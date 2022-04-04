Шизофрения является психическим расстройством, характеризующимся потерей контакта с реальностью (психоз), галлюцинациями (обычно слуховыми), твердой уверенностью в ложных убеждениях (бред), аномальным мышлением и поведением, сниженным выражением эмоций, сниженной мотивацией, снижением психической функции (когнитивной деятельности) и проблемами в ежедневном функционировании, включая работу, социальные отношения и уход за собой.

Ни причина, ни механизм шизофрении не установлены.

Больные могут иметь различные симптомы, начиная от странного поведения и бессвязной, неорганизованной речи до потери эмоций, неразговорчивости или полного отсутствия речи, неспособности сосредоточиться и нарушений памяти.

Врачи диагностируют шизофрению на основе симптомов после проведения исследований для исключения других возможные причины психоза.

Лечение заключается в приеме антипсихотических препаратов, обучающих программах и получении поддержки общества, а также психотерапии и семейном воспитании.

На состояние людей может оказывать влияние то, принимают ли они препараты согласно назначению.

Раннее выявление и раннее лечение улучшают функционирование в долгосрочной перспективе.

(См. также Шизофрения и связанные с ней заболевания — введение).

Шизофрения является серьезным заболеванием во всем мире. Расстройство обычно поражает молодых людей в то самое время, когда они утверждают свою независимость, и может привести к пожизненной инвалидности и позору. С точки зрения личных и экономических издержек шизофрения была описана как одно из худших расстройств, затрагивающих человечество.

Во всем мире шизофренией страдает приблизительно 1 % населения, в равной степени мужчины и женщины. В США на шизофрению приходится приблизительно 1 из каждых 5 дней нетрудоспособности в рамках программы социального страхования и 2,5 % всех затрат на здравоохранение. Шизофрения встречается чаще, чем болезнь Альцгеймера или рассеянный склероз.

Определить момент, когда начинается шизофрения, часто трудно, потому что незнание симптомов может задержать обращение за медицинской помощью на несколько лет. Средний возраст, в котором возникает заболевание, составляет от 20 до 25 лет для мужчин и чуть позже для женщин. Начало заболевания в детском возрасте встречается редко, но шизофрения может развиться в подростковом возрасте или в редких случаях на поздних этапах жизни.

Ухудшение социального функционирования может привести к расстройству, вызванному употреблением психоактивных веществ, бедности и бездомности. Больные с шизофренией, которая не подвергается лечению, могут потерять контакт со своими семьями и друзьями и часто оказываются живущими на улицах больших городов. Это состояние может длиться всю жизнь, с нарушением психосоциального функционирования в течение всей жизни в большинстве случаев.

Знаете ли Вы, что...

Причины шизофрении Неизвестно, что именно вызывает шизофрению, но текущие исследования предполагают, что это комбинация наследственных факторов и факторов окружающей среды. Тем не менее, в основном это биологическая проблема (с молекулярными и функциональными изменениями в головном мозге), хотя триггерами могут служить некоторые внешние факторы, такие как тяжелый стресс или злоупотребление алкоголем и наркотиками. Факторы, которые делают людей уязвимыми к шизофрении, включают следующие: Генетическая предрасположенность

Проблемы, имеющие место до, во время или после родов, такие, как грипп у матери во время 2-го триместра беременности, недостаток кислорода во время родов, низкий вес при рождении и несовместимость группы крови матери и младенца

Инфекции головного мозга

Употребление каннабиса в раннем подростковом возрасте Для людей, у которых родители, брат или сестра больны шизофренией, риск развития расстройства составляет 10 %, в то время как для населения в целом он составляет 1 %. Если один из близнецов болен шизофренией, то риск развития шизофрении для второго близнеца составляет приблизительно 50 %. Данная статистика предполагает влияние наследственности.

