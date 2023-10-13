Причины острого почечного повреждения по данным лабораторных исследований
Клинический анализ крови
Признаки
Возможный диагноз
Анти-БМК антитела (анти-БМК)
Положительный
ANCA антитела
Положительный
Васкулит мелких сосудов (например, грануломатоз с ангиопатией или микроскопический полиангиит)
Антинуклеарные антитела или антитела к двухцепочечной ДНК
Положительный
Антистрептолизин-О или антитела к стрептокиназе или гиалуронидазе
Положительный
Уровни креатинкиназы и миоглобина
Значительно повышены
Титры комплемента
Низкая
Эмболизация кристаллами холестерина
Постинфекционный гломерулонефрит
СКВ
Электрофорез белка (сывороточного)
Моноклональные антитела
Уровни мочевой кислоты
Повышены
Рак или синдром распада опухоли (приводящий к образованию кристаллов мочевой кислоты)
Преренальное острое поражение почек