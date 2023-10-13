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Причины острого тубулоинтерстициального нефрита

Причина

Примеры

Медицинские препараты*

Антибиотики

Бета-лактамные антибиотики (наиболее частая причина)

Ципрофлоксацин

Этамбутол

Индинавир

Изониазид

Макролиды

Миноциклин

Рифампин

Тетрациклин

Триметоприм/сульфаметоксазол

Ванкомицин

Противоэпилептические препараты

Карбамазепин

Фенобарбитал

Фенитоин

Соли вальпроевой кислоты

Диуретики

Буметанид

Фуросемид

Тиазиды

Триамтерен

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)

Диклофенак

Фенопрофен

Ибупрофен. Ацетаминофен, как правило, предпочтительнее, т.к.

Индометацин

Напроксен

Другое

Аллопуринол

Аристолохиевая кислота†

Каптоприл

Циметидин

Альфа-интерферон

Лансопразол

Месаламин

Омепразол

Ранитидин

Нарушения обмена веществ

Гипероксалатурия

Отравление этилен гликолем

Гиперурикозурия

Синдром распада опухоли

Инфекция почечной паренхимы

Бактериальная

Brucella spp (бруцеллез)

Corynebacterium diphtheriae

Legionella spp (легионеллез)

Leptospira spp (лептоспироз)

Mycobacterium spp

виды рода Mycoplasma

Rickettsia spp

Salmonella spp

Стафилококки

Стрептококки

Treponema pallidum (сифилис)

Yersinia spp

Грибковые инфекции

Виды Candida

Паразитарные инфекции

Toxoplasma gondii (токсоплазмоз)

Вирусные

Цитомегаловирус (ЦМВ)

Вирус Эпштейна-Барра

Хантавирус

Вирус гепатита С (острый и хронический)

ВИЧ

Эпидемический паротит (свинка)

Полиомавирус

Другие состояния

Идиопатическая, без увеита/с увеитом

Иммунологические

Интерстициальный нефрит, ассоциированный с антителами против тубулярной базальной мембраны (против ТБМ)

Криоглобулинемия

Гранулематоз с полиангиитом

Идиопатический интерстициальный нефрит с синдромом гипокомплементемии

IgA нефропатия

IgG4-связанный тубулоинтерстициальный нефрит‡

Отторжение почки-трансплантанта

Саркоидоз

Синдром Шегрена

Системная красная волчанка (СКВ); редко

Неопластические

Лимфомы

Миелома

* Перечислено большинство распространенных медикаментов, которые могут вызывать это состояние; приведено > 120 лекарств.

†Содержится в некоторых медицинских травах, используемых в традиционной китайской медицине.

Yamaguchi Y, Kanetsuna Y, Honda K, et al: Characteristic tubulointerstitial nephritis in IgG4-related disease. Hum Pathol 43(4):536-549, 2012. doi: 10.1016/j.humpath.2011.06.002

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