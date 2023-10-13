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Селективные питательные среды для получения культуры распространенных видов бактерий

Возбудитель

Предпочтительная среда

Bacteroides spp

Гемолизированный кровяной агар с канамицином и ванкомицином

Bacteroides fragilis

Желчно-эскулиновая среда для Bacteroidesгентамицином и желчью)

Bordetella pertussis

Агар Борде-Жангу плюс метициллин или цефалексин

Агар Ригана-Лоу с цефалексином

Агар с лошадиной кровью и активированным углем

Burkholderia cepacia

Burkholderia cepacia агар

Campylobacter jejuni или C. coli

Селективные агары для выращивания видов Campylobacter (например, агар с цефоперазоном и ванкомицином)

Corynebacterium diphtheriae

Агар Тинсдейла

Цистиново-теллуритно-кровяной агар

Коагулированная сывороточная среда Леффлера

Escherichia coli или энтерогеморрагические возбудители (производители шига-токсина, в том числе O157-H7)

Сорбитовый агар МакКонки

Francisella tularensis

Кровяной или шоколадный агар с цистином

Виды Legionella

Буферизованный агар с дрожжевым экстрактом и активированным углем

Виды Leptospira

Среда Флетчера или Стюарта с сывороткой кролика или среда для выращивания Leptospira среда с бычьим сывороточным альбумином и твин 80

Neisseria gonorrhoeae или N. meningitidis

Модифицированный агар Тайера-Мартина

Агар Нью-Йорк

Salmonella и Shigella spp

Могут расти на стандартной среде МакКонки или среде с эозином и метиленовым синим

Альтернатива: агар гектоен или агар с ксилозой, лизином и дезоксихолатом, селективный агар для видов Salmonella-Shigella, бульон для выращивания грамотрицательных бактерий или селенитовый накопительный бульон

Виды рода Vibrio

Агар с тиосульфатом, цитратом, солями желчных кислот и сахарозой

Yersinia spp

Агар с цефсулодином, иргасаном и новобиоцином

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