Симптомы шизофрении Шизофрения может начаться неожиданно за несколько дней или недель или медленно и постепенно на протяжении нескольких лет. Хотя тяжесть и типы симптомов у больных шизофренией различаются, симптомы, как правило, достаточно тяжелые, чтобы влиять на способность работать, взаимодействовать с людьми и заботиться о себе. Однако иногда симптомы сначала легкие (называется продром). Люди могут просто выглядеть замкнутыми, дезорганизованными или подозрительными. Врачи могут распознать эти симптомы как начало шизофрении, но иногда врачи распознают их только задним числом. Шизофрения характеризуется психотическими симптомами, которые включают бред, галлюцинации, дезорганизованное мышление и речь, а также странное и неуместное поведение. Психотические симптомы включают потерю контакта с реальностью. У некоторых людей с шизофренией психическая (когнитивная) функция снижается, иногда с самого начала заболевания. Это когнитивное нарушение приводит к сложностям концентрации внимания, абстрактного мышления и решения задач. Тяжесть когнитивных нарушений во многом определяет общую нетрудоспособность у людей с шизофренией. Многие люди с шизофренией не трудоустроены и имеют мало или совсем не имеют контактов с членами семьи или другими людьми. Симптомы могут быть вызваны или усугублены стрессовыми жизненными событиями, такими, как потеря работы или прекращение романтических отношений. Употребление наркотиков, включая использование марихуаны, также может вызвать или ухудшить симптомы. В целом, симптомы шизофрении делятся на четыре основные категории: Позитивные симптомы

Негативные симптомы

Дезорганизация

Нарушение когнитивной функции Больные могут иметь симптомы из любой или всех категорий. Позитивные симптомы Позитивные симптомы включают искажение нормальных функций. К ним относятся: Бред — это ложные убеждения, которые часто представляют собой неверное толкование восприятия или опыта. Также люди продолжают придерживаться этих убеждений, несмотря на ясные доказательства, которые им противоречат. Существует множество возможных видов бреда. Например, больной шизофренией может иметь бред преследования, когда ему кажется, что его пытают, преследуют, обманывают или шпионят за ним. В других случаях может наблюдаться бред отношения, когда больные уверены, что текст книги, газеты или песни адресован непосредственно им. Также у больных могут быть бредовые идеи о «вкладывании» и «изъятии» мыслей; больным может казаться, что другие люди могут читать их мысли, что их мысли передаются другим на расстоянии или что мысли и импульсы внушаются им внешними силами. Бред при шизофрении может быть, а может и не быть странным. Странный бред явно является неправдоподобным и не основывается на обычном жизненном опыте. Например, люди могут считать, что кто-то удалил их внутренние органы, не оставив шрама. Бред, который не является странным, включает ситуации, которые могут произойти в реальной жизни, такие, как преследование или обман супруга или любовника.

Галлюцинации включают слуховые, зрительные, вкусовые или осязательные ощущения, которые не наблюдаются у других. Наиболее распространенными галлюцинациями являются те, которые люди слышат (слуховые галлюцинации). Больные могут слышать голоса, локализованные в их голове и комментирующие их поведение, говорящие друг с другом или делающие критические и оскорбительные замечания. Негативные симптомы Негативные симптомы включают ухудшение или потерю нормальных эмоциональных и социальных функций. К ним относятся: Сниженное выражение эмоций (притупленный аффект) подразумевает ограниченное проявление или отсутствие проявления эмоций. Лицо больного может выглядеть неподвижным. Пациенты почти или полностью избегают зрительного контакта. Пациенты не используют рук или головы, чтобы эмоционально подчеркивать свою речь. Они перестают реагировать на события, которые обычно заставляют их смеяться или плакать.

Бедность речи — это ослабление речевой деятельности. Ответы на вопросы могут быть краткими, возможно, состоять из одного или двух слов, что создает впечатление внутренней пустоты.

Ангедония — это снижение способности испытывать удовольствие. Больной не проявляет интереса к прежним увлечениям и проводит большую часть времени в бесцельных занятиях.

