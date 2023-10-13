Селективные питательные среды для получения культуры распространенных видов бактерий
Возбудитель
Предпочтительная среда
Bacteroides spp
Гемолизированный кровяной агар с канамицином и ванкомицином
Bacteroides fragilis
Желчно-эскулиновая среда для Bacteroides (с гентамицином и желчью)
Агар Борде-Жангу плюс метициллин или цефалексин
Агар Ригана-Лоу с цефалексином
Агар с лошадиной кровью и активированным углем
Burkholderia cepacia агар
Campylobacter jejuni или C. coli
Селективные агары для выращивания видов Campylobacter (например, агар с цефоперазоном и ванкомицином)
Агар Тинсдейла
Цистиново-теллуритно-кровяной агар
Коагулированная сывороточная среда Леффлера
Escherichia coli или энтерогеморрагические возбудители (производители шига-токсина, в том числе O157-H7)
Сорбитовый агар МакКонки
Кровяной или шоколадный агар с цистином
Буферизованный агар с дрожжевым экстрактом и активированным углем
Среда Флетчера или Стюарта с сывороткой кролика или среда для выращивания Leptospira среда с бычьим сывороточным альбумином и твин 80
Модифицированный агар Тайера-Мартина
Агар Нью-Йорк
Salmonella и Shigella spp
Могут расти на стандартной среде МакКонки или среде с эозином и метиленовым синим
Альтернатива: агар гектоен или агар с ксилозой, лизином и дезоксихолатом, селективный агар для видов Salmonella-Shigella, бульон для выращивания грамотрицательных бактерий или селенитовый накопительный бульон
Виды рода Vibrio
Агар с тиосульфатом, цитратом, солями желчных кислот и сахарозой
Yersinia spp
Агар с цефсулодином, иргасаном и новобиоцином