Причины запора
Причины
Примеры
Острый запор*
Кишечная непроходимость
Динамическая кишечная непроходимость
Перитонит, тяжелое острое заболевание (например, сепсис), травма головы или спинного мозга, постельный режим
Медицинские препараты
Препараты с антихолинергическим действием (например, антигистаминные, антипсихотические, антипаркинсонические препараты, спазмолитики), катионы (железо, алюминий, кальций, барий, висмут), опиоиды, блокаторы кальциевых каналов, общие анестетики
Развитие запора после начала применения препарата
Хронический запор*
Опухоль толстой кишки
Нарушения обмена веществ
Сахарный диабет, гипотиреоз, гипокальциемия или гиперкальциемия, беременность, уремия, порфирия
Расстройства центральной нервной системы
Болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, инсульт, заболевания спинного мозга
Заболевания периферических нервов
Системные заболевания
Системная склеродермия, амилоидоз, воспалительная миопатия, миотоническая дистрофия
Функциональные заболевания
Запор с замедленный транзитом, синдром раздраженного кишечника, дисфункция тазового дна (функциональные расстройства дефекации)
Пищевые факторы
Низкий уровень потребления пищевых волокон, диета с ограничением употребления сахара, постоянное злоупотребление слабительными
Диссинергическая дефекация
Асинхронность аноректальных мышц, приводящая к затруднению эвакуации и запору; как правило, ощущение неполной эвакуации в сочетании с чрезмерным натуживанием и, в частности, пальцевым освобождением толстой кишки от каловых масс
* Наблюдается перекрест причин острого и хронического запора. В частности, нередкой причиной хронического запора служит побочное действие лекарств.