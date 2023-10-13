Этиология шумов по времени возникновения
Время возникновения
Ассоциированное заболевание
В середине систолы (изгнания)
Препятствие на пути оттока крови (склероз аорты, аортальный стеноз, коарктация аорты, гипертрофическая кардиомиопатия, подклапанный стеноз, надклапанный стеноз)
Расширение восходящей аорты (аневризма аорты, аортит, атерома)
Дилатация легочной артерии
Увеличение кровотока в области аортального клапана (аортальная регургитация, гиперкинетические состояния)
Увеличение кровотока в области пульмонального клапана (гиперкинетические состояния, шунт слева-направо из-за дефекта межпредсердной перегородки, дефект межжелудочковой перегородки)
Легочная обструкция (подклапанный стеноз, стеноз клапана лёгочной артерии, надклапанный стеноз легочной артерии)
Средне-поздние систолические шумы
Дисфункция папиллярной мышцы
Пансистолические
Ранний диастолический (регургитации)
В середине диастолы
Предсердный шаровидный тромб-клапан
Увеличенный кровоток через нестенозированный митральный клапан (например, митральная регургитация, дефект межжелудочковой перегородки, открытый артериальный проток, состояния, характеризующиеся увеличенным сердечным выбросом, полная блокада сердца)
Увеличенный кровоток через нестенозированный трикуспидальный клапан (например, трикуспидальная регургитация, дефект межпредсердной перегородки, аномальное впадение легочных вен)
Опухоли левого или правого предсердия
Митральный стеноз (например, в связи с ревматической лихорадкой, врождённым стенозом, трёхпредсердным сердцем)
Продолжительный
Аномальная левая коронарная артерия
Аорто-правожелудочковая или -правопредсердная фистула
Дефект межпредсердной перегородки
Коллатеральное бронхиальное кровообращение
Шейный венозный шум
Коарктация легочной артерии
Коронарно-полостная фистула,
Коронарный или межреберный артериовенозный свищ
Шум над молочной железой
Проксимальный стеноз коронарной артерии
Стеноз ветви лёгочной артерии
Разрыв аневризмы синуса Вальсальвы
Малый (ограниченный) дефект межпредсердной перегородки с митральным стенозом