Причины острого тубулоинтерстициального нефрита
Причина
Примеры
Медицинские препараты*
Антибиотики
Бета-лактамные антибиотики (наиболее частая причина)
Ципрофлоксацин
Этамбутол
Индинавир
Изониазид
Макролиды
Миноциклин
Рифампин
Тетрациклин
Триметоприм/сульфаметоксазол
Ванкомицин
Противоэпилептические препараты
Карбамазепин
Фенобарбитал
Фенитоин
Соли вальпроевой кислоты
Диуретики
Буметанид
Фуросемид
Тиазиды
Триамтерен
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)
Диклофенак
Фенопрофен
Ибупрофен. Ацетаминофен, как правило, предпочтительнее, т.к.
Индометацин
Напроксен
Другое
Аллопуринол
Аристолохиевая кислота†
Каптоприл
Циметидин
Альфа-интерферон
Лансопразол
Месаламин
Омепразол
Ранитидин
Нарушения обмена веществ
Гипероксалатурия
Гиперурикозурия
Инфекция почечной паренхимы
Бактериальная
Brucella spp (бруцеллез)
Corynebacterium diphtheriae
Legionella spp (легионеллез)
Leptospira spp (лептоспироз)
Mycobacterium spp
виды рода Mycoplasma
Rickettsia spp
Salmonella spp
Стафилококки
Стрептококки
Treponema pallidum (сифилис)
Yersinia spp
Грибковые инфекции
Виды Candida
Паразитарные инфекции
Toxoplasma gondii (токсоплазмоз)
Вирусные
Вирус гепатита С (острый и хронический)
Эпидемический паротит (свинка)
Полиомавирус
Другие состояния
Идиопатическая, без увеита/с увеитом
—
Иммунологические
Интерстициальный нефрит, ассоциированный с антителами против тубулярной базальной мембраны (против ТБМ)
Идиопатический интерстициальный нефрит с синдромом гипокомплементемии
IgG4-связанный тубулоинтерстициальный нефрит‡
Отторжение почки-трансплантанта
Системная красная волчанка (СКВ); редко
Неопластические
* Перечислено большинство распространенных медикаментов, которые могут вызывать это состояние; приведено > 120 лекарств.
†Содержится в некоторых медицинских травах, используемых в традиционной китайской медицине.
‡ Yamaguchi Y, Kanetsuna Y, Honda K, et al: Characteristic tubulointerstitial nephritis in IgG4-related disease. Hum Pathol 43(4):536-549, 2012. doi: 10.1016/j.humpath.2011.06.002