кровь
Толстая кишка
Обследование на наличие крови в стуле
Офтальмоскопия
Глаза
Прямое исследование с помощью ручного устройства, направляющего свет в глаз, для выявления отклонений
Мазок Папаниколау (Пап-тест)
Шейка матки
Исследование соскобленных с шейки матки клеток под микроскопом для выявления рака
Парацентез
Живот
Ввод иглы в брюшную полость для извлечения жидкости с целью исследования
Чрескожная чреспеченочная холангиография
Печень и желчевыводящие пути
Рентгенологическое исследование печени и желчевыводящих путей после инъекции рентгеноконтрастного красителя в печень
позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ);
Головной мозг и сердце
Визуализирующее исследование с использованием радиоизлучающих частиц (позитронов) с целью выявления отклонений в функциях
Исследование функции внешнего дыхания
Легкие
Исследование способности легких удерживать, набирать и выталкивать воздух, а также преобразовывать кислород в углекислый газ, проводимое путем выдоха в измерительное устройство
сцинтиграфическое обследование;
Многие органы
Визуализирующее обследование с использованием радиоизлучающих частиц (радионуклидов) с целью выявления отклонений в кровообращении, структуре или функциях
Проверка рефлексов
Сухожилия
Проверка с помощью физических стимуляторов (например, легкого постукивания) с целью выявления отклонений в функциях нервной системы
Ретроградная урография
Мочевой пузырь и мочеточник
Рентгенологическое исследование мочевого пузыря и мочеточника после введения рентгеноконтрастного красителя в мочеточник
Сигмоидоскопия
Прямая кишка и последний участок толстой кишки
Прямое обследование с помощью смотровой трубки с целью выявления опухолей или других отклонений
Кожная аллергическая проба
Обычно рука или спина
Тесты на аллергию путем нанесения на кожу раствора с предполагаемым аллергеном и последующего прокалывания кожи иглой
Спинномозговая пункция (люмбальная пункция)
Спинномозговой канал
Извлечение спинномозговой жидкости с помощью иглы, вставляемой в тазовую кость, с целью выявления отклонений в спинномозговой жидкости
Спирометрия
Легкие
Исследование функции легких путем выдоха в измерительное устройство
Нагрузочная проба
Сердце
Исследование функции сердца под нагрузкой с помощью беговой дорожки или другого тренажера и электрокардиографии (если человек не может выполнять физические упражнения, эффект физической нагрузки вызывается с помощью препарата)
Плевральная пункция
Пространство между плеврой, двухслойной мембраной, покрывающей легкие и выстилающей грудную стенку (плевральная полость)
Извлечение жидкости из этой полости с помощью иглы с целью выявления отклонений
Торакоскопия
Легкие
Исследование поверхности легких, плевры и плевральной полости с помощью смотровой трубки
Тимпанометрия
Уши
Измерение сопротивления давлению (импеданса) в среднем ухе с помощью прибора, вставляемого в ухо, и звуковых волн для выявления причины потери слуха
Ультразвуковое обследование (ультразвуковое сканирование)
Любая часть тела
Визуализирующее обследование с помощью звуковых волн для выявления структурных или функциональных отклонений
Общий анализ мочи
Почки и мочевыводящие пути
Химический анализ образца мочи с целью выявления белка, сахара, кетоновых тел и клеток крови
Венография
Вены
Рентгенологическое исследование с помощью рентгеноконтрастного красителя (схожее с артериографией) для выявления закупорки вен
Виды обследований
Обычно исследования подразделяются на шесть следующих видов.
Анализ физиологических жидкостей
В большинстве случаев выполняется анализ таких жидкостей, как:
Кровь
мочи;
жидкость в области спинного и головного мозга (спинномозговая жидкость);
жидкость в суставах (синовиальная жидкость).
Реже выполняется анализ пота, слюны и жидкости из пищеварительного тракта, например, желудочного сока. Иногда жидкости присутствуют только в случае наличия расстройства, например, когда жидкость скапливается в брюшной полости, вызывая асцит, либо когда жидкость между двухслойной мембраной (плеврой), покрывающей легкие и выстилающей грудную стенку, вызывает плевральный выпот.
Анализы крови*
Тест
Диапазон нормальных показателей или порог (в условных единицах†)
Кислотность (pH)
7,35–7,45
Спирт (этанол)
0 мг/дл (более 0,1 мг/дл обычно означает опьянение)
Аммиак
15–50 единиц/л
Амилаза
53–123 единиц/л
Антинуклеарные антитела (АНА)‡
0 (отрицательный результат)
Аскорбиновая кислота
0,4–1,5 мг/дл
Бикарбонат (содержание углекислого газа)
18–23 мг-экв/л
Билирубин
Прямой: до 0,4 мг/дл
Общий: до 1,0 мг/дл
Объем циркулирующей крови
8,5–9,1 % от массы тела
Кальций
8,5–10,5 мг/дл (у детей немного больше)
Давление углекислого газа (сравнение с уровнем ртути [Hg] в трубке под воздействием давления воздуха на уровне моря)
35–45 мм рт. ст.
