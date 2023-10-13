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Причины острого почечного повреждения по данным лабораторных исследований

Клинический анализ крови

Признаки

Возможный диагноз

Анти-БМК антитела (анти-БМК)

Положительный

Анти-БМК нефрит(синдром Гудпасчера)

ANCA антитела

Положительный

Васкулит мелких сосудов (например, грануломатоз с ангиопатией или микроскопический полиангиит)

Антинуклеарные антитела или антитела к двухцепочечной ДНК

Положительный

Системная красная волчанка (СКВ)

Антистрептолизин-О или антитела к стрептокиназе или гиалуронидазе

Положительный

Постстрептококковый гломерулонефрит

Уровни креатинкиназы и миоглобина

Значительно повышены

Рабдомиолиз

Титры комплемента

Низкая

Эмболизация кристаллами холестерина

Постинфекционный гломерулонефрит

СКВ

Подострый септический эндокардит

Электрофорез белка (сывороточного)

Моноклональные антитела

Множественная миелома

Уровни мочевой кислоты

Повышены

Рак или синдром распада опухоли (приводящий к образованию кристаллов мочевой кислоты)

Преренальное острое поражение почек

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