Необщительность — это отсутствие интереса к отношениям с другими людьми. Эти негативные симптомы часто связаны с общей потерей мотивации, целей и целеустремленности. Дезорганизация Дезорганизация включает нарушения мышления и странное поведение. Нарушение мышления — это дезорганизация мышления, когда речь становится бессвязной, или говорящий переключается с одной темы на другую. Речь может быть умеренно дезорганизованной или полностью бессвязной и непонятной.

Странное поведение может принимать форму невинной глупости, тревоги или несоответствующего внешнего вида, гигиены или поведения. Кататония — это крайняя форма странного поведения, при которой больные застывают в одной позе и противостоят попыткам заставить их двигаться или, напротив, двигаются беспорядочно. Нарушение когнитивной функции Когнитивное нарушение относится к трудностям, связанным с концентрацией внимания, памятью, организацией, планированием и решением проблем. Некоторые больные не способны сконцентрироваться достаточно для того, чтобы читать, следить за сюжетом фильма или телевизионной программы или следовать инструкциям. Другие не способны игнорировать отвлекающие моменты или сохранять концентрацию на задаче. Следовательно, работа, которая требует внимания к деталям, участия в сложных процедурах, принятия решений и понимания социального взаимодействия, может оказаться невозможной. Самоубийство Приблизительно от 5 до 6 % больных шизофренией совершают самоубийство, около 20 % осуществляют попытку, и у гораздо большего количества имеются существенные мысли о самоубийстве. Самоубийство является главной причиной преждевременной смерти среди молодых людей с шизофренией и одной из главных причин, по которым шизофрения сокращает среднюю продолжительность жизни на 10 лет. Риск суицида повышен у молодых мужчин с шизофренией, особенно при наличии у них расстройства, вызванного употреблением психоактивных веществ. Риск также повышен у людей с депрессивными симптомами или ощущением безнадежности, безработных или у тех, у кого недавно был психотический эпизод, или кого недавно выписали из больницы. Риск самоубийства наиболее высок у людей, у которых шизофрения развилась в более позднем возрасте, и которые хорошо функционировали до ее развития. Такие люди не теряют способности испытывать печаль и муки. В этой связи более вероятно, что они могут действовать отчаянно, так как они понимают эффекты этого расстройства. У таких людей также лучший прогноз на выздоровление. Знаете ли Вы, что... Насилие Вопреки общепринятому мнению, у людей с шизофренией риск агрессивного поведения лишь немного повышен. Угрозы насилия и незначительные агрессивные вспышки гораздо более распространены, чем по-настоящему опасное поведение. Лишь небольшое количество лиц с тяжелой депрессией, изолированных, параноидальных больных нападают или убивают кого-то, кого они считают единственным источником их проблем (например, представителей власти, знаменитостей, своих супруг(ов)). Люди с большей вероятностью вовлеченности в жестокие действия, включают: Тех, кто употребляет алкоголь или рекреационные наркотики

Тех, у кого у имеются бредовые идеи о том, что их преследуют

Тех, у кого галлюцинации подталкивают их к совершению жестоких действий

Тех, кто не принимает предписанные препараты Однако, даже учитывая факторы риска, врачам сложно точно предсказать, будет ли конкретный больной шизофренией совершать насильственные действия.

Диагностика шизофрении Оценка врача, основанная на определенных критериях

Лабораторные и визуализирующие анализы, чтобы исключить другие заболевания Нет никакого определяющего теста для диагностики шизофрении. Врач ставит диагноз на основе всесторонней оценки медицинского анамнеза и симптомов пациента. Диагноз шизофрении ставится, когда присутствуют оба следующих фактора: Два или более характерных симптома (бред, галлюцинации, дезорганизованная речь, дезорганизованное поведение, негативные симптомы) сохраняются в течение не менее 6 месяцев.