Карбоксигемоглобин (моноокись углерода в гемоглобине)
Менее 5 % от общего гемоглобина
Число клеток CD4
500–1500 клеток/мкл
Церулоплазмин
15–60 мг/дл
Хлорид
98–106 мг-экв/л
Общий анализ крови (CBC)
См. индивидуальные исследования: гемоглобин, гематокрит, среднее содержание гемоглобина в эритроцитах, средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах, средний объем эритроцитов, количество тромбоцитов, количество лейкоцитов
Медь
70–150 мкг/дл
Креатинкиназа (КК), или креатинфосфокиназа (КФК)
Мужчины: 38–174 единиц/л
Женщины: 96–140 единиц/л
Креатинкиназа (КК) в различных формах (изоферменты)
5 % или менее КК-МБ (форма, характерная для сердечной мышцы)
Креатинин
0,6–1,2 мг/дл
Электролиты
См. индивидуальные исследования: Кальций, хлорид, магний, калий и натрий (стандартное исследование)
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ)
Мужчины: 1–13 мм/час
Женщины: 1–20 мм/час
Глюкоза
Натощак: 70–110 мг/дл
Гематокрит
Мужчины: 45–52 %
Женщины: 37–48 %
Гемоглобин
Мужчины: 13–18 г/дл
Женщины: 12–16 г/дл
железа;
60–160 мкг/дл (у мужчин выше)
Железосвязывающая способность
250–460 мкг/дл
Лактат (молочная кислота)
Венозная кровь: 4,5–19,8 мг/дл
Артериальная кровь: 4,5–14,4 мг/дл
Лактатдегидрогеназа
50–150 единиц/л
Электрод
20 мкг/дл или менее (у детей намного меньше)
Липаза
10–150 единиц/л
Липиды:
Общий холестерин
Менее 225 мг/дл (для 40–49 лет; повышается с возрастом)
Липопротеин высокой плотности (ЛПВП)
30–70 мг/дл
Липопротеин низкой плотности (ЛПНП)
60 мг/дл
Триглицериды
40–200 мг/дл (у мужчин выше)
Функциональные пробы печени
Включает билирубин (общий), фосфатазу (щелочную), белок (общий и альбумин), трансаминазы (аланин и аспартат), протромбин
Магний
1,5–2,0 мг/дл
Среднее содержание гемоглобина в эритроцитах (МСН)
27–32 пг/клетка
Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (МСНС)
32–36 % гемоглобина/клетка
Средний объем эритроцитов (MCV)
76–100 куб. мкм
Осмоляльность
280–296 мОсм/кг плазмы
Давление кислорода (сравнение с уровнем ртути [Hg] в трубке под воздействием давления воздуха на уровне моря)
83–100 мм рт. ст.
Насыщение кислородом (артериальное)
96–100 %
Частичное тромбопластиновое время (ЧТВ)
30–45 секунд
Фосфатаза (щелочная)
50–160 единиц/л (выше у детей и подростков, ниже у женщин)
Фосфор
3,0–4,5 мг/дл
Количество тромбоцитов
150 000–350 000/мл
Калий
3,5–5,0 мг-экв/л
Простатспецифический антиген (ПСА)
0–4 нг/мл (повышается с возрастом)
Белок:
Общий
6,0–8,4 г/дл
Альбумин
3,5–5,0 г/дл
Глобулин
2,3–3,5 г/дл
Протромбиновое время (ПВ)
10–13 секунд
Количество эритроцитов в крови
4,2–5,9 млн/мл
Натрий
135–145 мг-экв/л
Тиреотропный гормон (ТТГ)
0,5–5,0 метр. единиц/л
Трансаминазы (ферменты печени):
Аланин (АЛТ)
1–21 единиц/л
Аспартат (АСТ)
7–27 единиц/л
Тропонин в различных формах:
I
Менее 1,6 нг/мл
T
Менее 0,1 нг/мл
Азот мочевины (АМК)
7–18 мг/дл
Мочевая кислота
3,0–7,0 мг/дл
Витамин А§
30–65 мкг/дл
Число лейкоцитов в крови
4300–10 800/мл
*Иногда кровь также проверяется на наличие других веществ.
† Объяснение единиц измерения приведено в «Приложении I». Условные единицы переводят в международные с помощью коэффициента пересчета. В лабораториях иногда применяют международные единицы (МЕ), представляющие собой другую систему.
‡ Также возможно выявление других антител.
§ Также возможно измерение уровня других витаминов.
Диагностическая визуализация
Визуализирующие исследования предоставляют изображение внутренних структур организма — всего тела или его части. Визуализирующие обследования помогают врачам диагностировать заболевание, определить степень тяжести заболевания и отследить состояние пациента после постановки диагноза. Большинство методов визуализирующих исследований безболезненно, относительно безопасно и не инвазивно (они не требуют разреза кожи или введения инструмента в тело).