Эти симптомы вызывают значительное ухудшение на работе, в школе или в социальном функционировании. Информация от членов семьи, друзей или учителей часто важна при установлении момента начала расстройства. Часто проводят лабораторные тесты, чтобы исключить расстройство, вызванное употреблением психоактивных веществ, или первопричинное медицинское, неврологическое или гормональное расстройство, которое может иметь черты психоза. Примеры таких расстройств включают опухоли головного мозга, эпилепсию височной доли, нарушения функции щитовидной железы, аутоиммунные расстройства, болезнь Гентингтона, заболевания печени, побочные эффекты лекарственных препаратов и недостаток витаминов. Иногда проводится тестирование на расстройство, вызванное употреблением психоактивных веществ. Для исключения опухоли головного мозга могут быть выполнены визуализационные обследования головного мозга, такие, как компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ). Несмотря на то, что у больных шизофренией есть аномалии головного мозга, которые могут быть обнаружены при помощи КТ или МРТ, аномалии недостаточно специфичны, чтобы помочь в диагностике шизофрении. Кроме того, врачи пытаются исключить ряд других психических расстройств, которые имеют схожие признаки с шизофренией, такие как кратковременное психотическое расстройство, шизофреноформное нарушение, шизоаффективное расстройство и шизотипическое расстройство личности.

Прогноз при шизофрении Выявление и лечение на ранней стадии стали основополагающими принципами лечения шизофрении. Чем раньше начато лечение, тем выше вероятность благоприятного исхода. Для лиц, страдающих шизофренией, прогноз во многом зависит от соблюдения инструкций медикаментозного лечения. Без медикаментозного лечения от 70 до 80 % больных имеют еще один эпизод в течение первого года после диагноза. Препараты, принимаемые непрерывно, могут уменьшить этот процент приблизительно до 30 % и существенно облегчать тяжесть симптомов у большинства больных. После выписки из больницы больные, не принимающие предписанные препараты, с очень большой вероятностью будут повторно госпитализированы в течение года. Прием лекарственных препаратов согласно указаниям существенно снижает вероятность повторной госпитализации. Несмотря на доказанную пользу медикаментозной терапии, половина больных шизофренией не принимает назначенные им препараты. Некоторые не осознают свою болезнь и отказываются принимать препараты. Другие прекращают прием препаратов из-за неприятных побочных эффектов. Другим не позволяют принимать назначенные препараты проблемы с памятью, дезорганизация или просто нехватка денег. Приверженность назначенному лечению с наибольшей вероятностью улучшается при устранении конкретных барьеров. Если основной проблемой являются побочные эффекты препаратов, может помочь переход на другой препарат. Последовательные доверительные отношения с врачом или психотерапевтом помогают некоторым больным шизофренией с большей готовностью принять свою болезнь и признать необходимость соблюдения назначенного лечения. В долгосрочной перспективе прогноз варьируется приблизительно следующим образом: У трети людей наблюдается значительное и длительное улучшение.

У другой трети наблюдаются некоторые улучшения с периодическими рецидивами и остаточной нетрудоспособностью.

У еще одной трети развивается тяжелая и постоянная нетрудоспособность. Только приблизительно 15 % всех людей с шизофренией способны функционировать так же хорошо, как они функционировали до развития шизофрении. Факторы, связанные с более оптимистическим прогнозом, включают следующее: Внезапное появление симптомов

Симптомы начались в более старшем возрасте

Хороший уровень навыков и достижений до начала заболевания

Только небольшое когнитивное нарушение

Наличие всего лишь нескольких негативных симптомов (таких как сниженное выражение эмоций)

Более короткий период времени между первым психотическим эпизодом и лечением Факторы, связанные с плохим прогнозом, включают следующее: Симптомы начались в более младшем возрасте

Проблемы с функционированием в социальных ситуациях и на работе до начала заболевания

Семейная история шизофрении

Наличие многих негативных симптомов

Более длительный период времени между первым психотическим эпизодом и лечением Прогноз у мужчин хуже, чем у женщин. Женщины лучше реагируют на лечение антипсихотическими средствами.