При проведении визуализирующих исследований используется следующее:
радиация, как в рентгенографии, ангиографии, компьютерной томографии (КТ), и радионуклидном сканировании, включая позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ);
звуковые волны, например, при ультразвуковом исследовании;
магнитные поля, например, при магнитно-резонансной томографии (МРТ);
вещества, которые необходимо проглотить, ввести в виде инъекции или ввести в организм для получения изображения или очертаний исследуемой ткани или органа (так называемые контрастные вещества).
При медицинской визуализации существуют некоторые риски, связанные с применением ионизирующей радиации.
Информация о визуализирующих исследованиях, обычно применяемых для конкретных диагнозов и скрининговых обследований, приведена в следующих разделах:
Медицинская помощь при беременности: Ультразвуковое исследование
Эндоскопическое исследование
Для прямого изучения внутренней поверхности органов или пространств (полостей) применяется смотровая трубка (эндоскоп). Обычно используется гибкий эндоскоп, но иногда для обследования больше подходит жесткий. Наконечник эндоскопа часто оснащен лампой и видеокамерой, поэтому врач смотрит на изображение на мониторе, а не через эндоскоп. Сквозь канал в эндоскопе часто вводят различные инструменты. С помощью одного из них вырезают и извлекают образцы ткани.
В ходе эндоскопического обследования смотровую трубку вводят в отверстие в теле, например через:
Нос: для обследования голосового аппарата (ларингоскопия) или легких (бронхоскопия);
Рот: для обследования пищевода (эзофагоскопия), желудка (гастроскопия) и тонкой кишки (эндоскопия верхнего отдела желудочно-кишечного тракта);
Задний проход: для обследования толстой кишки, прямой кишки и заднего прохода (колоноскопия);
Мочеиспускательный канал: для обследования мочевого пузыря (цистоскопия);
Влагалище: для обследования матки (гистероскопия).
В некоторых случаях отверстие в теле создается искусственно. Сквозь кожу и слои подкожной ткани делается небольшой разрез, чтобы эндоскоп можно было ввести в полость тела. Через такие разрезы обследуют:
суставы (артроскопия);
брюшную полость (лапароскопия);
область груди между легкими (медиастиноскопия);
легкие и плевру (торакоскопия).
Измерение функций тела
Функции тела часто измеряют путем записи и анализа активности различных органов. Например, электрическую активность сердца измеряют с помощью электрокардиографии (ЭКГ), а электрическую активность мозга — с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ). Способность легких удерживать, втягивать и выталкивать воздух, а также производить обмен кислорода и углекислого газа измеряют с помощью исследования функции внешнего дыхания.
Биопсия
Биопсия — это процедура, во время которой образец ткани извлекается из организма для обследования. Диагноз устанавливается во время изучения клеток под микроскопом. Целью обследования часто является поиск аномальных клеток, которые могут указывать на воспалительный процесс или заболевание, например, рак. В большинстве случаев исследуют ткани кожи, молочных желез, легких, печени, почек и костей.
Анализ генетического материала (генетический анализ)
См. также раздел Генетика.
Технологии генетической диагностики — это научные методы, которые используются для понимания и оценки хромосом, генов (включая ДНК) или того и другого. Обычно исследуют клетки кожи, крови или костного мозга. Объекты генетического анализа:
Плод: для выявления генетического заболевания;
Дети и молодые взрослые: для выявления заболевания или склонности к заболеванию;
Взрослые: в некоторых случаях, для определения вероятности того, что у их родных, например, детей или внуков, возникнут определенные нарушения.
Генетические технологии быстро совершенствуются. Для копирования сегментов гена или нахождения изменений в генах используются различные методы.
Риски и результаты
Каждое обследование связано с определенным риском. К рискам относятся возможность травмирования во время обследования или возникновение потребности в продолжении обследования, если результат не соответствует норме. Как правило, дополнительные исследования более дорогостоящие и опасные. Врачи оценивают связанный с исследованием риск с учетом пользы информации, которую даст такое обследование.
Результаты исследований, соответствующие норме, выражаются в виде диапазона, основанного на усредненных результатах здоровых людей. А именно, показатели 95 % здоровых людей попадают в этот диапазон. Однако средние результаты несколько отличаются для мужчин и женщин, а также в зависимости от возраста. Результаты по некоторым видам исследований также могут отличаться в зависимости от лаборатории. Поэтому врач получает результаты лабораторных исследований вместе с диапазоном, соответствующим норме для данной лаборатории. В таблице «Анализы крови» приведен ряд типичных показателей, соответствующих норме. При этом следует учесть: поскольку показатели по лабораториям отличаются, результаты собственных анализов необходимо обсуждать с лечащим врачом, а не сверять с этой таблицей.