Лечение шизофрении Нейролептики

Психотерапия

Скоординированная специализированная помощь В целом лечение шизофрении направлено на уменьшение тяжести психотических симптомов;

предотвращение рецидива симптоматических эпизодов и связанных с ними нарушений функционирования;

обеспечение поддержки, которая позволит больным функционировать на максимально высоком уровне. Важно выявление и лечение на ранней стадии. Чем раньше начинается лечение, тем лучше исход. Антипсихотические препараты, реабилитация и поддержка общества, а также психотерапия являются основными компонентами лечения. Обучение членов семьи в отношении симптомов и методов лечения шизофрении (семейное психообразование) помогает обеспечить им поддержку и помогает практикующим врачам поддерживать контакт с лицом, страдающим шизофренией. Скоординированная специализированная помощь, включающая обучение адаптации, личную и семейную терапию, лечение когнитивной дисфункции и трудоустройство с поддержкой, является важным аспектом психосоциальной реабилитации. Нейролептики Антипсихотические препараты могут быть эффективны для уменьшения или купирования симптомов, таких как бред, галлюцинации и дезорганизованное мышление. После исчезновения непосредственных симптомов дальнейшее применение антипсихотических препаратов существенно снижает вероятность будущих эпизодов. Тем не менее, антипсихотические препараты имеют значимые побочные эффекты, которые могут включать сонливость, ригидность мышц, тремор, непроизвольные движения (например, позднюю дискинезию), увеличение массы тела и беспокойное состояние. Более новые антипсихотические препараты (второго поколения), которые назначаются чаще всего, с меньшей вероятностью вызовут ригидность мышц, тремор и позднюю дискинезию, чем традиционные антипсихотические препараты (первого поколения). Реабилитационные программы и поддержка общества Программы реабилитации и поддержки, такие, как обучение на рабочем месте, направлены на обучение больных навыкам, необходимым для проживания в обществе, а не в учреждении. Эти навыки позволяют больным шизофренией ходить на работу, в магазин, заботиться о себе, вести домашнее хозяйство и ладить с другими людьми. Службы общественной поддержки предоставляют услуги, которые помогают больным шизофренией жить настолько независимо, насколько это возможно. Эти услуги включают проживание в квартире или в групповом доме с присутствием члена персонала, который следит за тем, чтобы больной с шизофренией принимал прописанные ему/ей лекарства или помогал больному с финансами. Либо член персонала может периодически посещать дом больного. Во время серьезных рецидивов может потребоваться госпитализация, в том числе принудительная госпитализация, если больные представляют опасность для себя или других лиц. Тем не менее, общая цель заключается в том, чтобы больные люди могли жить в обществе. Некоторые больные шизофренией не могут жить самостоятельно, либо из-за устойчивых серьезных симптомов, либо из-за неэффективности медикаментозной терапии. Как правило, они требуют полного ухода в безопасной и благоприятной обстановке. Поддержка и правозащитные организации, такие как Национальный альянс по психическим заболеваниям, часто являются полезными для семей. Психотерапия В целом, психотерапия не уменьшает симптомы шизофрении. Однако психотерапия может быть полезной, создавая отношения сотрудничества между больными шизофренией, членами их семей и врачом. Таким образом, больные могут научиться понимать свое расстройство и управлять им, принимать антипсихотические препараты согласно указаниям и управлять стрессами, которые могут усугубить расстройство. Хорошие отношения между врачом и пациентом часто являются существенным фактором, определяющим успех лечения. Если люди с шизофренией проживают со своими семьями, им и членам их семьи могут предложить психообразование. Это обучение предоставляет людям и членам их семьи информацию о расстройстве и способах контроля заболевания, например, обучая их навыкам психологической адаптации. Это обучение может помочь предотвратить рецидивы.